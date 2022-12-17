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Все когда-то бывает впервые

Как бы вы ни любили море, прекраснее всего оно было, когда вы впервые его увидели. Ни один прыжок с парашютом не сравнится с первым. Неповторимы ощущения от первого фейерверка. В такие моменты практически невозможно сдержать эмоции. И здорово, если рядом оказывается человек с камерой наготове.

Все когда-то бывает впервые

Все когда-то бывает впервые

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Все когда-то бывает впервые

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Все когда-то бывает впервые

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