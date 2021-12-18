Хитрости, которые помогут убирать в ванной в два раза быстрее

Может быть, после уборки мы и испытываем облегчение из-за свежести и чистоты в помещениях дома, однако сам процесс простым и приятным совсем не назовешь. Но даже если избежать необходимости прибираться каждую неделю полностью и нельзя, то облегчить себе задачу еще как можно. Достаточно лишь прибегнуть к хитрости и изобретательности.

Мы ознакомились с простыми трюками, которые позволяют хотя бы частично перевести ванную комнату в режим самоочищения, и решили, что их стоит опробовать каждому, кто хочет снять с себя часть утомительных задач.

Добавьте чистящее средство в подставку для ершика — для освежающего аромата в комнате и эффективного очищения унитаза при повседневной уборке





Устраните загрязнения на вентиляционной решетке в два счета, обернув старую зубную щетку влажной салфеткой





Удалить загрязнения в барабане и на уплотнителе стиральной машины можно с помощью таблеток для посудомоечной машины





Засыпьте в сливное отверстие соду и затем залейте ее уксусом несколько раз, пока не прекратится шипение. Это прочистит засор и устранит неприятные запахи





Очистить унитаз помогут бомбочки, которые легко изготовить из 1 стакана соды, 1/4 стакана лимонной кислоты и 1/2 столовой ложки мыла





Используйте обезжиривающее средство, чтобы без особого труда очистить загрязненные плиточные швы





Налейте уксус в пакет, закрепите его на душевой лейке и оставьте примерно на час, чтобы легко удалить ржавчину



Сделайте прокол в бутылке с приятно пахнущим очищающим средством и положите его в туалетный бачок.

Это уменьшит осадок и ароматизирует водуЗастелите шкафчики сверху бумажными полотенцами, чтобы основной слой пыли оседал на них и протирать саму мебель стало прощеСпециальная накладка избавит вас от необходимости убирать волосы из слива пальцами: достаточно просто отклеить ее вместе с мусором и выброситьПросушите ершик для унитаза, зафиксировав сиденьем, прежде чем отправлять в подставкуЕсли зубная паста после детей постоянно выглядит неопрятно, выдавите ее в миску, чуть разбавьте ополаскивателем для рта и перелейте в диспенсерПредотвратите появление ржавчины на флаконах и разводы на полках, нанеся на донышки средств слой прозрачного лакаЧтобы зеркало не запотевало и не покрывалось разводами, нанесите на него немного пены для бритья и вытрите насухо