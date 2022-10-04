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Как отмыть холодильник на раз-два

Отмойте холодильник от жира, плесени и неприятного запаха на раз-два! Главное — знать, какими средствами пользоваться для наилучшего результата.

Как отмыть холодильник на раз-два

Сам холодильник внутри предварительно промойте губкой с жидким хозяйственным мылом. Это уберёт основную часть загрязнений + частично удалит запахи пищи. Чтобы удалить абсолютно все неприятные запахи, после мойки мылом, протрите весь холодильник тряпкой, на которую налейте немного хлоргексидина. Можно также перелить его в бутылочку с распылителем, чтобы средство экономно расходовалось и попало везде, где нужно. Оставьте холодильник высохнуть естественным образом. После этого абсолютно все неприятные запахи пропадут!

Как отмыть холодильник на раз-два

Если на холодильнике образовалась плесень, то счистите её с помощью жёсткой щётки + белизны «гель» любой марки.

Как отмыть холодильник на раз-два

А чтобы плесень вновь не появилась, в течение недели каждый день растирайте на ранее заражённом плесенью месте 1 каплю эфирного масла чайного дерева. Плесень больше не вернётся!

Как отмыть холодильник на раз-два

Задняя стенка холодильника (решётка) регулярно загрязняется пылью, шерстью животных, жиром. Если вы её очистите, то заметите, что холодильник стал морозить гораздо лучше! Для этого возьмите сухой ёршик и счистите основную массу грязи. Сделать это ёршиком очень легко.



Как отмыть холодильник на раз-два

Если где-то остались загрязнения, удалите их ёршиком, немного смочённым в воде, или губкой. Но именно сухой ёршик уберёт основную массу грязи и облегчит вам уборку!

Как отмыть холодильник на раз-два

Подробнее о хитростях уборки холодильника смотрите в видео ниже:


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