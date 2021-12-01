Бесполезные бытовые привычки, на которые мы тратим немалые суммы и даже не замечаем этого

Когда мы слышим слово «экономия», перед глазами встают картины того, как мы отказываем себе в разных вещах, составляем неаппетитное ежедневное меню или не можем позволить себе какие-то радости. На деле же экономить можно, даже если вовремя помыть окна или составить список покупок.

С первого взгляда это может показаться странным, но это чистая правда.

Мы любим наводить порядок не только вокруг себя, но и в собственных мыслях. Сегодня мы решили составить список ежедневных привычек, которые в итоге влетают нам в копеечку, — чтобы начать постепенно от них избавляться.



1. Оставлять устройства включенными в розетку

2. Оплачивать кабельное телевидение

3. Не выключать вовремя воду

4. Не составлять список покупок

5. Питаться как придется

6. Не чистить окна

7. Пользоваться обычными лампочками

8. Не выключать мышку

9. Подолгу стоять у открытого холодильника

10. Не арендовать вещи, а покупать новые

Даже не подключенная к устройству, зарядка все равно расходует энергию. Разумеется, если вы всего лишь не вынимаете из розетки зарядное устройство для своего смартфона, больших переплат это не вызовет. Однако, если суммировать всю технику, которой набиты наши квартиры, начиная от кухонных девайсов и заканчивая музыкальной аппаратурой, можно предположить, что за год они потребляют приличное количество энергии. Есть и еще один очевидный плюс того, чтобы выключать приборы из розеток: это поможет избежать поломки устройств из-за скачков напряжения.Конечно, в том случае если вы его не смотрите.Многие из нас просто на автомате продлевают ежемесячную подписку, а на деле включают телевизор в лучшем случае на час-полтора утром. И даже если цена за кабельное не особо высока, то за год может набраться сумма, которую вы с удовольствием потратили бы на что-нибудь более приятное.Например, когда вы чистите зубы, вода долгое время льется просто так — тратятся и ваши деньги, и природные ресурсы, о которых тоже важно заботиться. В такие моменты достаточно просто выключать подачу воды. На кухне же можно сэкономить, установив на кран аэратор. Это недорогое устройство помогает в несколько раз сократить количество воды, которая используется, скажем, во время мытья посуды, без потери напора.Идти в супермаркет без четкого списка — верный способ переплатить, и немало. В составлении плана покупок есть большое количество плюсов, и на первом месте среди них — экономия. Ведь, следуя списку, вы не будете в растерянности бродить по рядам, то и дело натыкаясь на симпатичные вещи и складывая их в корзину. Помимо этого, список покупок позволяет экономить время и энергию и минимизировать количество отходов.Напрямую с предыдущим пунктом связан еще один. Попробуйте составить меню на неделю, купить все необходимые продукты и ничего лишнего сверху — и сразу заметите выгоду, причем выгоду и материальную, и нематериальную. Вам не придется каждое утро думать, что у вас будет на обед, и вновь идти в магазин за недостающими продуктами. Во время основной закупки вы точно будете знать, какое количество и каких именно продуктов вам нужно, и не потратите ни одной лишней копейки. Да и заказывать доставку придется реже.Казалось бы, причем здесь экономия? Но на самом деле все куда проще, чем можно представить. Чем больше пыли на окнах, тем слабее естественный свет и тем быстрее нам хочется включить внутреннее освещение. Иногда мы даже не сразу понимаем, что не так, пока хорошенько не задумаемся. Вывод: забывать о мытье окон не стоит не только потому, что так они выглядят опрятнее, но и из-за пользы для собственного бюджета.Энергосберегающие лампочки названы именно так не без причины. Если же вам кажется, что те, что были до них, все же лучше и удобнее, то, возможно, нужно просто попробовать. Ведь энергосберегающая лампочка, в отличие от обычной, потребляет в несколько раз меньше энергии (и, соответственно, ваших денег) для поддержания одного и того же уровня освещенности.Жизнь беспроводной мышки, как известно, поддерживают обычные батарейки. Этот девайс, как правило, используется ежедневно и в большом объеме, поэтому батарейки приходится менять часто. Есть всего одно правило, которое стоит запомнить, чтобы сократить расходы: выключать мышь, если отходите от компьютера больше чем на полчаса. Это не только сэкономит ваши деньги, но и продлит срок службы устройства.Или то и дело заглядывать в него по поводу и без. Дело в том, что каждый раз, когда вы открываете дверцу, холодный воздух, выработанный морозильной системой, заменяется на теплый из комнаты и устройству требуется снова тратить ресурс, чтобы охладить отсек до нужной температуры. Это не может не отразиться на счетах за электричество.Это касается, например, строительных инструментов, которые бывают нужны пару раз в несколько лет. Мы просто забываем, что если хорошенько поискать в интернете, то, скорее всего, можно будет найти сервис аренды таких вещей и не придется выкладывать кругленькую сумму за то, что не пригодится в обозримом будущем.