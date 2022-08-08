Смог-убийца в Лондоне: 14 шокирующих исторических фото

Фотографии смога в Лондоне

Ламповщик на работе, парк Финсбери, Лондон, 17 октября 1935 года

Мужчина курит трубку в тумане, стоя под аркой , 23 декабря 1935 года

Парк Линкольнс-Инн-Филдс, 24 января 1934 года

Флит-стрит, 6 декабря 1952 года во время Великого Смога

Молодая пара во время Великого смога 1952 года

Центр Лондона, январь 1936 года

Поставщик льда , 1 октября 1919 года

Трафальгарская площадь, 1 декабря 1948 года

Тауэр, январь, 1947 год

Железнодорожный Вокзал Сент-Панкрас, 1 июля 1907

Станция Ливерпуль , 29 января 1959 года

Баржи на причале Саутуарка, 26 октября 1938 года

Гайд-парк, 25 октября 1938 года

Вестминстерский мост, 14 января 1955 года