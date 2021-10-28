Женщины всегда трепетно относятся к своим маленьким детям. Они балуют их и стараются сделать им что-то своими руками. Всегда хочется свою крошку одеть, нарядно, ярко, чтобы одежда на малыше отличалась от той, что продается в магазинах. Потому мамы и шьют своим деткам удобные вещи.

В частности, обычная распашонка с антицарапками или без, сшитая мамой, будет лучше сидеть на ребенке, чем магазинная одежда. Любящая мама учтет размеры, сделает распашонку из такого материала, который не будет раздражать кожу. Частичка доброй энергии женщины подарит новорожденному спокойствие, даже если крошке приснится страшный сон.

Как сшить распашонку для новорожденного своими руками — выбор ткани

Пожалуй, подобрать ткань для новорожденного, чтобы сшить распашонку — это самая важная часть работы. Нельзя использовать для одежды ребенка синтетику. Лучше, чем хлопковая ткань, еще ничего не придумано наукой. Для распашонки хорошо подойдут такие материалы, как лен, ситец, фланель и т.п. Причем теплые виды хлопковой ткани надо выбирать в холодное время года, а тонкие полотна подойдут для лета.

Материал для пошива распашонок

Когда вы придете в магазин тканей, обращайте внимание в первую очередь на неяркие материалы и на качество полотна.

Если вы выбрали натуральный хлопок, то спросите у продавца, есть ли заключение экспертов, что материя подходит для новорожденных, нет ли там вредных химических составляющих.

Не гонитесь за дешевизной, подбирайте безопасные материалы. Ситец с серовато-белым оттенком, как правило, имеющий с лицевой стороны мелкие, рассыпчатые рисунки на белом фоне, подходит детям лучше всего. Ведь краска не проникает насквозь в материал. Изнаночная сторона ткани не окрашена. Потому нежная кожа крошки не контактирует с краской в одежде с такого полотна.

Ситцевые материалы с гладкокрашеной поверхностью имеют окраску с глубокой пропиткой, а поверх ее, производители наносят всякие узоры, рисунки. Эту ткань все же лучше не брать.

Ситец для распашонок

ВАЖНО: Для одной распашонки достаточно взять всего около тридцати сантиметров материала, небольшой ширины. Также не помешает заранее обдумать, как будет запахиваться распашонка, купить для застежек кнопки, пуговички и т.п.

Как сшить распашонку для новорожденного своими руками — построение схемы выкройки

Итак, после того, как материя для распашонки выбрана, можете приступать к следующей процедуре. Постройте схему выкройки, но перед этим сделайте замеры. Вам понадобится знать:

Длину изделия . Измерьте малыша от высокой точки плеча до попки. Предположим, что получилось 28 сантиметров.

. Измерьте малыша от высокой точки плеча до попки. Предположим, что получилось 28 сантиметров. Узнайте полуобхват шейки ребенка — пусть будет примерно 12 сантиметров.

ребенка — пусть будет примерно 12 сантиметров. Измерьте малыша в области груди и разделите данные на два — 24 сантиметра, это величина именуется — полуобхватом груди.

Схема выкройки с детской шапочкой и антицарапками

После этого вы запросто сами сделаете схему-выкройку распашонки. Для процесса возьмите лист бумаги и карандаш с линейкой.

Начните рисовать распашонку с прямоугольника. По вертикали отложите двадцать восемь сантиметров — длину изделия. По горизонтали отложите 14 сантиметров. Эта величина рассчитывается следующим образом: полуобхват груди разделить пополам и прибавить 2 сантиметра для свободного облегания. Когда прямоугольник готов, оформите вырез горловины задней части распашонки. От точки слева в верхнем углу прямоугольника отложите четыре сантиметра. Эту величину рассчитывают так: полуобхват шеи делят на три части. 12/3 = 4 сантиметра. После от вершины прямоугольника вниз надо отложить один сантиметр. И нарисуйте плавную линию, соединяющую эти две точки. Теперь нарисуйте вырез горловины полочки. Опять от этой же точки отложите пять сантиметров. Величину рассчитываем так: полуобхват шеи делим на три, к полученной цыфре прибавляем один. 12/3 + 1 = 5. Вниз от верхнего угла отложите один сантиметр и соедините плавной линией точки. Теперь остается начертить рукава. Длина рукава примерно будет равняться 13-15 сантиметров, чтобы не гадать сами измерьте эту величину и ширину ручки в самой широкой части ручки. Отложите длину рукава от предполагаемого плеча на выкройке. Вниз от крайней точки рукава отложите половину ширины рукава плюс 3-5 сантиметров на свободное облегание. Если будут антицарапки, то еще нарисуйте и их. Но для этого прибавьте еще несколько сантиметров в длину и ширину, чтобы ручкам младенца не было тесно. Низ рукавчика распашонки должен расширяться ближе к плечу. Желательно его оформить плавной линией. Боковой срез распашонки делается так: внизу от правого угла прямоугольника откладываем два сантиметра и прямой линией соединяем правую точку верхнего угла прямоугольника и полученную нижнюю. Нижняя линия распашонки будет плавной. Чтобы ее нарисовать, вам понадобится на боковом срезе отложить два сантиметра вверх и провести плавную линию низа.

Распашонки для новорожденных

Схема-выкройка почти готова, остается решить, как будет запахиваться распашонка (сзади, а может спереди). Какая должна быть ширина самого запаха и форма. Кто-то любит прямоугольные формы, а кто-то округлые. Вот учитывая это и нарисуйте его на схеме.

Как сшить распашонку для младенца своими руками — пошаговый процесс

Полученная схема выкройки — является лишь четвертой частью изделия. Поэтому не запутайтесь, когда будете кроить переднюю часть распашонки и спинку.

Если запах будет спереди, то вам понадобится две части переда и одна часть спинки. Вначале на ткани раскроите две детали переда, только выкройку располагайте экономно, чтобы не использовать много материала. И обязательно делайте припуски на швы. Для раскроя спинки материал сложите вдвое, чтобы не было шва посередине изделия.

Когда вы перенесли все детали кроя с бумаги на ткань, то теперь можете их вырезать. И приступать к пошиву распашонки.

Когда вы перенесли все детали кроя с бумаги на ткань, то теперь можете их вырезать. И приступать к пошиву распашонки. Передние части изделия и спинку сложите изнанкой друг к другу. И пришейте швы оверлоком. Если нет, машинки, то сделайте обметочный шов вручную, причем для красоты можно выбирать яркие нити разных цветов.

Фланелевая распашонка для малыша

Старайтесь не стягивать сильно нитку при пошиве распашонки, делайте аккуратные, ровные строчки, потому что они будут на виду. На машинке можно использовать зигзаг для пошива распашонки, но швы, сделанные вручную красивее и мягче.

Все эти швы делают на лицо, чтобы они не натирали нежную кожу младенца. Может, не всем нравится, когда у изделия швы наружу придется смириться — на первом месте для малышей комфорт, а не красота.

А вот, чтобы было красиво, низ изделия, горловину, края запахов можно обвязать крючком или же прошить специальной кромочной лентой. Еще для красоты спереди делают вышивки или наклеивают картинки. Остается сделать застежки и все распашонка для младенца готова.

Как видите, распашонку своей крохе можно сшить и вручную. И особых навыков, большого опыта в рукоделии для этого не надо. Главное, постараться и вложить в процесс свою любовь. Тогда такая вещь будет оберегать ребенка от невзгод.

Примеры готовых распашонок, сшитых своими руками:

Детская распашонка теплая из двух видов материалов

Зеленая распашонка из фланели

Распашонки из ситца

Видео: Как сшить распашонку?

Источник