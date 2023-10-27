Опасные режимы в стиральной машинке, которые могут убить ваши вещи

Знаете ли вы, что большинство режимов на современных стиральных машинах либо бесполезны, либо даже опасны для вещей?

Всё дело в том, что производитель ежегодно вынужден придумывать и добавлять всё новые и новые режимы, чтобы создавать привлекательный дизайн моделей стиральных машин и увеличивать число покупателей. Однако около 70 % режимов попросту не нужны и даже опасны.







Основные режимы стирки (классические)Когда были изобретены первые стиральные машинки (в начале 20 века), у них был минимальный набор функций, но все они справлялись с основной задачей — постирать бельё, сделанное из разных тканей.



Основные режимы стирки, которыми могли похвастаться первые стиральные машинки, это:



хлопок;



синтетика;



шёлк/шерсть («бережная/ручная/деликатная стирка»).



Разумеется, также было «дополнительное полоскание» и «отжим/слив», однако, они не относятся непосредственно к стирке. Основных режимов стирки всего 3.







Режим «хлопок»

Режим «синтетика»

Режим «шёлк/шерсть»

Дополнительные режимы

Классический режим, при котором машинка набирает минимум воды, повышает максимально температуру и продлевает время стирки. Такие условия соблюдаются для того, чтобы вещи из льна и хлопка не теряли свой внешний вид и при этом качественно отстирывались. На этом режиме в машинку можно загрузить максимально допустимое кол-во вещей (например, 6-8 кг).Внимание! Режим «хлопок» является классическим, а вот новомодный «хлопок эко» крайне опасен для вещей. Этот дополнительный режим наливает ещё меньше воды и ещё дольше крутит вещи в барабане, чтобы они хоть как-то постирались при таком минимуме воды. Результат — быстрая изнашиваемость и испорченные вещи.При этом режиме машинка набирает заметно больше воды, чем на «хлопке», а сама стирка по времени идёт меньше. Именно такая комбинация — полная противоположность «хлопку» — эффективно и бережно отстирывает синтетические вещи.Учтите, что на режиме «синтетика» можно стирать не более 2,5-3 кг, то есть примерно в 2-3 раза меньше, чем заявлено на машинке. Если положить больше вещей (5-7 кг), то они довольно быстро придут в негодность (появятся дырки).Нужный режим, при котором машинка набирает максимально возможное количество воды и медленно стирает на малых оборотах (или даже слегка «покачивает барабан» из стороны в сторону). Это необходимо для того, чтобы стирка была деликатной, а ткань не испортилась. Этот режим заменяет ручную стирку.Помимо 3 основных режимов, в современных стиральных машинах есть множество дополнительных. Однако все они являются лишь вариациями хлопка и синтетики. Посмотрим на особенности других режимов и узнаем, чем же они отличаются друг от друга:1. Тонкие ткани. Это тот же самый режим синтетики — просто продолжительность программы чуть-чуть изменена (5-7 минут разницы).2. Аллергия/детские вещи. Простой режим хлопка, но с небольшим дополнением. Здесь производитель вводит новомодную функцию «обработка паром», которая, как заявляется, помогает убить бактерии (однако для этой цели температуры пара явно недостаточно).3. Одеяла/подушки/пуховики/игрушки. Сюда относится любая толстая ткань с наполнителем. Это тот же режим синтетики, только с функцией большего набора воды. Вы можете спокойно заменить этот режим, выбрав «синтетику» и в конце включив «дополнительное полоскание».4. Микс (хлопок+синтетика). На самом деле это обычный режим «синтетика». Каждый человек знает, что если постирать хлопок вместе с синтетикой, то вещи будут испорчены. Не экспериментируйте на своей одежде!5. Быстрая стирка (15-30 мин.). Данная программа создана на основе… обычного полоскания. Ни о какой стирке и речи не идёт. На саму «стирку» отводится около 4-7 минут, остальное время — полоскание и отжим. Фактически, данный режим позволяет лишь слегка прополоскать вещи в мыльной воде. То же самое, но даже более эффективно вы могли бы сделать руками — постирать вещи под струей воды в раковине.6. Куртка/спорт/спортивная обувь/фитнес. Ещё один режим синтетики чуть с большим количеством воды.7. Деним (джинсы). Обычный хлопковый режим, но также с дополнительным количеством воды.8. Ультра-стирка/удаление пятен/интенсивная стирка. Машина набирает мало воды, но старается стирать на максимальных оборотах. Главная особенность режима — время. По сути, это ускоренный режим хлопка. Данная программа достаточно опасна, так как при максимальных оборотах и минимальном количестве воды вещи попросту изнашиваются.Важно помнить, что огромное количество современных режимов в стиральной машинке являются лишь неким эффектом капитализма. Основных режимов всего 3, но производитель вынужден добавлять новые и новые с целью заинтересовать и продать свой товар. Некоторые из дополнительных режимов бесполезны, другие — даже опасны. Выбирайте режимы с максимальным количеством воды и ставьте дополнительное полоскание.