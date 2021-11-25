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Без айфонов и айпадов: Душевные пикники на ретрофотографиях 1930-х годов


Без айфонов и айпадов: Душевные пикники на ретрофотографиях 1930-х годов

Обустройство туристического лагеря возле питьевого источника в 1930-х годах.

Хотя технологии, конечно, вещь полезная, но, когда дело доходит до отдыха в компании на открытом воздухе, современные гаджеты порой только во вред – кажется, что присутствующие не могут вылезти из социальных сетей или оторваться от работы. Поэтому фотографии с пикников первой половины XX века вызывают ностальгические воспоминания – удивительно видеть, как люди проводят время, наслаждаясь природой и общением друг с другом.

1.Чаепитие на природе


Две женщины заваривают чай и наслаждаются отдыхом.

Две женщины заваривают чай и наслаждаются отдыхом.

 

2. Ночлег в палатке


Две дамы присели перед сном в палатке под прекрасными звёздами.

Две дамы присели перед сном в палатке под прекрасными звёздами.

 

3. Туристический караван


Мужчины и женщина путешествуют красивыми местами в 1930-х годах.

Мужчины и женщина путешествуют красивыми местами в 1930-х годах.

 

4. Активный отдых


Мужчина набирает воду, а две очаровательные женщины готовят самую вкусную еду на костре.

 
Мужчина набирает воду, а две очаровательные женщины готовят самую вкусную еду на костре.

 

5. Развлекательная игра на свежем воздухе


Компания молодых людей играют в карты на природе.

Компания молодых людей играют в карты на природе.

 

6. Цивильный отдых возле реки


Чаепитие туристов за установленным столом и палаткой на фоне чудесного пейзажа.

Чаепитие туристов за установленным столом и палаткой на фоне чудесного пейзажа.

 

7. Семейные лагеря в 1934 году


Близкие люди присели отдохнуть, а маленькая девочка прилегла на травке с газетой.

Близкие люди присели отдохнуть, а маленькая девочка прилегла на травке с газетой.

 

8. Гигиена прежде всего


Как забавно смотрятся молодые люди бреющиеся на траве.

Как забавно смотрятся молодые люди бреющиеся на траве.

 

9. Установка палатки


Хрупкая дама с молотком на природе забывает о своей женственности.

Хрупкая дама с молотком на природе забывает о своей женственности.

 

10. Девишник на природе


Чаепитие туристок на свежем воздухе.

Чаепитие туристок на свежем воздухе.

 

11. Женщины справятся со всем


Прекрасные девушки в купальниках с чудесными фигурами устанавливают палатку.

Прекрасные девушки в купальниках с чудесными фигурами устанавливают палатку.

 

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Без айфонов и айпадов: Душевные пикники на ретрофотографиях 1930-х годов

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Без айфонов и айпадов: Душевные пикники на ретрофотографиях 1930-х годовПодписаться на мой Instagram
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