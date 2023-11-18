Предтечи «жёлтых жилетов» и «оккупаев»: Как 1968 год оказался годом протестов в разных странах

Убийство Мартина Лютера Кинга и протесты против войны во Вьетнаме

Протесты против войны во Вьетнаме американским правительством и населением воспринимались как антипатриотичные, участников подозревали в том, что они куплены коммунистами.

Расследование показало, что полицейские напали на демонстрантов даже без каких-либо провокаций. Они так понимали защиту страны.

Кровавая Олимпиада в Мексике

Марш студентов в Мехико 1968 года.

Противники протестов уверяли, что протестующие хотят омрачить радость и гордость нации от проведения Олимпийских игр.

Арестованный студент.

Последние мятежные самураи

Общество щита. Юкио Мисима в центре.

Итальянские студенты в 1968 году.

Протест во время ввода войск, Чехословакия.

Красный май французов и немцев

Среди множества лозунгов протестующие скандировали и *Свобода, равенство, братство!*

Плакат, призывающий бороться против наследников национал-социализма.