С нами не соскучишься!

8 189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mvilorich Vilin
    Один день из жизни Ивана ДенисовичаОбычные сутки ряд...
  • Ивановна
    Какая прелесть. Спасибо за статьюКак повились знам...
  • Irina Kislitsina
    Уважаемый Николай Иванович! Вы констатировали все правильно. Так и есть и хорошо известно, кроме трактовки гуманизма....12 черт русского ...

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Художница из Италии Вера Бугатти (Vera Bugatti) создает трехмерные картины на социальную тематику прямо на улицах города. Также персонажей для своих картин она берет из книг, так как кроме художественной деятельности работает библиотекарем.

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

Уличные 3D-рисунки Vera Bugatti

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх