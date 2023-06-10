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9 простых рецептов из чёрствого хлеба

Не спешите избавляться от старого хлеба. Во многих странах хлеб является жизненно важным продуктом, а выбрасывать его – плохая примета. Хлеб – всему голова, даже если он уже не так свеж, как вчера.

9 простых рецептов из чёрствого хлеба

Моментальная пицца


9 простых рецептов из чёрствого хлеба

Нужно нарезать квадратиками черствый хлеб, плотно уложить его на противень, смазать томатной пастой, положить любую начинку и посыпать сыром.

Такая пицца получится не менее вкусной, чем оригинальная. Через 15 минут она будет дымиться у вас на столе.

Яичница с хлебом


9 простых рецептов из чёрствого хлеба

Нарежьте хлеб без корочек, обжарьте его на сливочном масле и залейте яйцами. Получается сытный и вкусный завтрак.

По вкусу в такую яичницу можно добавлять помидоры, различные специи и травы, а также зелень и лук.

Сладкая запеканка с морковью


9 простых рецептов из чёрствого хлеба

Черствые кусочки хлеба надо замочить в молоке, затем отжать и смешать с натертой морковью, сахаром по вкусу, взбитым яйцом. Далее нужно перемешать все до однородности и запекать как любую запеканку. То же самое можно делать с яблоком, сухофруктами.

Пудинг из белого хлеба


9 простых рецептов из чёрствого хлеба

Нужно замочить в молоке черствый пшеничный хлеб и выдержать в течение часа, добавить яичные желтки, сахар, перебранную малину, перемешать. Ввести, осторожно помешивая, взбитые яичные белки, выложить в смазанную маслом и посыпанную молотыми сухарями форму. Варить на водяной бане 40— 50 минут. Готовый пудинг выложить из формы на блюдо, посыпать сахарной пудрой или полить фруктовым сиропом.

Тертый хлеб со взбитыми сливками


9 простых рецептов из чёрствого хлеба

Поджарить на масле натертый на терке пшеничный черствый хлеб. Сливки взбить в пышную массу с добавлением сахарной пудры. Разложить в вазочки поджаренный хлеб, на него — взбитые сливки, полить вареньем.

Квас


9 простых рецептов из чёрствого хлеба

Подсушить ломтики черствого ржаного хлеба. Сложить в неокисляющуюся посуду, залить кипятком и, когда остынет до темпера туры 35 °С, ввести растворенные в хлебном настое дрожжи. Накрыть крышкой, поставить на два дня в теплое место, процедить через марлю. Добавить сахар, изюм и настоять еще 12 часов. Разлить в бутылки, плотно закупорить и поставить на холод.

Внимание! Пропорция: Хлеб ржаной — 1 булка, вода — 5 л., изюм — 0,5 стакана, сахар — 1 стакан.

9 простых рецептов из чёрствого хлеба

Гренки с чесноком


9 простых рецептов из чёрствого хлеба

Нарезать ржаной черствый хлеб тонкими ломтиками, обжарить нa растительном масле и посыпать толченым чесноком с солью. Все элементарно просто, а главное – очень вкусно!

Холодный хлебный суп


9 простых рецептов из чёрствого хлеба

Залить кипяченой холодной подсоленной водой кусочки ржаного черствого хлеба, добавить растительное масло, мелко нарезанный зеленый лук, лимонную кислоту и посыпать укропом.

Тюря молочная (детская)


9 простых рецептов из чёрствого хлеба

Берём белый хлеб, нарезаем, отрезаем корочки. Молоко можно нагреть, можно брать, наоборот, холодное, ну а в идеале использовать парное! Кладём хлеб на противень и ставим в разогретую духовку (на максимальную температуру на 5-7 минут). После чего, нарезаем хлеб на кубики, заливаем молоком и добавляем мед или варенье.

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