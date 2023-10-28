История создания бронежилета

С древних времен человек пытался защитить себя от стрелы, меча, дротика. Броня много раз приходила и уходила, различные варианты кирас, панцирей, кольчуг и доспехов сменяли одна другую. Огнестрельное оружие сильно подорвало позиции брони. Носить на себе кусок железа стало почти бессмысленно. Однако изобретатели не спешили опустить руки.









Один из прообразов современного жилета изобрели корейцы. Myeonje Baegab (면제 배갑,绵制背甲), первый мягкий бронежилет. После вторжения французских сил в 1866 году жители королевства Чосон обнаружили, что западные винтовки превосходят все, что у них есть на данный момент. Правитель государства приказал срочно что-то предпринять.



К 1871 году, к началу военной интервенции США, у корейцев был первый бронежилет. Он состоял из многослойной хлопчатобужаной ткани (слоев было от 13 до 30), был крайне неудобен, в нем было жарко воевать. Но, пожалуй, самой большой проблемой было отсутствие огнестойкости – выстрел из пушки заставил пылать сразу нескольких корейских солдат, в которых попали осколки. Один из экземпляров Myeonje Baegab был захвачен американцами и доставлен в Смитсоновский институт, где он до сих пор находится в экспозиции местного музея.



Myeonje Baegab







Люди не оставляли попыток защититься от огнестрела. Одним из самых занятных прообразов бронежилета стала броня Неда Келли, австралийского бандита. В 1880-м году Британская корона предлагала за главаря шайки 8000 фунтов – эквивалент 2 миллионов долларов сегодня. Нед и его братия были одеты в самолично выкованную броню. Весила она 44 кг. Пули буквально отскакивали от нее. Один маленький минус – руки и ноги были не защищены. Он то и подвел банду Келли.







Тем временем, в начале 1880-х, в Аризоне, доктор Джордж Эмери Гудфелоу (George Emery Goodfellow), один из пионеров современной судебной медицины, при вскрытии трупа обнаружил, что пуля, попавшая в сложенный шелковый платок, застряла в ткани, и в тело не вошла. Он описал этот случай, и, впоследствии, заметками врача воспользовался человек, которого по праву можно считать изобретателем современного бронежилета – Казимир Зеглен.



Джордж Эмери Гудфелоу







У Казимира была странная для изобретателя пуленепробиваемого жилета профессия. Он не был ни торговцем, ни обычным изобретателем, ни военным. Зеглен был католическим священником. Изобретатель жилета родился в Польше. В 1890 году Казимир, в 21-летнем возрасте, и уехал в Америку. Попал в Чикаго, там возглавил приход, в котором было около 4000 прихожан – преимущественно, поляков. В 1893-м году мэра Чикаго, Картера Харрисона, застрелил классический «разочарованный» убийца – Патрик Юджин Прендергаст (он рассчитывал после очередной победы мэра получить хороший пост и был крайне расстроен отказом. Казимир и раньше задался вопросом — как можно спасти человека от пули? После убийства мэра он возобновил свои юношеские попытки создать тканевую броню.



Казимир Зеглен







Несколько лет священник экспериментировал с различными материалами: металлические стружки, конский волос, мох и многое другое было отринуто, пока , наконец, он не наткнулся на заметки аризонского доктора. Они открыли ему великолепные свойства шелка. Материал был найден. Осталось найти способ соткать нужный жилет. Он посетил фабрики в Германии и Австрии, славившиеся своими прогрессивными технологиями и, наконец, нужный метод был найден.







Многослойный шелк конструкции Зеглена мог растягиваться и гасить энергию пули. В газетах того времени отмечается, что зегленовские пуленепробиваемые жилеты и покрытия успешно противостоит вблизи обычным свинцовым пулям, а издалека – стальным, а также пулям дум-дум. Чтобы развеять все сомнения, Зеглен устроил публичную демонстрацию. В 1901-м году его польский приятель Борзиковский выстрелил в упор из пистолета в своего слугу. Потом и сам Зеглен продемонстрировал публике свое изобретение. По нему стреляли с расстояния восьми шагов, и ни одна пуля его не достала.



Фотография, сделанная на испытания пуленепробиваемого жилете Зеглена в 1901 году.







Ceгoдня бaллиcтичecкиe ткaни нa ocнoвe apaмидныx вoлoкoн являютcя бaзoвым мaтepиaлoм для гpaждaнcкиx и вoeнныx бpoнeжилeтoв. Бaллиcтичecкиe ткaни пpoизвoдятcя вo мнoгиx cтpaнax миpa и cущecтвeннo paзличaютcя нe тoлькo нaзвaниями, нo xapaктepиcтикaми.







Зa гpaницeй этo – кeвлap (CШA) и твapoн (Eвpoпa), a в Poccии — цeлый pяд apaмидныx вoлoкoн, зaмeтнo oтличaющиxcя oт aмepикaнcкиx и eвpoпeйcкиx пo cвoим xимичecким cвoйcтвaм. Чтo жe пpeдcтaвляeт coбoй apaмиднoe вoлoкнo? Bыглядит apaмид кaк тoнкиe вoлoкнa-пaутинки жeлтoгo цвeтa (oчeнь peдкo иcпoльзуют дpугиe цвeтa).







Из этиx вoлoкoн cплeтaютcя apaмидныe нити, a ужe из нитeй впocлeдcтвии изгoтaвливaeтcя бaллиcтичecкaя ткaнь. Apaмиднoe вoлoкнo имeeт oчeнь выcoкую мexaничecкую пpoчнocть.







В своем современном виде бронежилет появился в начале 50-х годов, их изобрели американцы и впервые применили во время Корейской войны. Они подсчитали, что большая часть ранений происходит из-за воздействия осколков снарядов и мин, обладающих не слишком большой кинетической энергией. Для защиты от этих факторов был создан бронежилет из нескольких слоев высокопрочных тканей – капрона или нейлона.



Первый массовый бронежилет M1951 был выпущен в количестве 31 тыс. штук, он был изготовлен из нейлона и мог быть усилен алюминиевыми вставками. Вес бронежилета составлял 3,51 кг. Его создатели не ставили перед собой задачу удержания пуль, однако он неплохо защищал бойца от осколков.



Морпех в бронежилете М1951.







Массовое распространение бронежилетов в армии США началось во время Вьетнамской войны. Стандартным американским армейским бронежилетом той поры является M-1969 (3,85 кг), выполненный из нейлоновых нитей.



Бронежилет M-1969







В СССР первый бронежилет 6Б1 был принят на снабжение в 1957 году, но в серийное производство он так и не был запущен. Развернуть его массовое производство планировали только в случае большой войны.



После начала боевых действий в Афганистане весь запас 6Б1 был сразу передан в действующую армию. Однако для тяжелых условий гор этот бронежилет оказался слишком тяжелым. Было принято решение разработать новое средство защиты, которое бы обладало меньшим весом. Этими работами занимались специалисты московского НИИ Стали. В кратчайшие сроки они создали советский бронежилет первого поколения 6Б2, который прошел всю афганскую войну.



Бронежилет 6Б1







Бронежилет 6Б2



Основным защитным элементом 6Б2 являлись небольшие титановые пластины, уложенные в специальные карманы. Бронежилет надежно защищал от осколков, но пуля АК-47 пробивала его на дистанции 400-600 метров.



За несколько лет афганской войны были разработаны несколько бронежилетов. Основным направлением их улучшения являлось повышение защитных характеристик.







На Западе развитие бронежилетов шло несколько по иному пути. Войну во Вьетнаме можно назвать традиционной (в отличие от Афганистана) и количество осколочных ранений значительно превышало потери от стрелкового оружия. Поэтому американцы не спешили с разработкой противопульных бронежилетов. К тому же в середине 70-х годов в промышленных масштабах стал выпускаться новый перспективный материал для мягких бронежилетов – кевлар.



В начале 80-х годов на снабжение американской армии поступает новый мягкий кевларовый бронежилет – PASGT. Этот бронежилет оставался основным для американской армии до 2006 года. Однако после начала операций в Афганистане и Ираке перед американцами стала та же проблема, что и перед советскими войсками в 80-х. Для противопартизанских действий нужен был бронежилет, обеспечивающий защиту от стрелкового оружия.



PASGT







Первым таким бронежилетом стал RBA, принятый на снабжение армии США в начале 90-х. Его основными защитными элементами являлись небольшие керамические плитки, уложенные в жилет из нейлоновой ткани. Вес бронежилета составлял 7,3 кг.







В 1999 году американская армия получила бронежилет OTV, защищающий от осколков. При установке дополнительных защитных панелей этот бронежилет может противостоять и автоматным пулям.







В 2007 году на снабжение армии США были приняты бронежилеты MTV с противоосколочной защитой.







В 1983 году появляется первый советский противопульный бронежилет 6Б3Т, в 1985 году 6Б5 «Улей» — универсальный бронежилет, который в зависимости от комплектации мог обеспечивать разный уровень защиты.



6Б3Т







6Б5 «Улей»







Сейчас же в США используются различные виды бронежилетов, такие как IMTV или CIRAS, у нас же сейчас стоит модель 6Б43 «Забрало».







Американский бронежилет IMTV является модификацией бронежилета MTV, в которой разработчики попытались учесть кое-какие претензии и пожелания морпехов. В результате изменения коснулись лишь некоторых второстепенных деталей конструкции, повышающих комфортность ношения, качество подгонки по фигуре (особенно по росту), облегчающих одевание-снятие. При этом общий вес бронежилета снизился крайне не значительно. Что касается площади и качества защиты IMTV, то она осталась на уровне MTV.



6Б43 «Забрало»







Проект «Забрало» пришёл на смену серии «Улей» в 90-х годах и насчитывает десятки базовых и специальных модификаций. 6Б43 серии «Забрало» был принят на вооружение в 2010 году и стал своеобразным ответом американским разработчикам бронежилетов, которые устроили разнообразие на американском «рынке» брони.



Российские разработчики из Санкт-Петербургского НПФ «Техинком» значительно улучшили тактико-технические характеристики. Бронежилет 6Б43 в полной модификации состоит из 4 секций, которые обеспечивают полную защиту корпуса военного: грудная пластина, спинная и две боковые. Пластины крепятся регулируемыми соединениями с застёжками фастекс в плечах, на уровне пояса, что позволяет подгонять модель по росту и телосложения.



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