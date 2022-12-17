Все когда-то бывает впервые

Как бы вы ни любили море, прекраснее всего оно было, когда вы впервые его увидели. Ни один прыжок с парашютом не сравнится с первым. Неповторимы ощущения от первого фейерверка. В такие моменты практически невозможно сдержать эмоции. И здорово, если рядом оказывается человек с камерой наготове.











Арабы впервые в жизни летят на самолете.







Первый фейерверк.







Спортсмены из Руанды и снег.







1948 год. Мальчик увидел работающий телевизор в витрине магазина.







Бабушка, никогда прежде не пробовавшая пиво.







Малыш впервые пробует лимон.







Девочкам показывают новорожденную сестренку.







Когда бабушка обнаружила тату на ноге внучки.







Карапуз озадачен при первой встрече с братом-близнецом своего отца.







Старушка впервые в жизни стреляет из пистолета.







Африканские дети повстречали белого человека.







Чудесное преображение мира.







96-летняя женщина впервые очутилась в виртуальной реальности.







Когда-то дождь был восхитителен.







Первое катание на качелях.







Знакомство с Санта-Клаусом пошло не по плану.



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