Без айфонов и айпадов: Душевные пикники на ретрофотографиях 1930-х годов

Обустройство туристического лагеря возле питьевого источника в 1930-х годах.
Хотя технологии, конечно, вещь полезная, но, когда дело доходит до отдыха в компании на открытом воздухе, современные гаджеты порой только во вред – кажется, что присутствующие не могут вылезти из социальных сетей или оторваться от работы. Поэтому фотографии с пикников первой половины XX века вызывают ностальгические воспоминания – удивительно видеть, как люди проводят время, наслаждаясь природой и общением друг с другом.
1.Чаепитие на природе
Две женщины заваривают чай и наслаждаются отдыхом.
2. Ночлег в палатке
Две дамы присели перед сном в палатке под прекрасными звёздами.
3. Туристический караван
Мужчины и женщина путешествуют красивыми местами в 1930-х годах.
4. Активный отдых
Мужчина набирает воду, а две очаровательные женщины готовят самую вкусную еду на костре.
5. Развлекательная игра на свежем воздухе
Компания молодых людей играют в карты на природе.
6. Цивильный отдых возле реки
Чаепитие туристов за установленным столом и палаткой на фоне чудесного пейзажа.
7. Семейные лагеря в 1934 году
Близкие люди присели отдохнуть, а маленькая девочка прилегла на травке с газетой.
8. Гигиена прежде всего
Как забавно смотрятся молодые люди бреющиеся на траве.
9. Установка палатки
Хрупкая дама с молотком на природе забывает о своей женственности.
10. Девишник на природе
Чаепитие туристок на свежем воздухе.
11. Женщины справятся со всем
Прекрасные девушки в купальниках с чудесными фигурами устанавливают палатку.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии