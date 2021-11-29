С нами не соскучишься!

8 010 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил
    как здесь оставлять свой комментарий3 секрета приборн...
  • Анатолий Федоров
    Мир Тесен, если до конца недели я по-прежнему буду лишён возможности комментировать, у я покидаю вас.«Ваш дом Гулаг!»:...
  • Роман Ударцев
    Надо понимать, остальные были только ретушированные и кадрированные? Не смешите мои тапки)Фотографии без ре...

Оригинальное пончо своими руками

Оригинальное пончо своими руками

Оригинальное расклешенное пончо способно стать изюминкой гардероба. Не сковывающую движений, не лишенную элегантности ниспадающую мягкими фалдами накидку легко отрегулировать под нужный размер. При этом крой здесь примитивен, а пошив до элементарного прост.
Главное — выбрать подходящую ткань и захотеть пополнить гардероб.
Оригинальное пончо своими рукамиРасход ткани составит 1,5 м. При необходимости отрез ткани предварительно проглаживаем. Затем складываем вчетверо так, чтобы глухой угол оказался в средине. Именно от него откладываем в обе стороны по 75 см и делаем соответствующие метки. Задача заключается в том, чтобы соединить метки между собой, создав окружность. Для этого передвигаем линейку по полотну таким образом, чтобы верхний конец все время находился в углу, а нижний постепенно перемещался от одной отметки к другой. По мере движения линейки размечаем ткань. По сути крой здесь сходен с кроем юбки солнце-клеш.
Оригинальное пончо своими руками
Острыми ножницами разрезаем сразу все полотна. Если ткань достаточно толстая, можно обрезать низ и по секциям, в таком случае придется предварительно перенести разметку.
Оригинальное пончо своими руками
Обрезанную часть временно не убираем. Совместив полотнища, находим диагональ. Если длины линейки не хватаем, используем еще одну.
Проводим вдоль диагонали сплошную линию до низа изделия.

С того же угла откладываем в обе стороны по 10 см и снова формируем окружность, а затем вырезаем середину.
Оригинальное пончо своими руками
Разворачиваем ткань и в полученной круглой детали делаем продольный разрез по отмеченной линии. Выкройка готова!
Оригинальное пончо своими руками
Теперь нужно сделать обтачку. Для этого нарезаем на полосы шириной 5 см подходящую ткань или используем готовую широкую ленту. Начав крепить ленту вдоль горловины, прокладываем ее по всему периметру. Ткань при этом располагается по принципу лицом к лицу.

Оригинальное пончо своими руками
Пристрачиваем ленту, в местах поворотов делаем загибы.
Оригинальное пончо своими руками
После того как лента пристрочена по всему периметру, делаем двойной подворот. При этом необработанный край спрячется внутрь, место ранее проложенной строчки также окажется внутри.
Оригинальное пончо своими руками
Пончо полностью сформировано, осталось добавить детали.
Оригинальное пончо своими руками
Сострачиваем вдоль кусок ленты лицом внутрь. Выворачиваем туннельку при помощи булавки, а затем формируем петельку под пуговицу.
Оригинальное пончо своими руками
Берем обычную пуговицу подходящего размера и обтягиваем ее. Для объема добавляем внутрь немного наполнителя. Примерив пончо, определяем место крепления пуговицы и глубину запаха. С одной стороны пришиваем пуговицу, а с другой потайной крючок с ответной петелькой. Если декоративную петлю с пуговицей планируется разместить гораздо ниже выката, то на стыке полотен потребуется еще один потайной крючок. На этом работа окончена, можно надевать обновку.

Оригинальное пончо своими руками

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх