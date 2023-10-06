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8 удивительных аббатств: лучшие памятники христианской монастырской архитектуры


8 удивительных аббатств: лучшие памятники христианской монастырской архитектуры

Место, где живет, совершает религиозные обряды и трудится религиозная община, принадлежащая к одному ордену или течению, называют аббатствами или монастырями. За весь период существования общины на одном месте их территория обрастала культовыми и жилыми зданиями и сооружениями, которые смело можно назвать уникальными памятниками архитектуры, ведь там, как нигде сохранилось множество шедевров (иногда даже со времен «темных веков»), представляющих особую историческую ценность.

1. Аббатство Санто-Доминго-де-Силос (Испания)


Аббатство Святого Доминика Силосского – один из самых известных и исторически интересных монастырских комплексов в Испании.

Аббатство Святого Доминика Силосского – один из самых известных и исторически интересных монастырских комплексов в Испании.

 
Внутренний двор и галерея, украшенная резной колоннадой и барельефами, сохранили работы мастеров XII века (Santo Domingo de Silos, Испания).

Внутренний двор и галерея, украшенная резной колоннадой и барельефами, сохранили работы мастеров XII века (Santo Domingo de Silos, Испания).

 

Аббатство Санто-Доминго-де-Силос – великолепный бенедиктинский монастырский комплекс расположен на территории одноименного муниципалитета (Santo Domingo de Silos) на юге провинции Бургос, в северной части Испании. Храмовый комплекс является одним из значимых примеров романской архитектуры в Европе. Первые его строения датированы вестготским периодом (VII век), правда тогда он был небольшим монастырем под названием Сан-Себастьян-де-Силос. С тех пор монастрырь не раз реконструировался и расширялся, приобретая уникальнейшие черты, которые можно увидеть только здесь


Церковь Святого Петра начала строиться в XII веке, хотя на протяжении своей истории несколько раз трансформировалась (Santo Domingo de Silos, Испания). | Фото: ru.advisor.travel.

Церковь Святого Петра начала строиться в XII веке, хотя на протяжении своей истории несколько раз трансформировалась (Santo Domingo de Silos, Испания). | Фото: ru.advisor.travel.


Резные рельефы и скульптуры на столбах и фасадах зданий являются удивительными образцами романского искусства (Santo Domingo de Silos, Испания).

Резные рельефы и скульптуры на столбах и фасадах зданий являются удивительными образцами романского искусства (Santo Domingo de Silos, Испания).

 

К XI веку монастырь занимал обширную площадь, в то период его переименовали в Аббатство Святого Доминика Силосского, в честь нового наставника, который занимался не только богослужениями, но и проектированием, и строительством новых зданий. По настоянию короля Кастилии и Леона Фернанда Великого настоятель Доминик руководил также реконструкцией храмового комплекса. Одним из самых значимых событием, стало проектирование и закладка величественной церкви Святого Петра, строительство которого завершилось в XII ст., а полная реконструкция была произведена в XVIII веке.

 

2. Аббатство Мельк (Австрия)


Комплекс аббатства Мельк, выполненный в стиле барокко, удивляет не меньше самых известных храмов мира (Австрия).

Комплекс аббатства Мельк, выполненный в стиле барокко, удивляет не меньше самых известных храмов мира (Австрия).

 

Аббатство Мельк — бенедиктинский монастырь в одноименном городе находится в Нижней Австрии. Это огромный комплекс, расположенный на возвышенности, откуда открывается завораживающий вид на близлежащую реку Дунай и сам город. Его история началась в XI веке, только тогда он был довольно скромной обителью с деревянной церквушкой. И в этом случае пожар, уничтоживший культовый центр небольшого поселения, сослужил добрую службу. После него началось строительство целого храмового комплекса, растянувшееся на несколько столетий из-за экономических проблем и раскола в церковных кругах.
Интерьеры главных зданий монастыря поражают красотой и роскошью королевских дворцов (Melk Abbey, Австрия). | Фото: travelwriticus.at.

Интерьеры главных зданий монастыря поражают красотой и роскошью королевских дворцов (Melk Abbey, Австрия). | Фото: travelwriticus.at.


В монастыре сохранилась уникальная библиотека с древними книгами и ценнейшими рукописями (Melk Abbey, Австрия). | Фото: franks-travelbox.com.

В монастыре сохранилась уникальная библиотека с древними книгами и ценнейшими рукописями (Melk Abbey, Австрия). | Фото: franks-travelbox.com.

 

Когда к XVII столетию ситуация изменилась к лучшему большинство зданий пришло в полный упадок, поэтому с приходом в 1700 году молодого и амбициозного аббата Бертольда Дитмайра началась глобальная реконструкция. Мечты нового настоятеля были связаны со значительным расширением аббатства и обновлением имеющихся зданий в стиле барокко. Благодаря этому монастырский комплекс не только кардинально преобразился, но повысилась его значимость, как центра религиозной жизни всего региона.

 

3. Аббатство Сенанк (Франция)


8 удивительных аббатств: лучшие памятники христианской монастырской архитектуры

Возвышенное цистерцианское аббатство Сенанк в окружении цветущего лавандового поля – один из самых знаковых снимков (Франция). | Фото: lonelyplanet.com.

 

Аббатство Сенанк (Abbaye Notre-Damme de Senanque) – цистерцианское аббатство, расположенное недалеко от живописной деревни Горд в департаменте Воклюз Прованс, было основано в 1148 году и до сих пор является домом для небольшой монашеской общины. Мало кто знает, его историю и, где он находится, но большинство современников узнают его по снимкам, гуляющим в Сети, на которых фантастической красоты лавандовое поле оттеняет средневековый архитектурный ансамбль.
В старинном монастыре сохранилось очарование средневековой эпохи (Abbaye Notre-Damme de Senanque, Франция).

В старинном монастыре сохранилось очарование средневековой эпохи (Abbaye Notre-Damme de Senanque, Франция).

 

Старинный храмовый комплекс, как и сам орден, переживал немало взлетов, которые поспособствовали его расширению, появлению новых зданий и реконструкции старых. Но вот падения, чаще всего, приводили к утрате древних святынь, хотя и сегодня здесь можно увидеть множество уникальных реликвий, неразрывно связанных с развитием ордена и целого региона. Стоит отметить, что в аббатстве Сенанк неплохо сохранились некоторые средневековые сооружения, датированные XIII-XIV веками, являющиеся неплохим примером романской храмовой архитектуры Европы.

 

4. Лаахское аббатство Святой Марии (Германия)


Лаахское аббатство Святой Марии – один из самых впечатляющих образцов романского архитектурного стиля, сохранившихся в Германии.

Лаахское аббатство Святой Марии – один из самых впечатляющих образцов романского архитектурного стиля, сохранившихся в Германии.

 

Живописное озеро Лаах в горах Айфель, на берегу которого находится аббатство Святой Марий (нем. Abtei Maria Laach) – это редкий пример строительства храмового комплекса такого масштаба, который начали светские люди, а не монахи. Его основателем считается пфальцграф Генрих II фон Лаах, который в 1093 г. решил построить сначала церковь, а затем его наследники продолжили расширение комплекса, превратившегося в монастырь ордена бенедиктинцев.
К 800-летию со дня освящения, внутреннее убранство собора приобрело первоначальный вид, так что вычурных элементом здесь не увидишь (Abtei Maria Laach, Германия). | Фото: ru-travel.livejournal.com.

К 800-летию со дня освящения, внутреннее убранство собора приобрело первоначальный вид, так что вычурных элементом здесь не увидишь (Abtei Maria Laach, Германия). | Фото: ru-travel.livejournal.com.

 

Главным архитектурным объектом аббатства является Собор Марии Лаах, строительство которого велось по частям и затянулось на несколько столетий. Но после того, как он был достроен, проводились лишь поддерживающие работы, что позволило сохранить атмосферу, царившую в Средневековье. Сегодня аббатство больше относится к туристическим объектам, ведь предприимчивые отельеры и рестораторы не упустили возможности построить гостиничные комплексы и точки общественного питания в живописном месте с хорошо сохранившимся средневековым монастырем, который можно считать лучшим примером романской архитектуры Германии.

 

5. Православный Синайский монастырь Святой Екатерины (Египет)


Монастырь Святой Великомученицы Екатерины, расположенный в сердце синайской пустыни, сохраняет свой особый характер почти 1,5 тыс. лет (Египет).

Монастырь Святой Великомученицы Екатерины, расположенный в сердце синайской пустыни, сохраняет свой особый характер почти 1,5 тыс. лет (Египет).

 

Синайский мужской монастырь Святой Екатерины (официальное название «Священный автономный королевский монастырь Святой Екатерины Святой и Боготворенной горы Синай») находится у подножия той самой библейской горы (Хорив), где, по преданию, Моисей получил Десять Заповедей. Храмовый комплекс на египетской земле появился в 548 - 565 годах, что делает его старейшим непрерывно действующим монастырем мира, при этом он является самой маленькой епархией мира.
Церковь Неопалимой Купины, построенная в IV веке, – старейшее культовое сооружение монастыря (Синайский монастырь Св. Екатерины, Египет). | Фото: planetofhotels.com.

Церковь Неопалимой Купины, построенная в IV веке, – старейшее культовое сооружение монастыря (Синайский монастырь Св. Екатерины, Египет). | Фото: planetofhotels.com.


Колокольня монастыря Святой Екатерины, колокола которой были подарены императором России Александром II в 1860 году (Египет). | Фото: national-travel.ru.

Колокольня монастыря Святой Екатерины, колокола которой были подарены императором России Александром II в 1860 году (Египет). | Фото: national-travel.ru.

 

Интересный факт: В это сложно поверить, но главный храм монастырского комплекса – трехнефная базилика Преображения Иисуса Христа, была построена в период правления императора Юстиниана Великого, того самого правителя, который приказал окружить скромные святыни христиан мощными крепостными стенами и отправил солдат, для охраны монахов (чем снискал славу основателя монастыря). Но это не единственная ценность монастыря. Здесь сохранилась и первая церковь Святой Елизаветы, имеется католическая часовня и даже мечеть. Таким многоконфессиональным монастырь стал на протяжении своей длительной истории, наполненной трагическими событиями захвата территории Южного Синая, где располагалась древнейшая православная святыня.

 

6. Аббатство Монте-Кассино (Италия)


Аббатство Монте-Кассино – один из старейших и крупнейших монастырских комплексов Европы (Италия).

Аббатство Монте-Кассино – один из старейших и крупнейших монастырских комплексов Европы (Италия).

 

Аббатство Монте-Кассино (Montecassino Abbey), расположенное на вершине холма на высоте 520 метров над уровнем моря, хоть и является одним из старейших монастырских комплексов Европы, но не всегда было обитаемым. Трагические перипетии истории, опустошительные войны в борьбе за лакомый кусочек земли на юге Италии, не раз приводили к разрушению бенедиктинского монастыря, основанного в 529 году.
Помпезный интерьер главного собора после реконструкции соответствует стилю XVII-XVIII вв., единственное, фрески не стали восстанавливать (Аббатство Монте-Кассино, Италия).

Помпезный интерьер главного собора после реконструкции соответствует стилю XVII-XVIII вв., единственное, фрески не стали восстанавливать (Аббатство Монте-Кассино, Италия).

 

Поскольку последние разрушения произошли во время Второй мировой войны, рассчитывать на то, что в нем остались аутентичные объекты, не приходится. Тем не менее, в восстановленных к 1964 году храмовых зданиях сохраняется торжественная атмосфера и трогающая за душу энергетика. Сказывается расположение «парящего» монастыря и то, что его восстанавливали по образцу XVII-XVIII века.

 

7. Аббатство Гефсиманской Богоматери (штат Кентукки, США)


Аббатство Богоматери Гефсиманской — монастырь последователей Ордена цистерцианцев строгого соблюдения, более известного как трапписты (штат Кентукки, США).

Аббатство Богоматери Гефсиманской — монастырь последователей Ордена цистерцианцев строгого соблюдения, более известного как трапписты (штат Кентукки, США).

 

Аббатство Богоматери Гефсиманской (Abbey of Gethsemane) — католический монастырь, расположенный недалеко от города Бардстаун в округе Нельсон (штат Кентукки), является старейшим в своем роде непрерывно действующим храмовым комплексом Соединенных Штатов. По сведениям Novate.ru, 44 французских монахов-траппистов появились в Гефсимании, чтобы построить первую церковь. На это потратили всего 3 года, после чего было решено строить полноценный монастырь, тем более что площадь выкупленной земли позволяла.

 
Abbey of Gethsemane является старейшим монастырем в Соединенных Штатах, в котором еще живут монахи (штат Кентукки). | Фото: bizjournals.com.

Abbey of Gethsemane является старейшим монастырем в Соединенных Штатах, в котором еще живут монахи (штат Кентукки). | Фото: bizjournals.com.

 

Дальнейшее строительство пошло быстрей, поскольку к работе подключались местные жители, за что их детей бесплатно обучали в приходской школе. Сейчас Аббатство Богоматери Гефсиманской считается «материнским домом всех траппистов в Соединенных Штатах Америки», при этом в монастыре проживает не более 40 монахов.

 

8. Аббатство в Айнзидельне (Швейцария)


Для многих верующих христиан монастырь Айнзидельн является одним из важнейших мест паломничества на Швейцарском пути Святого Иакова.

Для многих верующих христиан монастырь Айнзидельн является одним из важнейших мест паломничества на Швейцарском пути Святого Иакова.

 

Айнзидельнское аббатство (нем. Kloster Einsiedeln) — это один из самых удивительных бенедиктинских монастырей Швейцарии, который на сегодняшний день является крупнейшим центр паломничества страны. Согласно легендам, его история восходит к середине первого тысячелетия, хотя само строительство храмового комплекса началось лишь в первой трети X века. Монастырский комплекс в его нынешнем виде был построен с 1703 году по проекту Каспара Мусбрюггера, большого почитателя стиля барокко, который мы можем увидеть во всей его красе.
Барочный стиль можно увидеть и в оформлении внутреннего пространства собора, и одной из древнейших библиотек Европы (Kloster Einsiedeln, Швейцария).

Барочный стиль можно увидеть и в оформлении внутреннего пространства собора, и одной из древнейших библиотек Европы (Kloster Einsiedeln, Швейцария).

 

Стоит отметить, что наряду с великолепной церковью, часовней Благодати и главной святыней Черной Мадонной, все желающие могут посетить и уникальную библиотеку, включающую монастырский архив с документами монашеской жизни, относящимися к X веку, а также крупнейшую частную музыкальную библиотеку Швейцарии.

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8 удивительных аббатств: лучшие памятники христианской монастырской архитектуры

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8 удивительных аббатств: лучшие памятники христианской монастырской архитектурыПодписаться на мой Instagram
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