Зачем солдатам Советской армии добавляли в еду бром: откуда пошли подобные домыслы

Зачем советскому солдату нужен был бром в киселе.

Химическая опасность

Бром очень опасен в чистом виде.

Ходили слухи, что бром снижает либидо.

Проблемы с потенцией

Проблемы с потенцией и правда были.

И все-таки

Вообще это потрясающее отравляющее вещество, а не какое-то лекарство.