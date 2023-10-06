8 удивительных аббатств: лучшие памятники христианской монастырской архитектуры

1. Аббатство Санто-Доминго-де-Силос (Испания)

Аббатство Святого Доминика Силосского – один из самых известных и исторически интересных монастырских комплексов в Испании.

Внутренний двор и галерея, украшенная резной колоннадой и барельефами, сохранили работы мастеров XII века (Santo Domingo de Silos, Испания).

Церковь Святого Петра начала строиться в XII веке, хотя на протяжении своей истории несколько раз трансформировалась (Santo Domingo de Silos, Испания). | Фото: ru.advisor.travel.

Резные рельефы и скульптуры на столбах и фасадах зданий являются удивительными образцами романского искусства (Santo Domingo de Silos, Испания).

2. Аббатство Мельк (Австрия)

Комплекс аббатства Мельк, выполненный в стиле барокко, удивляет не меньше самых известных храмов мира (Австрия).

Интерьеры главных зданий монастыря поражают красотой и роскошью королевских дворцов (Melk Abbey, Австрия). | Фото : travelwriticus.at.

В монастыре сохранилась уникальная библиотека с древними книгами и ценнейшими рукописями (Melk Abbey, Австрия). | Фото: franks-travelbox.com.

3. Аббатство Сенанк (Франция)

Возвышенное цистерцианское аббатство Сенанк в окружении цветущего лавандового поля – один из самых знаковых снимков (Франция). | Фото: lonelyplanet.com.

В старинном монастыре сохранилось очарование средневековой эпохи (Abbaye Notre-Damme de Senanque, Франция).

4. Лаахское аббатство Святой Марии (Германия)

Лаахское аббатство Святой Марии – один из самых впечатляющих образцов романского архитектурного стиля, сохранившихся в Германии.

К 800-летию со дня освящения, внутреннее убранство собора приобрело первоначальный вид, так что вычурных элементом здесь не увидишь (Abtei Maria Laach, Германия). | Фото: ru-travel.livejournal.com.

5. Православный Синайский монастырь Святой Екатерины (Египет)

Монастырь Святой Великомученицы Екатерины, расположенный в сердце синайской пустыни, сохраняет свой особый характер почти 1,5 тыс. лет (Египет).

Церковь Неопалимой Купины, построенная в IV веке, – старейшее культовое сооружение монастыря (Синайский монастырь Св. Екатерины, Египет). | Фото: planetofhotels.com.

Колокольня монастыря Святой Екатерины, колокола которой были подарены императором России Александром II в 1860 году (Египет). | Фото: national-travel.ru.

6. Аббатство Монте-Кассино (Италия)

Аббатство Монте-Кассино – один из старейших и крупнейших монастырских комплексов Европы (Италия).

Помпезный интерьер главного собора после реконструкции соответствует стилю XVII-XVIII вв., единственное, фрески не стали восстанавливать (Аббатство Монте-Кассино, Италия).

7. Аббатство Гефсиманской Богоматери (штат Кентукки, США)

Аббатство Богоматери Гефсиманской — монастырь последователей Ордена цистерцианцев строгого соблюдения, более известного как трапписты (штат Кентукки, США).

Abbey of Gethsemane является старейшим монастырем в Соединенных Штатах, в котором еще живут монахи (штат Кентукки). | Фото: bizjournals.com.

8. Аббатство в Айнзидельне (Швейцария)

Для многих верующих христиан монастырь Айнзидельн является одним из важнейших мест паломничества на Швейцарском пути Святого Иакова.

Барочный стиль можно увидеть и в оформлении внутреннего пространства собора, и одной из древнейших библиотек Европы (Kloster Einsiedeln, Швейцария).