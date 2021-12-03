Зачем солдатам Советской армии добавляли в еду бром: откуда пошли подобные домыслы

Зачем советскому солдату нужен был бром в киселе.
Долгое время в Советском Союзе военнослужащие оставались одним из наиболее привилегированных слоев общества. Тем не менее, несмотря на строгую дисциплину, в войсках все равно появлялись всевозможные легенды, байки и домыслы, которые передавались по принципу из уст в уста от «стариков» к «салагам». Одной из таких легенд были рассказы о том, что военнослужащим в кисель добавляют бром, для того чтобы умерить пыл молодых людей в отношении противоположного пола.
Химическая опасность
Бром очень опасен в чистом виде.
Стоит знать, что бром – это химический активный неметалл из группы галогенов. В советское время (и после) ходили слухи о том, что в армии его добавляют солдатам в еду для сокращения уровня либидо (полового влечения у мужчин). Все это делалось, якобы для того, чтобы боец концентрировался исключительно на любви к Родине, а не думал о «похождениях» за пределами воинской части. Подкреплялись эти домыслы тем, что многие молодые мужчины действительно замечали за собой сокращение этого самого влечения.
Ходили слухи, что бром снижает либидо.
Проблема всей этой выдумки в том, что бром – это исключительно токсичный химический элемент в его чистом виде. Добавь бром в еду мужчине, то проблемы с потенцией – это последнее, что его волновало бы в ближайшее время. Бром вызывает пищеварительные расстройства, головокружение, кровотечение из рта и носа, слезоточивость глаз, затрудняет дыхание, ухудшает память и реакцию.
С такими симптомами мужчина бы забыл не только о женщинах. Достаточно сказать, что в годы Первой мировой войны бром использовали в качестве отравляющего вещества на фронте. Специалисты не рекомендуют не то, что употреблять бром, они запрещают даже нюхать его и касаться.
Проблемы с потенцией
Проблемы с потенцией и правда были.
Снижение либидо у солдат в армии действительно происходит, вот только это «особенность» не только советской армии и дело совсем не в каких-то добавках. Армия – это физические нагрузки и дополнительные стрессы. Организм находится в постоянной физической и психологической мобилизации. До того момента, как человек пройдет через период адаптации к новым суровым условиям, пройдет немало времени. Более того, на протяжении всего этого периода организм будет тратить очень много ресурсов. Отсюда и вытекает постоянная усталость и уменьшение сексуального влечения. Способствует этому в первую очередь строгий и четкий распорядок дня и интенсивные нагрузки на организм.
И все-таки
Вообще это потрясающее отравляющее вещество, а не какое-то лекарство.
В медицине бром действительно используется, но не в чистом виде. С его помощью лечат нервные расстройства. Именно поэтому препараты, содержащие бром, противопоказаны людям, от которых требуется повышенное внимание. Именно такими и являются военнослужащие.
Скорее всего, этот миф был придуман армейскими врачами и командирами, чтобы попугать особенно «энергичных» солдат, например, «дедушек», которые не знали, куда деть свою энергию. Впрочем, кое-какой порошок в кисель советским солдатам все-таки добавляли. Это был полезный для молодого мужского организма витамин С.
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