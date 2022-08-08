Смог-убийца в Лондоне: 14 шокирующих исторических фото

Фотографии смога в Лондоне
Когда речь заходит о Лондоне, первое, о чем вспоминают обыватели, это, конечно же, красные телефонные будки, Биг Бен и… постоянный смог. Пелена копоти и дыма, кажется, никогда не развеивается над Туманным Альбионом, таков удел больших городов. Однако мало кто знает, что смог может таить в себе и смертельную опасность. Так, в 1952 году от Великого Смога погибло 12 тысяч англичан…
Ламповщик на работе, парк Финсбери, Лондон, 17 октября 1935 года
Британцы называют густой смог "pea soup", что буквально означает "гороховый суп". Великий смог 1952 года вошел в историю, поскольку унес максимальное количество жизней. Из-за безветренной погоды, которая на протяжении 5 дней стояла в начале декабря, угольная копоть стала практически невыносимой. Дети и пожилые люди страдали удушьями, в большинстве случаев удушения были с летальным исходом.
Мужчина курит трубку в тумане, стоя под аркой, 23 декабря 1935 года
Парк Линкольнс-Инн-Филдс, 24 января 1934 года
Флит-стрит, 6 декабря 1952 года во время Великого Смога
Спустя 4 года после Большого Смога, англичане проголосовали за принятие Закона о чистом воздухе. Такое количество жертв, что удивительно, не вызвало паники среди англичан, но все же подвигло правительство вводить новые экологические стандарты и серьезно подходить к вопросу загрязнения окружающей среды.
Молодая пара во время Великого смога 1952 года
Центр Лондона, январь 1936 года
Поставщик льда, 1 октября 1919 года
Трафальгарская площадь, 1 декабря 1948 года
Тауэр, январь, 1947 год
Железнодорожный Вокзал Сент-Панкрас, 1 июля 1907
Станция Ливерпуль, 29 января 1959 года
Баржи на причале Саутуарка, 26 октября 1938 года
Гайд-парк, 25 октября 1938 года
Вестминстерский мост, 14 января 1955 года
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