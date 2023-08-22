Потусторонняя Долина мельниц в центре Сорренто под угрозой исчезновения

1. Уникальная экосистема полуострова Сорренто

Il Vallone dei Mulini – потусторонний пейзаж в центре Сорренто (Италия).

Глубокое ущелье, разделяющее полуостров Сорренто, издревле привлекало предприимчивых людей (Il Vallone dei Mulini, Италия). | Фото: topvoyager.com.

2. Как уникальная долина стала промышленным центром задолго до начала технической революции

Долина мельниц – захватывающий сюрреалистичный пейзаж в современном городе (Сорренто, Италия). | Фото: atlasobscura.com.

О былом процветании мукомольного производства свидетельствует шестиэтажное здание мельницы (Il Vallone dei Mulini, Сорренто). | Фото: atlasobscura.com.

3. Как бездумная деятельность людей привела к тому, что Долина опустела и превратилась в потустороннее царство

Разрастание города стало причиной того, что Долина мельниц была отрезана от морского побережья (Il Vallone dei Mulini, Сорренто). | Фото: topvoyager.com.

Общественной прачечной Il Vallone dei Mulini женщины со всей округи пользовались еще и в начале XX века (фото 1906 г.). | Фото: vallone.risorgimento-napoli.com.

Выстроенная стена стала причиной кардинального изменения микроклимата, но у горожан появилась общественная площадь (Il Vallone dei Mulini, Сорренто). | Фото: navratdoreality.cz.

В долине, используя мощь горных потоков воды, друг за другом стали появляться производственные здания (Il Vallone dei Mulini, Сорренто).

Остатки зданий мастерских, заброшенных после строительства городской площади (Il Vallone dei Mulini, Сорренто). | Фото: navratdoreality.cz.

Повышенная влажность поспособствовала появлению самых неожиданных для этого региона представителей флоры (Il Vallone dei Mulini, Сорренто).

Красота благоухающего ущелья привлекала художников со всего мира (гравюра «Долина в Сорренто», Уильям Гвелл). | Фото: vallone.risorgimento-napoli.com.

4. Как Долина мельниц сыграла немаловажную роль в популярности Сорренто

Художники-романисты находили вдохновение, глядя на красоту Долины мельниц (Сорренто, Италия). | Фото: vallone.risorgimento-napoli.com.

Гравюра У. Брокедона по эскизу миссис Д. Давенпорт (1864 г.) и картина Доменико Фиорентино (2007 г.)

С появлением фотоаппаратов фотографы со всего мира стали охотиться за впечатляющими снимками (Э. Циглер, Il vallone (Долина), 1870 г.). | Фото: vallone.risorgimento-napoli.com.

5. Почему Сорренто может потерять культовую Долину мельниц

В наше время Долина мельниц была не менее популярной туристической достопримечательностью (Сорренто, Италия).

В 2012 году главное здание мельничного комплекса было продано тем, кто решил превратить Долину в туристическую мекку (Il Vallone dei Mulini, Сорренто).

Местные жители ничего не хотели менять, величественные руины должны были только укрепить (Il Vallone dei Mulini, Сорренто).

Новый владелец уничтожил вековую растительность и в 2019 г. начал вандальную реставрацию Il Vallone dei Mulini (Сорренто, Италия). | Фото: navratdoreality.cz.

Вот, что увидели местные жители после того, как было снято строительное ограждение (Il Vallone dei Mulini, Сорренто). | Фото: navratdoreality.cz.

Теперь вместо буйной растительности, придающей особое очарование и загадочность, можно увидеть лишь бетон и современные окна (Il Vallone dei Mulini, Сорренто).