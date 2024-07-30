Как спасти любимые вещи от мусорки

Пятна, неприятный запах, дефекты ткани – существует множество причин, по которым любимая одежда может отправиться в мусорное ведро. Но почему бы не попробовать спасти ее, вернув первоначальный внешний вид?

Рассказываем, как вывести различные загрязнения, избавиться от неприятного аромата и продлить вещам срок службы.

1. Что делать, если растянулась горловина?

2. Как вывести пятна ржавчины с одежды?

3. Как отстирать следы жира?

4. Как убрать пятна от тонального крема?

5. Чем вывести пятна от помады?

6. Как убрать следы чернил?

7. Как стирать вместе черные и белые вещи?

8. Как вывести «ягодные» пятна?

9. Чем убрать жвачку с одежды?

Спойлер: все гениальное просто.Обдайте горловину футболки кипятком.Наверняка в вашем гардеробе есть пара футболок, свитшотов или лонгсливов хорошего качества, но с растянутой горловиной. Если вам не хочется их выбрасывать или менять на новые, попробуйте прибегнуть к следующей хитрости. Наберите в кастрюлю воду, поставьте ее на плиту, дождитесь, пока она закипит, и аккуратно погрузите горловину в кипяток на несколько секунд. Когда вы достанете вещь, то сразу заметите, что горловина стала плотнее и приняла свою первоначальную форму. Дайте ей остыть и носите с удовольствием! Возможно, одежда и не будет выглядеть, как новая, но вряд ли кто-то заподозрит, что еще вчера вы готовы были выбросить ее в мусорное ведро из-за растянутой горловины.Вам понадобится лимонная кислота.Заметили пятна ржавчины на футболке или рубашке? Сейчас вам кажется, что лучше не продлевать ее мучения и сразу выбросить. Но после того, как вы попробуете наш лайфхак, ваше мнение изменится.Итак, налейте в миску 100 миллилитров воды, добавьте 30 граммов лимонной кислоты, хорошо размешайте и дождитесь, пока она растворится. После этого смочите в воде губку и обработайте загрязненные участки на одежде. Оставьте средство на ткани на 10-15 минут, чтобы оно хорошо подействовало, а затем постирайте вещь вручную с помощью порошка.Обратите внимание: Чтобы пятно «не расплылось», обрабатывайте загрязнения от периферии к центру. Тогда лимонная кислота «запечатает» его и не позволит распространиться по ткани.Используйте средство для мытья посуды.Жирные пятна на одежде – это не редкость, даже, скорее, закономерность. Стоит лишь отвлечься от трапезы, как кусочек мяса, наколотый на вилку, обязательно окажется на любимых джинсах или белой футболке. Та же самая участь постигнет пиццу, макароны в соусе и пр.Чтобы избежать появления новых пятен, нужно быть более аккуратным и внимательным за столом, а чтобы избавиться от старых, необходимо средство для мытья посуды. Да-да, вот такой банальный лайфхак. Нанесите небольшое количество моющего средства на пятно и оставьте на пять минут, чтобы оно впиталось. Затем положите грязную вещь в стиральную машину и запустите стандартный режим стирки. После таких манипуляций от загрязнений останутся лишь воспоминания.Еще один способ – сильногазированная минеральная вода. В ее состав входит углекислый газ, который помогает разрушить молекулы жира и упростить последующую стирку. Поэтому, если вы нечаянно капнули чем-то жирным на одежду, залейте пятно минералкой на несколько минут, а затем постирайте.Пена для бритья отлично справится с пятнамиСколько бы слоев пудры мы ни наносили на тональный крем, чтобы закрепить его и предотвратить «отпечатывание» на одежде, все равно время от времени на вещах появляются некрасивые пятна. Следы от косметики, в целом, очень трудно вывести, а тональный крем занимает первое место по сложности борьбы с пятнами. Но не все потеряно, если в вашем арсенале есть гель для бритья.Нанесите небольшое количество геля на пятно и аккуратно вотрите его с помощью старой зубной щетки. В составе средства есть компоненты, которые разрушают масляную основу тонального крема, благодаря чему вы можете легко удалить его с ткани. После обработки загрязненного участка гелем для бритья, прополощите вещь в холодной воде и постирайте обычным способом.Для борьбы с помадой используйте уксус или зубную пастуПомада – второй по популярности источник загрязнений после тонального крема. А у некоторых девушек и первый. Поэтому всегда нужно иметь в копилке несколько хитростей, которые помогут избавиться от пятна.Лайфхак 1: Разведите воду с уксусом в пропорции 2:1 и смочите загрязненный участок полученным раствором. Дайте ему немного времени, чтобы он подействовал, а затем постирайте футболку привычным способом.Лайфхак 2: Возьмите ватный диск, смочите его в мицеллярной воде и хорошо потрите пятно. Оказывается, средство отлично смывает косметику не только с лица, но и с одежды. Через пару минут миццелярка разъест загрязнение, и вы забудете о том, что оно было на ткани.Лайфхак 3: Нанесите на пятно небольшое количество зубной пасты и оставьте на 10-15 минут. По истечении времени потрите ткань губкой или мягкой щеткой, а затем прополощите в теплой воде и постирайте.Распылите на джинсы лак для волос.Если у вас есть дети, вы наверняка не раз сталкивались с порисованной одеждой. Ведь для юных художников холст – это все, что попадется под руку: обои, ковер, диван и, конечно, мамины или папины вещи.Не отчаивайтесь, когда обнаружите следы от ручки на любимых джинсах, и не спешите ругать ребенка. Просто сбрызните загрязненный участок лаком для волос, а затем отправьте одежду в барабан стиральной машины. Нет никаких логических объяснений, почему это средство работает, но, тем не менее, результат на лицо.Лавровый лист сохранит цвет черных вещей.Иногда нет времени ждать, пока наберется определенное количество черных и белых вещей, и приходится стирать их вместе. Да-да, всем известно, что этого категорически нельзя делать, однако если других вариантов нет, приходится выкручиваться.Итак, чтобы одежда не утратила первоначальный цвет, возьмите небольшой мешочек, положите в него три лавровых листа, завяжите, сделайте несколько маленьких отверстий с помощью иглы и положите в барабан. Затем добавьте в отсек для порошка одну столовую ложку соды и запустите стирку. Лавровый лист поможет сохранить насыщенный оттенок черных вещей, а соды смягчит воду и улучшит качество стирки.От следов ягод поможет кипяток.Лето – сезон ягод и фруктов, которыми можно наслаждаться сутки напролет. Но, как обычно, в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Если ягодный сок попадет на одежду, вывести его будет непросто. Эксперты советуют заливать свежие пятна кипятком, утверждая, что в ягодах содержатся водорастворимые пигменты, которые быстро разрушаются под воздействием высоких температур. Советуем попробовать. Положите грязную вещь в раковину и аккуратно залейте пятно горячей водой. Пятно исчезнет на глазах, оставляя после себя едва заметный след, с которым легко справится последующая стирка.Прогладьте жвачку утюгом или приложите ледСели на жвачку или обнаружили ее на рукаве свитера? Ничего страшного. Есть два способа, которые помогут быстро снять ее, не повредив ткань. Положите на вещь кухонное полотенце или салфетку и прогладьте утюгом (15-20 секунд будет достаточно). Под воздействием тепла жвачка размягчится и прилипнет к салфетке. Второй способ кардинально отличается от первого. Приложите к жвачке кусочек льда, и она отстанет от ткани за несколько секунд.