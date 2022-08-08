С нами не соскучишься!

8 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Пичугина
    Ну я уж точно не решусь.10 странных газир...
  • Зоя Иманбаева
    к чему этот мусор,закончилисьтемы?:«Крестная мать ко...
  • Юпитер
    Меня ничего не заинтересовало!!!15 экстремальных ...

Смог-убийца в Лондоне: 14 шокирующих исторических фото


Фотографии смога в Лондоне

Фотографии смога в Лондоне

Когда речь заходит о Лондоне, первое, о чем вспоминают обыватели, это, конечно же, красные телефонные будки, Биг Бен и… постоянный смог. Пелена копоти и дыма, кажется, никогда не развеивается над Туманным Альбионом, таков удел больших городов. Однако мало кто знает, что смог может таить в себе и смертельную опасность. Так, в 1952 году от Великого Смога погибло 12 тысяч англичан…

Ламповщик на работе, парк Финсбери, Лондон, 17 октября 1935 года

Ламповщик на работе, парк Финсбери, Лондон, 17 октября 1935 года

Британцы называют густой смог "pea soup", что буквально означает "гороховый суп". Великий смог 1952 года вошел в историю, поскольку унес максимальное количество жизней. Из-за безветренной погоды, которая на протяжении 5 дней стояла в начале декабря, угольная копоть стала практически невыносимой. Дети и пожилые люди страдали удушьями, в большинстве случаев удушения были с летальным исходом.
Мужчина курит трубку в тумане, стоя под аркой, 23 декабря 1935 года

Мужчина курит трубку в тумане, стоя под аркой, 23 декабря 1935 года

 
Парк Линкольнс-Инн-Филдс, 24 января 1934 года

Парк Линкольнс-Инн-Филдс, 24 января 1934 года

 
Флит-стрит, 6 декабря 1952 года во время Великого Смога

Флит-стрит, 6 декабря 1952 года во время Великого Смога

Спустя 4 года после Большого Смога, англичане проголосовали за принятие Закона о чистом воздухе. Такое количество жертв, что удивительно, не вызвало паники среди англичан, но все же подвигло правительство вводить новые экологические стандарты и серьезно подходить к вопросу загрязнения окружающей среды.
Молодая пара во время Великого смога 1952 года

Молодая пара во время Великого смога 1952 года

 
Центр Лондона, январь 1936 года

Центр Лондона, январь 1936 года

 
Поставщик льда, 1 октября 1919 года

Поставщик льда, 1 октября 1919 года

 
Трафальгарская площадь, 1 декабря 1948 года

Трафальгарская площадь, 1 декабря 1948 года

 
Тауэр, январь, 1947 год

Тауэр, январь, 1947 год

 
Железнодорожный Вокзал Сент-Панкрас, 1 июля 1907

Железнодорожный Вокзал Сент-Панкрас, 1 июля 1907

 
Станция Ливерпуль, 29 января 1959 года

Станция Ливерпуль, 29 января 1959 года

 
Баржи на причале Саутуарка, 26 октября 1938 года

Баржи на причале Саутуарка, 26 октября 1938 года

 
Гайд-парк, 25 октября 1938 года

Гайд-парк, 25 октября 1938 года

 
Вестминстерский мост, 14 января 1955 года

Вестминстерский мост, 14 января 1955 года

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Смог-убийца в Лондоне: 14 шокирующих исторических фото

И не забудьте:
Смог-убийца в Лондоне: 14 шокирующих исторических фотоПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх