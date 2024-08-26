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Зрители в картинной галерее: проект о тех, кто ходит на выставки


Красное кресло, Портрет Сильветт Давид, Femme Assise. Автор: Пабло Пикассо

Красное кресло, Портрет Сильветт Давид, Femme Assise. Автор: Пабло Пикассо

Современная художница Карин Юрик (Karin Jurick) с интересом посещает картинные галереи. Ее интерес привлекают не только полотна всемирно известных художников, но и те, кто приходит на выставки. Вначале Карин фотографирует людей, которые, словно завороженные, рассматривают шедевры живописи, а позже они становятся героями ее собственных картин.

Поцелуй. Автор: Густав Климт

Поцелуй. Автор: Густав Климт

На картинах Карин Юрик можно увидеть "репродукции" полотен мастеров мировой живописи. Здесь и "Поцелуй" Густава Климта, и "Звездная ночь" Ван Гога. Но, конечно же, самое интересное в этом проекте - реакция зрителей. Работы Карин очень искренние, художнице удается передать разнообразные оттенки эмоций и чувств, несмотря на то, что зрители всегда запечатлены со спины. Кто-то подходит к картине ближе, чтобы изучить каждую деталь, кто-то мечтательно застывает чуть поодаль, есть и те, кто взглядывает мельком, чья поза выражает утомление от долгой прогулки по галерее. Позы некоторых из зрителей повторяют то, что изображено на полотне, и это становится изюминкой композиции.
Девушка перед зеркалом. Автор: Пабло Пикассо

Девушка перед зеркалом. Автор: Пабло Пикассо

 
Американская готика. Автор: Грант Вуд

Американская готика. Автор: Грант Вуд

 
Проблема, с которой все мы живём. Автор: Норман Роквелл

Проблема, с которой все мы живём. Автор: Норман Роквелл

Недавно Карин Юрик выпустила иллюстрированное издание с репродукциями картин из серии "Museum Patrons". Книга получила название "ArtistZ", она составлена в виде своеобразной азбуки: все рисунки расположены в алфавитном порядке по фамилии художников от A до Z.
Полуночники. Автор: Эдвард Хоппер

Полуночники. Автор: Эдвард Хоппер

 
Звездная ночь. Автор: Винсент Ван Гог

Звездная ночь. Автор: Винсент Ван Гог

 
Ирисы. Автор: Клод Моне

Ирисы. Автор: Клод Моне

 
Воскресный день на острове Гранд-Жатт. Автор: Жорж Сёр

Воскресный день на острове Гранд-Жатт. Автор: Жорж Сёр

 
Танец. Автор: Анри Матисс

Танец. Автор: Анри Матисс

 

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