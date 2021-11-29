Оригинальное пончо своими руками

Оригинальное расклешенное пончо способно стать изюминкой гардероба. Не сковывающую движений, не лишенную элегантности ниспадающую мягкими фалдами накидку легко отрегулировать под нужный размер. При этом крой здесь примитивен, а пошив до элементарного прост.

Главное — выбрать подходящую ткань и захотеть пополнить гардероб.

Расход ткани составит 1,5 м. При необходимости отрез ткани предварительно проглаживаем. Затем складываем вчетверо так, чтобы глухой угол оказался в средине. Именно от него откладываем в обе стороны по 75 см и делаем соответствующие метки. Задача заключается в том, чтобы соединить метки между собой, создав окружность. Для этого передвигаем линейку по полотну таким образом, чтобы верхний конец все время находился в углу, а нижний постепенно перемещался от одной отметки к другой. По мере движения линейки размечаем ткань. По сути крой здесь сходен с кроем юбки солнце-клеш.



Острыми ножницами разрезаем сразу все полотна. Если ткань достаточно толстая, можно обрезать низ и по секциям, в таком случае придется предварительно перенести разметку.



Обрезанную часть временно не убираем. Совместив полотнища, находим диагональ. Если длины линейки не хватаем, используем еще одну.

Проводим вдоль диагонали сплошную линию до низа изделия. С того же угла откладываем в обе стороны по 10 см и снова формируем окружность, а затем вырезаем середину.



Разворачиваем ткань и в полученной круглой детали делаем продольный разрез по отмеченной линии. Выкройка готова!



Теперь нужно сделать обтачку. Для этого нарезаем на полосы шириной 5 см подходящую ткань или используем готовую широкую ленту. Начав крепить ленту вдоль горловины, прокладываем ее по всему периметру. Ткань при этом располагается по принципу лицом к лицу.





Пристрачиваем ленту, в местах поворотов делаем загибы.



После того как лента пристрочена по всему периметру, делаем двойной подворот. При этом необработанный край спрячется внутрь, место ранее проложенной строчки также окажется внутри.



Пончо полностью сформировано, осталось добавить детали.



Сострачиваем вдоль кусок ленты лицом внутрь. Выворачиваем туннельку при помощи булавки, а затем формируем петельку под пуговицу.



Берем обычную пуговицу подходящего размера и обтягиваем ее. Для объема добавляем внутрь немного наполнителя. Примерив пончо, определяем место крепления пуговицы и глубину запаха. С одной стороны пришиваем пуговицу, а с другой потайной крючок с ответной петелькой. Если декоративную петлю с пуговицей планируется разместить гораздо ниже выката, то на стыке полотен потребуется еще один потайной крючок. На этом работа окончена, можно надевать обновку.



