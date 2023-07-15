10 удивительно приятных последствий гнева, о которых многие просто не догадываются

Гнев делает людей открытыми для новых идей.
Мудрый зеленый магистр Йода из «Звездных войн» однажды сказал: «Гнев приводит к ненависти, а ненависть приводит к страданиям». Часто гнев рассматривается как разрушительная сила, но ведь каждая эмоция имеет свое место и свое предназначение. Исследователи узнали, что на самом деле у гнева есть ряд преимуществ, о которых люди часто даже не подозревают.
1. Гнев помогает на переговорах
Гнев помогает на переговорах.
Многие считают, что при переговорах нужно быть уравновешеннее и умнее своего оппонента, и это приведет к успеху. Это не совсем так. Все межличностные взаимодействия у людей функционируют на эмоциональном и интеллектуальном уровне. Исследования показывают, что иногда гнев может помочь в переговорах. Люди обычно осторожно и предусмотрительно относятся к тем, кто сердится. Таким образом, при виде расстроенного собеседника люди могут пойти на уступки, чтобы успокоить его.
Прежде всего, это работает только с европейцами и американцами. Азиаты, при которых оппонент проявляет гнев, считают его грубым и невоспитанным. Также нужно учесть то, что злиться нужно реалистично, поскольку если обнаружится притворство, то требования только увеличатся. Исследователи не зря говорят, что притворный гнев разрушает доверие.
2. Гнев способствует карьере
Гнев способствует карьере.
Люди, которые позволяют своему гневу открыто выплескиваться наружу, ведут более полноценную жизнь и успешнее строят свою карьеру, чем те люди, которые держат свои эмоции под контролем. Это полностью согласуется с другим исследованием, результаты которого показали, что если человек злится, то окружающие люди думают, что он заслуживает большего статуса и более высокой заработной платы. Это касается только мужчин. Было доказано, оба мужчины и женщины одинаково считают, что злые мужчины должны быть вознаграждены. При этом оба пола считают, что злые женщины некомпетентны.
3. Злые люди живут дольше
Злые люди живут дольше.
Страстные импульсивные итальянцы и испанцы живут почти на два года дольше, чем сравнительно спокойные англичане. Оказывается, что открытое выражение гнева полезно для здоровья. Результаты исследований показали, что люди, которые держат в себе негативные эмоции, такие как гнев и разочарование, в среднем живут меньше. Сдерживание гнева приводит к учащению пульса и артериального давления, что повышает риск возникновения множества заболеваний. С другой стороны, у людей, которые постоянно находятся в состоянии гнева, может развиться ишемическая болезнь. Поэтому проявления злости должны быть умеренными.
4. Гнев снижает уровень преступности
Гнев снижает уровень преступности
Психологи и родители во всем мире в течение многих лет утверждали, что видеоигры со сценами насилия делают детей более жестокими. Ранее считалось, что если подросток играет в видеоигры с присутствием насилия, то он постепенно сам становится более бесчувственным и жестоким. На самом деле, это не так. Результаты нового исследования показали, что видеоигры наоборот – снижают уровень насилия и преступности.
80% всех старшеклассников играют в кровавые компьютерные игры уже в течение многих лет, а уровень преступности на самом деле падает. К примеру, количество несовершеннолетних правонарушителей фактически упало в два раза с 1994 года. При этом продажи видеоигр со сценами насилия выросло вдвое с 1996 года. Как оказалось, они действуют успокаивающе на детей, испытывающих дефицит внимания или депрессивные симптомы.
5. Гнев увеличивает творческий потенциал
Гнев увеличивает творческий потенциал
Людям, которые безуспешно пытаются что-либо постигнуть, стоит попробовать разозлиться. Оказывается, именно гнев приводит к тому, что люди начинают мыслить нестандартно. Злой человек производит больше уникальных идей, чем люди в любом другом эмоциональном состоянии. Но подобный скачок творческих способностей длится недолго, вскоре человек успокаивается. Ученые сделали вывод, что гнев заряжает людей энергией и дает им «более гибкий, неструктурированный мыслительный процесс».
6. Ссоры хорошо влияют на отношения
Гнев увеличивает творческий потенциал
По данным исследователей из Университета штата Флорида, старая пословица «простить и забыть» может быть ошибочной. Иногда состояние гнева может стать лучшим лекарством. Исследователи обнаружили, что, если постоянно прощать всех вокруг, то некоторые люди просто воспользуются этим и, что называется, «сядут на шею». Если же открыто выражать гнев человеку, который виноват в чем-то, то он осознает, что его поведение неприемлемо и что он должен перестать поступать подобным образом. Другое исследование, проведенное учеными из Университета штата Мичиган, показало, что пары, которые постоянно подавляют свой гнев, умирают намного раньше.
7. Гнев помогает добиться расположения девушки
Гнев помогает добиться расположения девушки.
Ученые согласны с тем, что девушкам больше нравятся «плохие парни». Два исследования показали, что мужчины, обладающие такими качествами как нарциссизм, психопатия и макиавеллизм, с большей долей вероятности привлекут представительниц прекрасного пола. Нарциссизм характеризуется самовлюбленностью и манией величия. Психопатия, в данном ракурсе, относится к тем, кто асоциален и ищет острых ощущений. А макиавеллизм – это коварство и манипулирование другими. Почему женщин привлекают подобные люди, точно неизвестно, но ученые полагают, что это каким-то образом связано с тестостероном.
8. Гнев делает людей открытыми для новых идей
Гнев делает людей открытыми для новых идей.
Люди имеют тенденцию искать информацию, которая согласуется с их собственными убеждениями. Они предпочитают не выходить за пределы своей зоны комфорта и не слушают противоречащие их мнению факты. Все это верно до тех пор, пока человек не разозлится. Исследования показывают, что, когда люди злятся, то они в большей степени готовы искать более противоречащую их взглядам информацию. Это главным образом происходит потому, что злые люди любят спорить, а изучение точки зрения оппонента дает им такую возможность.
9. Гнев делает людей честными
Гнев делает людей честными.
Когда кого-либо обвиняют в преступлении, то первой реакцией будет гнев и недоумение. Именно на это зачастую рассчитываю полицейские – ведь по эмоциям можно легко определить, виновен ли человек. Исследования показывают, что люди, которым предъявляют ложные обвинения, подают вербальные и невербальные сигналы, которые показывают, что они говорят правду. Именно в припадке ярости человек высказывает свое настоящее мнение.
10. Гнев делает людей оптимистичными
Гнев делает людей оптимистичными.
Когда люди сталкиваются со стрессовой ситуацией, гнев поможет им чувствовать, как будто все находится под контролем. То есть, это приводит к тому, что человек более оптимистично смотрит на будущее. На самом деле, гнев – более здоровая реакция, чем страх. Однако, не стоит переусердствовать, чтобы гнев не вошел в привычку.
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