Как создать новогоднюю атмосферу в доме, если настроение на нуле (15 крутых советов)

Идеи для новогоднего настроения.
Праздник приближается! Совсем скоро наступит самое волшебное время в году, но ещё далеко не все успели ощутить его магию. А ведь для этого нужно совсем немного, создать себе предновогоднее настроение легче, чем это кажется на первый взгляд. Стоит лишь немного преобразить жилое пространство, добавить в него нотки уюта и торжества.
Аромат леса
Декор из еловых ветвей.
Ничто так не задаёт новогоднее настроение, как присутствие в доме живой ели или ветвей. Аромат от них разносится по всем комнатам, наполняя их атмосферой приближающегося праздника. На зелёный декор всегда приятно смотреть, он взбодрит даже в самый холодный день.
Для тех, кто выступает в защиту пушистых красавиц, придуманы декоративные ветви с полной имитацией настоящих. Единственное, что они не имеют такого прекрасного аромата. Но и это не проблема, стоит лишь поставить на подоконник или стол диффузор с лесным ароматом.
Фрукты в «снегу»
Фрукты в «снегу».
Снег – один из главных символов зимы, именно с ним в первую очередь ассоциируется это время года. Очень эффектно смотрятся предметы декора, которые словно припорошило пушистыми снежинками. Свежее и контрастное решение – украсить искусственным снегом фрукты, для этого достаточно использовать сахарную пудру или муку, чтобы потом фрукты можно было съесть. Если же декорировать их искусственным снегом, то они уже станут несъедобными. В этом случае лучше использовать бутафорские ягоды и фрукты.
Тёплые акценты
Оригинальные подсвечники.
Моментально наполнить дом теплом и атмосферой праздника можно благодаря стильным подсвечникам. Причём, не нужно тратиться на них, перед Новым годом итак много расходов. Создать модный и стильный аксессуар несложно своими руками. Для этих целей подойдут даже самые обычные стеклянные банки. При желании их можно декорировать красками и нарисовать новогодний сюжет. Такие подсвечники полностью безопасны, единственное, что нужно убирать их подальше от детей.
Новогодние открытки
Декор пространства открытками.
Новый год – время душевных подарков и искренних поздравлений. Наверняка, у каждого в архиве найдутся красивые открытки, которые лежат без дела. Если таковые имеются, то срочно применяйте их в дело! Украсьте ими стены, оформите в небольшие рамочки и поставьте на консоль в прихожей, и просто декорируйте ими шторы, используя канцелярские булавки. Эти стильные акценты смотрятся в интерьере свежо и нестандартно.
Еловые и сосновые шишки
Еловые и сосновые шишки в качестве новогоднего декора.
Шишки, как и сами еловые веточки беспроигрышно работают на создание нужной атмосферы. Их можно окружить блестящей мишурой, украсить искусственным снегом, положить в красивую вазу или в прозрачные бокалы, дополнить композицию ароматными свечами. И самое главное, что это бюджетный, но очень эффектный новогодний декор.
Подушки и текстиль
Новогодний декор.
Многие стремятся к Новому году обновить интерьер, сделать ремонт и поменять мебель, но если такой возможности нет, то просто поработайте с текстилем. Переоденьте диванные подушки в яркие чехлы с красными, зелёными и белыми элементами, новогодними сюжетами. Повесьте на кухне новую штору с оленями, положите на кресло мягкий плед в скандинавском стиле. По сути это мелочи, но они сделают ваш интерьер намного уютнее.
Снежинки
Снежинки в декоре интерьера.
Снежинки актуальны и уместны в любом новогоднем интерьере, независимо от стиля декорируемого пространства. Вырезайте их из бумаги, наклеивайте на окна и зеркала, создавайте интересные композиции. В декоративных магазинах можно найти снежинки из фанеры и аксессуары с красивыми блёстками. Закрепите их на атласные ленты или белую пушистую пряжу и украсьте люстру. Декор подобного плана внесёт в интерьер нотки лёгкости.
Ёлочка-красавица
Ёлочка-красавица.
Рецепт новогоднего настроения, который работает беспроигрышно – это декорирование ёлочки. Делать это лучше всей семьёй, подключив к процессу и домашних питомцев. Достаньте ёлочные игрушки, переберите их и проверьте на предмет повреждений, сколов и дефектов. Без сожаления выбрасывайте повреждённые экземпляры.
Продумайте альтернативные варианты декора – имбирные пряники, конфеты, дольки сушеных лимонов и апельсинов. Творите себе в удовольствие и тогда ёлка порадует своим внешним видом. Единственное, помните о чувстве меры, не стоит помещать на новогоднее дерево всё и сразу.
Подарки под ёлкой
Подарки под ёлкой.
Все любят получать подарки, особенно, на Новый год. С замиранием сердца презентов ждут не только дети. Подогреть интерес к сюрпризам и заинтриговать родных получится, если положить под нарядную ёлку коробки с подарками. Этот приём подогреет интерес к празднику и поможет задать нужное настроение в интерьере.
Красивая мебель
Новогоднее украшение мебели.
Красивой должна быть не только ёлочка, на роль декорируемых предметов вполне могут претендовать столовые стулья. Перевяжите их красными атласными лентами, дополните шишками или снежинками, не забудьте завязать эффектные банты. Всего пару штрихов и интерьер столовой заиграл новыми красками.
Гирлянда из цветной бумаги.
Тем, кто находится в поисках новогоднего настроения, стоит присмотреться к различным идеям по созданию игрушек своими руками. Это увлекательный процесс, который здорово успокаивает нервы и отвлекает от забот. Создавать новогодние шедевры можно из любых подручных материалов. Самый простой вариант – гирлянда из цветной бумаги. Она станет прекрасным украшением любого пустующего пространства, будь то белая стена, место у камина, окно в детской.
Гирлянда
Гирлянда, как украшение интерьера.
Разноцветные светящиеся огоньки обладают особой магией. Они способны улучшать настроение, оживлять интерьер и создавать волшебную новогоднюю атмосферу. Даже, если у вас нет ёлки и украшать интерьер не хочется, декорируйте гирляндой окно или стену, лестницу или потолок. Вы заметите, как обстановка в доме изменится в лучшую сторону.
Новогодняя композиция
Новогодняя композиция.
Создание новогодней композиции – некая медитация, способ привести мысли в порядок, подумать о приятном. Что использовать для её составления: шишки, ёлочные игрушки, гирлянды, мишура, красивая посуда, салфетки с новогодним сюжетом, снежинки, пряники, мандарины, свечи. Если проявить фантазию, то можно сделать что-то наподобие альтернативного новогоднего дерева.
Рождественский венок
Рождественский венок.
Рождественский венок – западный символ Рождества, который завоёвывает популярность и в России. Эффектный и оригинальный предмет декора легко поместить в любое место – на дверь, над кроватью, над диваном, в прихожей, подвесить у окна, установить на камине. Кстати, его также можно сделать своими руками, например, из искусственных еловых веток или красивых пластиковых шариков.
Магия ёлочных игрушек
Ну, и самый простой приём для создания праздничной атмосферы в доме – вытащить ёлочные игрушки и украсить ими всё вокруг себя. Поместить самые красивые экземпляры на блюдо или в прозрачную колбу, окружить блестящими элементами и мишурой, вот и готовы новогодние акценты, которые радуют глаз и поднимают настроение!
Магия ёлочных игрушек.
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