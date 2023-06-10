9 простых рецептов из чёрствого хлеба

Не спешите избавляться от старого хлеба. Во многих странах хлеб является жизненно важным продуктом, а выбрасывать его – плохая примета. Хлеб – всему голова, даже если он уже не так свеж, как вчера.









Моментальная пицца

Яичница с хлебом

Сладкая запеканка с морковью

Пудинг из белого хлеба

Тертый хлеб со взбитыми сливками

Квас

Гренки с чесноком

Холодный хлебный суп

Тюря молочная (детская)