Табу на реинкарнацию, путешествия во времени, Винни-Пуха и другие странные запреты в Китае

1. Рэп, Хип-Хоп и татуировки

Запрет на показ некоторых видов музыкальных направлений появился как раз в момент интенсивного развития китайского хип-хопа

2. Путешествия во времени

Иностранные фильмы на эту больную тему подвергаются жесткой цензуре, некоторые запрещаются вовсе, как, например, «Назад в будущее»

3. Реинкарнация

Далай-лама XIV, духовный лидер последователей тибетского буддизма. Лауреат Нобелевской премии мира.

4. Каламбуры, розыгрыши и пародии

Никаких недоговоренностей или двусмысленностей в юморе быть не должно

5. Винни-Пух

На фото глава Китая Си Цзиньпин жмет руку японскому премьер-министру Синдзо Абэ

6. Фраза «Я не согласен» и буква «N»

Для переизбрания на второй срок председателя КНР, в конституцию страны пришлось специально внести поправки