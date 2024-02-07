Табу на реинкарнацию, путешествия во времени, Винни-Пуха и другие странные запреты в Китае

Факты о китайской цензуре уже давно никого не удивляют – общеизвестно, что там запретили половину Интернет-ресурсов, зарубежные фильмы (кроме трех-четырех десятков ежегодно), множество видеоигр и электронные книги. СМИ и вся информация, предназначенная для массового сознания, подвергаются жесткой проверке. Обычно вырезаются сцены для взрослых, религиозная тема и то, что можно трактовать как неуважение к традиционным ценностям Китая. Тех, кто помнит еще цензуру Советского Союза, этим сильно не удивишь. Но список запретов растет ежемесячно, и среди них начинают попадаться действительно интересные.
1. Рэп, Хип-Хоп и татуировки
Запрет на показ некоторых видов музыкальных направлений появился как раз в момент интенсивного развития китайского хип-хопа
Главное управление радио, кино и телевидения Китая запретило Рэперам и Хип-Хоперам появляться на телеэкранах. Правило озвучено достаточно широко: кроме представителей субкультур не должны приглашаться звезды с татуировками, а также знаменитости, которые «морально и духовно отошли от коммунистической партии и чей моральный облик не высок», а также певцы и актеры «с плохой репутацией, замешанные в скандалах». Для них было найдено общее слово – «вульгарность». Вот так, нечего смотреть на людей, которые могут подать плохой пример молодежи.
2. Путешествия во времени
Иностранные фильмы на эту больную тему подвергаются жесткой цензуре, некоторые запрещаются вовсе, как, например, «Назад в будущее»
Неизвестно, запрещены ли научные разработки в этом направлении, но вот любые упоминания в произведениях искусства, начиная с 2011 года, считаются незаконными. Дело в том, что тема путешествий во времени стала очень популярной в Китае. Были сняты несколько фильмов, где герои попадают в прошлое своей страны. По мнению правительства, такие фильмы были полны исторических нелепостей, неточностей, и создавали у зрителей превратное представление об истории их великой родины.
3. Реинкарнация
Далай-лама XIV, духовный лидер последователей тибетского буддизма. Лауреат Нобелевской премии мира.
На самом деле, реинкарнация не запрещена полностью – китайцы же не звери какие! А запрещено только «нелегальное» перерождение - то есть, не получившее специального разрешения властей Китая. Это, кстати, очень серьезная политическая мера. Связана она с достаточно сложным Китайско-Тибетским вопросом. После того, как Тибет стал частью КНР, споры об этих территориях не утихают. Далай-лама, находясь в изгнании, продолжает считать себя ответственным за свой народ. Запрет на реинкарнацию связан с верой в перерождение этого духовного лидера. Власти Китая пояснили, что эта мера стала "важной инициативой, направленной на упорядочение института реинкарнации живых будд". Теперь, если новый Далай-лама будет найден на территории Китая, власти могут сказать о том, что это было незаконно.
4. Каламбуры, розыгрыши и пародии
Никаких недоговоренностей или двусмысленностей в юморе быть не должно
В официальной формулировке, запрещено «искажать, высмеивать и бесславить произведения классической литературы и других видов искусства». Под запрет попали скетчи, розыгрыши, пародии и игра слов. Вероятно, китайское правительство считает, что иносказательно до масс может быть донесена неподходящая информация. Те, кто создавал или размещал у себя такой контент, должны его незамедлительно сами удалить.
5. Винни-Пух
Безобидный сказочный герой попал под поезд суровой китайской цензуры после того, как в сети стала распространяться такая смелая шутка:
На фото глава Китая Си Цзиньпин жмет руку японскому премьер-министру Синдзо Абэ
Дальше шутники продолжили такие сравнения и дошутились до полного запрета Винни-Пуха в Китае.
Кстати, в истории этого, с виду безобидного, медвежонка такие эксцессы уже были. Не так он прост, как кажется. В польском городе Тушин, например, в 2014 году городские власти тоже запретили изображать медвежонка в диснеевской интерпретации на детских площадках. Они прокомментировали данную меру так: "Проблема этого медведя в том, что он не полностью одет". Дальше Винни обвинили в неясной половой принадлежности.
6. Фраза «Я не согласен» и буква «N»
Для переизбрания на второй срок председателя КНР, в конституцию страны пришлось специально внести поправки
Дело в том, что после повторного избрания в марте 2018 года Си Цзиньпина на должность руководителя государства, в китайской части интернета возникла некоторая ответная реакция. Как оказалось, не все пользователи одобрили это решение. Некоторые даже позволили себе высказать негативное мнение. В этих тяжелейших условиях властям Китая не оставалось ничего другого, как только запретить вводить с клавиатуры некоторые поистине ужасные выражения: «Я не согласен», «Пожизненное правление», «Да здравствует император», «Миграция» и «Посадка на самолет». С этой последней фразкой не все не так просто, она в китайском языке очень похожа на «Взойти на трон». Теперь, при попытке напечатать одно из этих словосочетаний, компьютер просто выдает сообщение об ошибке.
А буква «N» у китайцев, так же, как и у нас, намекает на некоторую неопределенность. Ее запретили тоже в связи с переизбранием главы государства, чтобы сразу предупредить возможность ею обозначать количество лет, которое любимый народом Си Цзиньпин проведет у горнила власти. Вот так предусмотрительные китайские цензоры смогли существенно улучшить общественное мнение.
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