С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Шкурин
    Исландия...А кому она нафиг нужна?? Это ведь не Россия, где полно нефти, газа, золота и прочеее.Страна, где двери...
  • Лана Svetlana
    Очень понравилась идея! Просто и красиво!Применение железн...
  • Агрофена Иванова
    очень важная инфа...Как правильно пол...

Зачем солдатам Советской армии добавляли в еду бром: откуда пошли подобные домыслы


Зачем советскому солдату нужен был бром в киселе.

Зачем советскому солдату нужен был бром в киселе.

Долгое время в Советском Союзе военнослужащие оставались одним из наиболее привилегированных слоев общества. Тем не менее, несмотря на строгую дисциплину, в войсках все равно появлялись всевозможные легенды, байки и домыслы, которые передавались по принципу из уст в уста от «стариков» к «салагам». Одной из таких легенд были рассказы о том, что военнослужащим в кисель добавляют бром, для того чтобы умерить пыл молодых людей в отношении противоположного пола.

Химическая опасность


Бром очень опасен в чистом виде.

Бром очень опасен в чистом виде.

 

Стоит знать, что бром – это химический активный неметалл из группы галогенов. В советское время (и после) ходили слухи о том, что в армии его добавляют солдатам в еду для сокращения уровня либидо (полового влечения у мужчин). Все это делалось, якобы для того, чтобы боец концентрировался исключительно на любви к Родине, а не думал о «похождениях» за пределами воинской части. Подкреплялись эти домыслы тем, что многие молодые мужчины действительно замечали за собой сокращение этого самого влечения.
Ходили слухи, что бром снижает либидо.

Ходили слухи, что бром снижает либидо.

 

Проблема всей этой выдумки в том, что бром – это исключительно токсичный химический элемент в его чистом виде.
Добавь бром в еду мужчине, то проблемы с потенцией – это последнее, что его волновало бы в ближайшее время. Бром вызывает пищеварительные расстройства, головокружение, кровотечение из рта и носа, слезоточивость глаз, затрудняет дыхание, ухудшает память и реакцию.

С такими симптомами мужчина бы забыл не только о женщинах. Достаточно сказать, что в годы Первой мировой войны бром использовали в качестве отравляющего вещества на фронте. Специалисты не рекомендуют не то, что употреблять бром, они запрещают даже нюхать его и касаться.

Проблемы с потенцией


Проблемы с потенцией и правда были.

Проблемы с потенцией и правда были.

 

Снижение либидо у солдат в армии действительно происходит, вот только это «особенность» не только советской армии и дело совсем не в каких-то добавках. Армия – это физические нагрузки и дополнительные стрессы. Организм находится в постоянной физической и психологической мобилизации. До того момента, как человек пройдет через период адаптации к новым суровым условиям, пройдет немало времени. Более того, на протяжении всего этого периода организм будет тратить очень много ресурсов. Отсюда и вытекает постоянная усталость и уменьшение сексуального влечения. Способствует этому в первую очередь строгий и четкий распорядок дня и интенсивные нагрузки на организм.

И все-таки


Вообще это потрясающее отравляющее вещество, а не какое-то лекарство.

Вообще это потрясающее отравляющее вещество, а не какое-то лекарство.

 

В медицине бром действительно используется, но не в чистом виде. С его помощью лечат нервные расстройства. Именно поэтому препараты, содержащие бром, противопоказаны людям, от которых требуется повышенное внимание. Именно такими и являются военнослужащие.

Скорее всего, этот миф был придуман армейскими врачами и командирами, чтобы попугать особенно «энергичных» солдат, например, «дедушек», которые не знали, куда деть свою энергию. Впрочем, кое-какой порошок в кисель советским солдатам все-таки добавляли. Это был полезный для молодого мужского организма витамин С.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Зачем солдатам Советской армии добавляли в еду бром: откуда пошли подобные домыслы

И не забудьте:
Зачем солдатам Советской армии добавляли в еду бром: откуда пошли подобные домыслыПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх