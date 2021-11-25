Без айфонов и айпадов: Душевные пикники на ретрофотографиях 1930-х годов

Обустройство туристического лагеря возле питьевого источника в 1930-х годах.

1.Чаепитие на природе

Две женщины заваривают чай и наслаждаются отдыхом

2. Ночлег в палатке

Две дамы присели перед сном в палатке под прекрасными звёздами.

3. Туристический караван

Мужчины и женщина путешествуют красивыми местами в 1930-х годах.

4. Активный отдых

Мужчина набирает воду, а две очаровательные женщины готовят самую вкусную еду на костре.

5. Развлекательная игра на свежем воздухе

Компания молодых людей играют в карты на природе.

6. Цивильный отдых возле реки

Чаепитие туристов за установленным столом и палаткой на фоне чудесного пейзажа.

7. Семейные лагеря в 1934 году

Близкие люди присели отдохнуть, а маленькая девочка прилегла на травке с газетой.

8. Гигиена прежде всего

Как забавно смотрятся молодые люди бреющиеся на траве.

9. Установка палатки

Хрупкая дама с молотком на природе забывает о своей женственности.

10. Девишник на природе

Чаепитие туристок на свежем воздухе.

11. Женщины справятся со всем

Прекрасные девушки в купальниках с чудесными фигурами устанавливают палатку.

Хотя технологии, конечно, вещь полезная, но, когда дело доходит до отдыха в компании на открытом воздухе, современные гаджеты порой только во вред – кажется, что присутствующие не могут вылезти из социальных сетей или оторваться от работы. Поэтому фотографии с пикников первой половины XX века вызывают ностальгические воспоминания – удивительно видеть, как люди проводят время, наслаждаясь природой и общением друг с другом.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: