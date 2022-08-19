Мастерим канадскую грядку

Грядки на будущий год, как и лыжи, нужного готовить заранее, а именно в конце лета или осенью. Так в следующем сезоне вы сможете сэкономить свои силы и время, а также получить отличны урожай. Одна из простых, но эффективных технологий, которая сможет помочь вам в этом — «канадская грядка».







Собирать такую грядку удобнее всего по мере выкопки лука или чеснока, сразу складывая ботву в получившуюся канавку, что сразу же решает вопрос и ее утилизации.







Также в грядку необходимо заложить любую органику, как и в компостную кучу. Для рыхлости земли добавляются также хвоя или опилки. Наконец немного удобрения также не навредит, например, пара столовых ложек суперфосфата. Сверху все присыпается землей.







Затем грядка накрывается и к следующему посадочному сезону в ней перепреет порядка 70% заложенного материала, оставшиеся же 30% будут продолжать перепревать и согревать грядку и дальше, а также выделять влагу.







По сути «канадская грядка» — это теплая грядка с хорошей почвой, ведь ни для кого не секрет, что очень многое, если не все, зависит от плодородности почвы. В отличие от компостной кучи она эффективнее тем, что уже на месте напитывает землю всем необходимым. Кроме того такая грядка экономит ваше время и силы, ведь все уже на месте и переносить ничего не нужно.

А ниже вы можете посмотреть видео о том, как сделать теплую канадскую грядку.