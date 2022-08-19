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Мастерим канадскую грядку

Грядки на будущий год, как и лыжи, нужного готовить заранее, а именно в конце лета или осенью. Так в следующем сезоне вы сможете сэкономить свои силы и время, а также получить отличны урожай. Одна из простых, но эффективных технологий, которая сможет помочь вам в этом — «канадская грядка».

Мастерим канадскую грядку

Собирать такую грядку удобнее всего по мере выкопки лука или чеснока, сразу складывая ботву в получившуюся канавку, что сразу же решает вопрос и ее утилизации.

Мастерим канадскую грядку

Также в грядку необходимо заложить любую органику, как и в компостную кучу. Для рыхлости земли добавляются также хвоя или опилки. Наконец немного удобрения также не навредит, например, пара столовых ложек суперфосфата. Сверху все присыпается землей.

Мастерим канадскую грядку

Затем грядка накрывается и к следующему посадочному сезону в ней перепреет порядка 70% заложенного материала, оставшиеся же 30% будут продолжать перепревать и согревать грядку и дальше, а также выделять влагу.

Мастерим канадскую грядку

По сути «канадская грядка» — это теплая грядка с хорошей почвой, ведь ни для кого не секрет, что очень многое, если не все, зависит от плодородности почвы. В отличие от компостной кучи она эффективнее тем, что уже на месте напитывает землю всем необходимым. Кроме того такая грядка экономит ваше время и силы, ведь все уже на месте и переносить ничего не нужно.



Мастерим канадскую грядку

А ниже вы можете посмотреть видео о том, как сделать теплую канадскую грядку.




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Грядкаидея
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