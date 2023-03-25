Блестящие факты про золото, которые вас поразят

Когда кто-то пытается описать доброту и великодушие человека, про него чаще всего говорят «золотое сердце». Это выражение ссылается на золото в смысле ценности его доброго характера, и это лишь один из многих примеров, в которых золото используется для олицетворения элемента величия.



Вы, наверное, обратили внимание, что победители Олимпийских игр награждаются золотыми медалями (хотя те, в основном, делаются из серебра и лишь на 1% покрываются золотом), статуэтки премии «Оскар» покрыты золотом, так же как и награды «Грэмми», «Золотой глобус» и медали Нобелевской премии. Но почему мы так любим и так ценим золото, в то время как на Земле существуют сотни других металлов?



С самых давних времён золото считалось драгоценностью, которую обязательно нужно иметь. И эта жажда золота вовсе не является характерной для какой-то одной или нескольких культур. Она характерна для всех культур всего земного шара, разделённых огромными расстояниями, что говорит о том, что высокое значение придавалось золоту ещё до того, как появились первые исторические записи о распространении древних цивилизаций.



Из 118 элементов периодической таблицы золото — это единственное, что всегда использовалось в качестве валюты. Узнайте больше об этом гипнотизирующем благородном металле, познакомившись с 25 блестящими фактами про золото, которые вас поразят.











25. Слово «золото» происходит от старого английского слова «geolu», что означает «жёлтый».





24. Золото обозначается символом «Au», который происходит от латинского названия золота, aurum, что означает «сияющий рассвет» или «свет утренней зари».





23. Согласно археологическим данным, золото и медь стали первыми металлами, обнаруженными людьми около 5000 лет до нашей эры.





22. Первые официальные записи о когда-либо обнаруженном на территории США золоте сделаны про самородок массой 17 фунтов (7,71 кг), найденный в Кабеарусе (Cabarrus), штат Северная Каролина. Когда в 1803 году больше золота было обнаружено в Литл-Медоу Крик (Little Meadow Creek), штат Северная Каролина, в США началась первая «золотая лихорадка».





21. Золото плавится при температуре 1064,18°C и может проводить тепло и электричество. А ещё золото не ржавеет.





20. 24-каратное золото является чистым элементарным золотом. 18-каратное золото — это 75% чистого золота и 25% примесей. 14-каратное золото — это 58,5% чистого золота и 41,5% примесей, 10-каратное золото — это 41,7% чистого золота и 58,3% примесей.



Оставшаяся часть металла — это обычно серебро, хотя может состоять и из других металлов либо комбинации металлов, таких как платина, медь, палладий, цинк, никель, железо и кадмий.





19. Чистоту золота традиционно измеряют в британских каратах. Слово «карат» происходит от итальянского «carato» — плода рожкового дерева, который изначально служил единицей массы (0,2 г) у древних торговцев.





18. Название американского футбольного клуба «Сан-Франциско Форти Найнерс» («San Francisco 49ers») происходит от прозвища золотоискателей («49ers» — «люди 49-го»), которые приехали в Сан-Франциско во время Калифорнийской золотой лихорадки в 1849 году.





17. Крупнейший в мире запас золота находится в хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка, расположенном под землёй. Там находится 25% всего мирового запаса золота (540.000 слитков золота). Большинство из них принадлежит правительствам иностранных государств.





16. Самый первый в мире автомат по продаже золота начал работать в мае 2010 года. Расположенный в ультра роскошном отеле в Абу-Даби, сам торговый автомат покрыт 24-каратным золотом.





15. Крупнейший в мире слиток золота весит 250 кг.





14. Из-за своей редкости и невероятно высокой ценности большая часть золота, найденного на протяжении истории, находится в обращении. По оценкам, почти 70% всего золота, находящегося в обращении, было добыто в последние 100 лет.





13. Греки и евреи начали заниматься алхимией в 300 году до нашей эры. Поиски способа превратить обычные металлы в золото достигли своего пика в период Средневековья и эпохи Возрождения.





12. В Древнем Египте золото считали кожей или плотью богов, в частности, египетского бога Солнца Ра. Следовательно, золото было недоступно ни для кого другого, кроме как для фараонов, и лишь позже — для жрецов и других членов семьи фараона. Комнаты, в которых находились саркофаги фараонов, были известны как «дом золота».





11. В 1511 году король Испании Фердинанд изрёк бессмертную фразу: «Получи золото гуманно, если это возможно, а если нет — получи под любой угрозой».





10. Золото в небольших порциях является съедобным. В некоторых азиатских странах золото кладут во фрукты, желеобразные закуски, кофе и чай. По крайней мере, с 1500 годов европейцы стали добавлять листья золота в ликёр, такой как, например, «Гольдвассер» (Danziger Goldwasser) или «Гольдшлегер» (Goldschläger). Кроме того, самый дорогой в мире гамбургер готовится с золотыми хлопьями.





9. Стоимость золота используется в качестве стандарта для большинства валют мира. После Второй мировой войны США создали Бреттон-Вудскую систему, которая установила стоимость доллара США — 1/35 тройской унции золота (888,671 мг). Система перестала действовать в 1971 году, когда не стало хватать золота, чтобы покрыть стоимость всех бумажных денег, находившихся в обращении.





8. Вы никогда не задавались вопросом, почему золото такое дорогое? Золото — это настолько редкий металл, что в мире отливают больше стали в течение часа, чем было отлито золота за всю историю человечества.





7. Несмотря на свою редкость, считается, что более 99% всего золота нашей планеты всё ещё находятся в недрах Земли.





6. Чистое золото является настолько мягким, что его можно формировать руками.





5. В человеческом организме содержится почти 0,2 миллиграмма золота, преимущественно в крови.





4. Согласно приблизительным подсчётам, в мировом океане находится в общей сложности 10 миллиардов тонн золота. Это 25 тонн золота на каждую кубическую милю морской воды (4,17 куб. км).





3. Золото является настолько податливым материалом, что из него можно сделать швейную нить. В виде нити одну унцию золота (28,35 г) можно растянуть на 50 миль (80,47 км).





2. Золото обнаруживали на каждом континенте нашей планеты. Многие учёные верят, что его также можно найти на Марсе, Меркурии и Венере…





1. …И это понятно, если учесть, что, согласно астрофизике, почти всё золото, имеющееся на нашей планете, попало в земную кору вместе с метеоритами, «бомбардировавшими» Землю более 200 миллионов лет после того, как она сформировалась.



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