У кого из знаменитостей есть брат/сестра-близнец

Близнецы – удивительное явление природы, которое всегда интересно лицезреть. Если вы не знали, что у Вина Дизеля и Скарлетт Йоханссон есть братья-близнецы — этот список вас удивит! У всех этих знаменитостей есть брат или сестра-близнец. Некоторые родственники публичных личностей остаются «за кадром» шоу-бизнеса, выбрав другой жизненный путь. Несмотря ни на что, их объединяет главное – крепкие родственные узы.









Эштон и Майкл Кутчер

Джон и Дэн Хидер

Скарлетт и Хантер Йоханссон

Шон и Аарон Эшмор

Вин Дизель и Пол Винсент

Ева Грин и ее сестра Джой

Аланис и Вейд Мориссетт

Кифер и Рэйчел Сазерленд

Линда и Лесли Хэмилтон

Рами Малек и его близняш Сами

Жизель и Патриция Бюндхен

Джованни и Марисса Рибизи