18 лет кошмара: История девочки, которую отец воспитывал как сверхчеловека

История Мод Жюльен.

Сейчас Мод работает психотерапевтом.

Мод провела свое детство в холоде, без нормальной еды, без человеческого тепла и нормального общения.

Мод Жюльен стоит у дома на севере Франции, в котором она провела свое детство.

Дом, в котором жила в детстве Мод. *Зимой дом едва отапливался, а моя комната не отапливалась вовсе.*

Чтобы справиться с полученной душевной травмой, Мод пришлось долго проходить терапию.

Паспорт отца Мод. Во время Второй мировой войны он присоединился к Сопротивлению и помогал копать тоннель, чтобы помочь евреям бежать в Бельгию.

Мод была вынуждена провести большую часть своего детства в изоляции.

18 лет Мод была во власти отца, который ставил эксперимент над собственным ребенком.

Мод, будучи ребенком, вместе со своим отцом.

Книга Мод Жюльен *Единственная девочка в мире.*