Мир не такой, каким он кажется.

1. Собаки опаснее, чем акулы

Собаки опаснее, чем акулы.

2. Люди используют большую часть своего мозга

Люди используют большую часть своего мозга.

3. Вакцины не вызывают аутизм

Вакцины не вызывают аутизм.

4. Астероид не убил всю жизнь на Земле

Астероид не убил всю жизнь на Земле.

5. Нельзя простудиться из-за холода

Холод не имеет отношения к простуде.

6. Лев - вовсе на царь джунглей

Лев - обитатель саванн.

7. Ван Гог, возможно, не отрезал себе ухо

Ван Гог и его ухо.

8. Иисус родился вовсе не зимой

Иисус родился вовсе не зимой.

9. Люди имеют более, чем пять чувств

У людей больше пяти чувств.

10. У осьминогов не восемь ног

У осьминогов не восемь ног.

11. Наполеон не был карликом

Наполеон не был карликом

12. Большинство хамелеонов не могут маскироваться

Большинство хамелеонов не могут маскироваться.

13. Алкоголь не согревает

Алкоголь не согревает.

14. Из космоса нельзя увидеть Великую Китайскую стену

Снимок из космоса.