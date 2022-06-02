У кого из знаменитостей есть брат/сестра-близнец

Близнецы – удивительное явление природы, которое всегда интересно лицезреть. Если вы не знали, что у Вина Дизеля и Скарлетт Йоханссон есть братья-близнецы — этот список вас удивит! У всех этих знаменитостей есть брат или сестра-близнец. Некоторые родственники публичных личностей остаются «за кадром» шоу-бизнеса, выбрав другой жизненный путь. Несмотря ни на что, их объединяет главное – крепкие родственные узы.
Эштон и Майкл Кутчер
Мало кто знает, что у Эштона Кутчера есть «двойняшка». В детстве его брату Майклу поставили диагноз: церебральный паралич, а также выявили тяжелое заболевание сердца. Майкл успешно перенес операцию по пересадке сердца и сейчас работает в благотворительной организации, помогающей больным церебральным параличом.
Джон и Дэн Хидер
Близнецы как они есть! Джон и Дэн рассказывали, что в детстве они часто разыгрывали близких, пользуясь своей удивительной «похожестью». Сейчас братья заняты в кино: Джон продолжает актерскую карьеру, а Дэн – занимается визуальными эффектами.
Скарлетт и Хантер Йоханссон
Разнояйцевые близнецы Скарлетт и Хантер появились на свет с разницей в три минуты. Она – всемирно известная актриса, он – успешный политический деятель, работавший в администрации Обамы. Брат часто сопровождает Скарлетт на мероприятиях.
Шон и Аарон Эшмор
У Шона Эшмора, известного широкой публике по роли Айсмена в «Людях Икс», есть чуть менее известный брат-близнец – также актер, снимающийся в ТВ-шоу.
Вин Дизель и Пол Винсент
У Вина Дизеля, настоящее имя которого – Марк Синклер Винсент, тоже есть «двойняшка», совсем на него не похожий. Брат актера также связан с кино, и занимается монтажом фильмов.
Ева Грин и ее сестра Джой
И вновь неидентичные близнецы с разными дорогами: пока Ева покоряла кинематограф, ее сестра Джой училась на финансиста.
Аланис и Вейд Мориссетт
Вейд Мориссетт, брат-близнец канадской певицы – рок-звезды 90-х, преподает йогу и исполняет инди рок.
Кифер и Рэйчел Сазерленд
Дети легендарного актера Дональда Сазерленда выбрали похожие сферы деятельности: Кифер Сазерленд сделал блестящую актерскую карьеру в Голливуде, а его сестра-близнец Рэйчел занята в киномонтаже.
Линда и Лесли Хэмилтон
Линду Хэмилтон мы знаем по роли Сары Коннор в первом и втором «Терминаторе». Сестра-близнец Линды не была заинтересована в голливудской славе изначально: она выбрала профессию медсестры.
Рами Малек и его близняш Сами
Рами Малек – американский актёр египетского происхождения, получивший известность благодаря телесериалу «Мистер Робот». Рами и его брат родились с разницей в четыре минуты.
Жизель и Патриция Бюндхен
Бразильская супермодель Жизель Бюндхен выросла с 5 сестрами, в том числе – двойняшкой Патрицией. В разное время сестры пробовали себя в модельном бизнесе, но больше всех из них преуспела Жизель, в то время как Патриция выбрала другую сферу деятельности.
Джованни и Марисса Рибизи
Джованни Рибизи засветился в фильмах «Третий лишний», «Спасти рядового Райана», «Аватар» и многих других. Сестра Джованни – также актриса, снимается в основном в телесериалах.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии