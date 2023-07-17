14 фактов, которые доказывают, что мир не такой, каким кажется

Мир не такой, каким он кажется.
В мире существует множество вещей, которые на самом деле не такие, какими привыкли считать их многие люди. Это может показаться удивительным, но в то, в чём были уверены многие поколения людей, на самом деле оказалось заблуждением. В нашем обзоре собраны именно такие факты.
1. Собаки опаснее, чем акулы
Собаки опаснее, чем акулы.
Собаки убивают в 2 500 раз больше людей каждый год, чем акулы. Более 25 000 людей погибают ежегодно из-за бешенства, которое распространяют собаки.
2. Люди используют большую часть своего мозга
Люди используют большую часть своего мозга.
Все хотя бы однажды слышали, что люди используют только 10% своего мозга. На самом деле, это утверждение является мифом и связано с устаревшими знаниями о мозге. Хотя только небольшое количество нейронов активно одновременно, они активируются по мере необходимости для выполнения различных процессов, от мышления до дыхания и регулирования кровообращения.
3. Вакцины не вызывают аутизм
Вакцины не вызывают аутизм.
Во всем мире распространилось убеждение, что вакцины вызывают аутизм у детей. Этот глупый миф должен быть развенчан, потому что данные о подобной взаимосвязи были сфальсифицированы.
4. Астероид не убил всю жизнь на Земле
Астероид не убил всю жизнь на Земле.
По одной из основных научных гипотез, астероид, который врезался в Землю 65 млн лет назад, привел к вымиранию всей жизни на Земле, а в частности – динозавров. На самом деле, сейчас ученые предполагают, что около 25% всех живых организмов на планете уцелели. Именно они развились со временем в современных лошадей и приматов.
5. Нельзя простудиться из-за холода
Холод не имеет отношения к простуде.
Несмотря то, что веками люди полагали, что можно простудиться, просто находясь в холоде или под дождем, на самом деле это не так. Хотя большинство исследований показывают, что более низкие температуры тела увеличивает восприимчивость к инфекциям, при этом нельзя просто так простудиться. К основным теориям, почему люди чаще простужаются зимой, относятся: пребывание в течение большего количества времени в помещении (рядом с зараженными людьми) и более низкая влажность зимой.
6. Лев - вовсе на царь джунглей
Лев - обитатель саванн.
Хотя львов привыкли называть «царями джунглей», большинство львов даже не живут в джунглях. В основном эти животные обитают в саваннах.
7. Ван Гог, возможно, не отрезал себе ухо
Ван Гог и его ухо.
Большинство людей считают, что голландский живописец Винсент Ван Гог отрезал себе мочку уха в припадке безумия. Однако, недавние находки показывают, что его любовник, французский художник Поль Гоген, возможно, отсек Ван Гогу рапирой кусок уха во время драки между ними.
8. Иисус родился вовсе не зимой
Иисус родился вовсе не зимой.
Иисус Христос действительно не родился на Рождество. Большинство ученых и богословов полагают, что Иисус был рожден, скорее всего, в начале осени (вероятно, в сентябре). Папа Бенедикт XVI заявил, что дата рождения Иисуса была искажена из-за неточностей в календаре, созданном в шестом веке монахом Дионисием Малым.
9. Люди имеют более, чем пять чувств
У людей больше пяти чувств.
Популярная точка зрения, что люди имеют всего пять чувств, восходит к Аристотелю, который определил основные чувства: вкус, осязание, обоняние, зрение и слух. Ученые сегодня выделяют до 20 чувства, в том числе те термоцепцию (чувство температуры) и эквилиброцепцию (чувство равновесия) и проприоцепцию (осознания того, где именно части тела находятся в пространстве).
10. У осьминогов не восемь ног
У осьминогов не восемь ног.
У них только две ноги (на задней части тела) и целых шесть рук (на передней части тела), которые они используют, чтобы хватать еду и исследовать свое окружение.
11. Наполеон не был карликом
Наполеон не был карликом
Император Франции Наполеон Бонапарт не был настолько низким, как его обычно изображают. Его рост составлял 168 см, что являлось средним ростом для того времени.
12. Большинство хамелеонов не могут маскироваться
Большинство хамелеонов не могут маскироваться.
Хотя хамелеоны повсеместно известны своим умением менять собственную окраску, сливаясь с окружающей средой, большинство видов хамелеонов не может изменять цвет своей кожи, чтобы мимикрировать. Хамелеоны могут, однако, изменять цвет в зависимости от своих эмоций.
13. Алкоголь не согревает
Алкоголь не согревает.
Алкоголь не повышает температуру тела, а только расширяет кровеносные сосуды, в результате чего теплая кровь оказывается ближе к поверхности кожи. Однако, кожа затем охлаждается быстрее, снижая общую температуру тела. Поэтому зимой никогда нельзя пытаться согреться спиртным, иначе можно замерзнуть.
14. Из космоса нельзя увидеть Великую Китайскую стену
Снимок из космоса.
Многие люди верят, что Великая Китайская стена является единственным объектом, сделанным человеком, который виден из космоса. Оказывается, даже с низкой орбиты Международной космической станции стена не видна.
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