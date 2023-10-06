8 удивительных аббатств: лучшие памятники христианской монастырской архитектуры

Место, где живет, совершает религиозные обряды и трудится религиозная община, принадлежащая к одному ордену или течению, называют аббатствами или монастырями. За весь период существования общины на одном месте их территория обрастала культовыми и жилыми зданиями и сооружениями, которые смело можно назвать уникальными памятниками архитектуры, ведь там, как нигде сохранилось множество шедевров (иногда даже со времен «темных веков»), представляющих особую историческую ценность.
1. Аббатство Санто-Доминго-де-Силос (Испания)
Аббатство Святого Доминика Силосского – один из самых известных и исторически интересных монастырских комплексов в Испании.
Внутренний двор и галерея, украшенная резной колоннадой и барельефами, сохранили работы мастеров XII века (Santo Domingo de Silos, Испания).
Аббатство Санто-Доминго-де-Силос – великолепный бенедиктинский монастырский комплекс расположен на территории одноименного муниципалитета (Santo Domingo de Silos) на юге провинции Бургос, в северной части Испании. Храмовый комплекс является одним из значимых примеров романской архитектуры в Европе. Первые его строения датированы вестготским периодом (VII век), правда тогда он был небольшим монастырем под названием Сан-Себастьян-де-Силос. С тех пор монастрырь не раз реконструировался и расширялся, приобретая уникальнейшие черты, которые можно увидеть только здесь
Церковь Святого Петра начала строиться в XII веке, хотя на протяжении своей истории несколько раз трансформировалась (Santo Domingo de Silos, Испания). | Фото: ru.advisor.travel.
Резные рельефы и скульптуры на столбах и фасадах зданий являются удивительными образцами романского искусства (Santo Domingo de Silos, Испания).
К XI веку монастырь занимал обширную площадь, в то период его переименовали в Аббатство Святого Доминика Силосского, в честь нового наставника, который занимался не только богослужениями, но и проектированием, и строительством новых зданий. По настоянию короля Кастилии и Леона Фернанда Великого настоятель Доминик руководил также реконструкцией храмового комплекса. Одним из самых значимых событием, стало проектирование и закладка величественной церкви Святого Петра, строительство которого завершилось в XII ст., а полная реконструкция была произведена в XVIII веке.
2. Аббатство Мельк (Австрия)
Комплекс аббатства Мельк, выполненный в стиле барокко, удивляет не меньше самых известных храмов мира (Австрия).
Аббатство Мельк — бенедиктинский монастырь в одноименном городе находится в Нижней Австрии. Это огромный комплекс, расположенный на возвышенности, откуда открывается завораживающий вид на близлежащую реку Дунай и сам город. Его история началась в XI веке, только тогда он был довольно скромной обителью с деревянной церквушкой. И в этом случае пожар, уничтоживший культовый центр небольшого поселения, сослужил добрую службу. После него началось строительство целого храмового комплекса, растянувшееся на несколько столетий из-за экономических проблем и раскола в церковных кругах.
Интерьеры главных зданий монастыря поражают красотой и роскошью королевских дворцов (Melk Abbey, Австрия). | Фото: travelwriticus.at.
В монастыре сохранилась уникальная библиотека с древними книгами и ценнейшими рукописями (Melk Abbey, Австрия). | Фото: franks-travelbox.com.
Когда к XVII столетию ситуация изменилась к лучшему большинство зданий пришло в полный упадок, поэтому с приходом в 1700 году молодого и амбициозного аббата Бертольда Дитмайра началась глобальная реконструкция. Мечты нового настоятеля были связаны со значительным расширением аббатства и обновлением имеющихся зданий в стиле барокко. Благодаря этому монастырский комплекс не только кардинально преобразился, но повысилась его значимость, как центра религиозной жизни всего региона.
3. Аббатство Сенанк (Франция)
Возвышенное цистерцианское аббатство Сенанк в окружении цветущего лавандового поля – один из самых знаковых снимков (Франция). | Фото: lonelyplanet.com.
Аббатство Сенанк (Abbaye Notre-Damme de Senanque) – цистерцианское аббатство, расположенное недалеко от живописной деревни Горд в департаменте Воклюз Прованс, было основано в 1148 году и до сих пор является домом для небольшой монашеской общины. Мало кто знает, его историю и, где он находится, но большинство современников узнают его по снимкам, гуляющим в Сети, на которых фантастической красоты лавандовое поле оттеняет средневековый архитектурный ансамбль.
В старинном монастыре сохранилось очарование средневековой эпохи (Abbaye Notre-Damme de Senanque, Франция).
Старинный храмовый комплекс, как и сам орден, переживал немало взлетов, которые поспособствовали его расширению, появлению новых зданий и реконструкции старых. Но вот падения, чаще всего, приводили к утрате древних святынь, хотя и сегодня здесь можно увидеть множество уникальных реликвий, неразрывно связанных с развитием ордена и целого региона. Стоит отметить, что в аббатстве Сенанк неплохо сохранились некоторые средневековые сооружения, датированные XIII-XIV веками, являющиеся неплохим примером романской храмовой архитектуры Европы.
4. Лаахское аббатство Святой Марии (Германия)
Лаахское аббатство Святой Марии – один из самых впечатляющих образцов романского архитектурного стиля, сохранившихся в Германии.
Живописное озеро Лаах в горах Айфель, на берегу которого находится аббатство Святой Марий (нем. Abtei Maria Laach) – это редкий пример строительства храмового комплекса такого масштаба, который начали светские люди, а не монахи. Его основателем считается пфальцграф Генрих II фон Лаах, который в 1093 г. решил построить сначала церковь, а затем его наследники продолжили расширение комплекса, превратившегося в монастырь ордена бенедиктинцев.
К 800-летию со дня освящения, внутреннее убранство собора приобрело первоначальный вид, так что вычурных элементом здесь не увидишь (Abtei Maria Laach, Германия). | Фото: ru-travel.livejournal.com.
Главным архитектурным объектом аббатства является Собор Марии Лаах, строительство которого велось по частям и затянулось на несколько столетий. Но после того, как он был достроен, проводились лишь поддерживающие работы, что позволило сохранить атмосферу, царившую в Средневековье. Сегодня аббатство больше относится к туристическим объектам, ведь предприимчивые отельеры и рестораторы не упустили возможности построить гостиничные комплексы и точки общественного питания в живописном месте с хорошо сохранившимся средневековым монастырем, который можно считать лучшим примером романской архитектуры Германии.
5. Православный Синайский монастырь Святой Екатерины (Египет)
Монастырь Святой Великомученицы Екатерины, расположенный в сердце синайской пустыни, сохраняет свой особый характер почти 1,5 тыс. лет (Египет).
Синайский мужской монастырь Святой Екатерины (официальное название «Священный автономный королевский монастырь Святой Екатерины Святой и Боготворенной горы Синай») находится у подножия той самой библейской горы (Хорив), где, по преданию, Моисей получил Десять Заповедей. Храмовый комплекс на египетской земле появился в 548 - 565 годах, что делает его старейшим непрерывно действующим монастырем мира, при этом он является самой маленькой епархией мира.
Церковь Неопалимой Купины, построенная в IV веке, – старейшее культовое сооружение монастыря (Синайский монастырь Св. Екатерины, Египет). | Фото: planetofhotels.com.
Колокольня монастыря Святой Екатерины, колокола которой были подарены императором России Александром II в 1860 году (Египет). | Фото: national-travel.ru.
Интересный факт: В это сложно поверить, но главный храм монастырского комплекса – трехнефная базилика Преображения Иисуса Христа, была построена в период правления императора Юстиниана Великого, того самого правителя, который приказал окружить скромные святыни христиан мощными крепостными стенами и отправил солдат, для охраны монахов (чем снискал славу основателя монастыря). Но это не единственная ценность монастыря. Здесь сохранилась и первая церковь Святой Елизаветы, имеется католическая часовня и даже мечеть. Таким многоконфессиональным монастырь стал на протяжении своей длительной истории, наполненной трагическими событиями захвата территории Южного Синая, где располагалась древнейшая православная святыня.
6. Аббатство Монте-Кассино (Италия)
Аббатство Монте-Кассино – один из старейших и крупнейших монастырских комплексов Европы (Италия).
Аббатство Монте-Кассино (Montecassino Abbey), расположенное на вершине холма на высоте 520 метров над уровнем моря, хоть и является одним из старейших монастырских комплексов Европы, но не всегда было обитаемым. Трагические перипетии истории, опустошительные войны в борьбе за лакомый кусочек земли на юге Италии, не раз приводили к разрушению бенедиктинского монастыря, основанного в 529 году.
Помпезный интерьер главного собора после реконструкции соответствует стилю XVII-XVIII вв., единственное, фрески не стали восстанавливать (Аббатство Монте-Кассино, Италия).
Поскольку последние разрушения произошли во время Второй мировой войны, рассчитывать на то, что в нем остались аутентичные объекты, не приходится. Тем не менее, в восстановленных к 1964 году храмовых зданиях сохраняется торжественная атмосфера и трогающая за душу энергетика. Сказывается расположение «парящего» монастыря и то, что его восстанавливали по образцу XVII-XVIII века.
7. Аббатство Гефсиманской Богоматери (штат Кентукки, США)
Аббатство Богоматери Гефсиманской — монастырь последователей Ордена цистерцианцев строгого соблюдения, более известного как трапписты (штат Кентукки, США).
Аббатство Богоматери Гефсиманской (Abbey of Gethsemane) — католический монастырь, расположенный недалеко от города Бардстаун в округе Нельсон (штат Кентукки), является старейшим в своем роде непрерывно действующим храмовым комплексом Соединенных Штатов. По сведениям Novate.ru, 44 французских монахов-траппистов появились в Гефсимании, чтобы построить первую церковь. На это потратили всего 3 года, после чего было решено строить полноценный монастырь, тем более что площадь выкупленной земли позволяла.
Abbey of Gethsemane является старейшим монастырем в Соединенных Штатах, в котором еще живут монахи (штат Кентукки). | Фото: bizjournals.com.
Дальнейшее строительство пошло быстрей, поскольку к работе подключались местные жители, за что их детей бесплатно обучали в приходской школе. Сейчас Аббатство Богоматери Гефсиманской считается «материнским домом всех траппистов в Соединенных Штатах Америки», при этом в монастыре проживает не более 40 монахов.
8. Аббатство в Айнзидельне (Швейцария)
Для многих верующих христиан монастырь Айнзидельн является одним из важнейших мест паломничества на Швейцарском пути Святого Иакова.
Айнзидельнское аббатство (нем. Kloster Einsiedeln) — это один из самых удивительных бенедиктинских монастырей Швейцарии, который на сегодняшний день является крупнейшим центр паломничества страны. Согласно легендам, его история восходит к середине первого тысячелетия, хотя само строительство храмового комплекса началось лишь в первой трети X века. Монастырский комплекс в его нынешнем виде был построен с 1703 году по проекту Каспара Мусбрюггера, большого почитателя стиля барокко, который мы можем увидеть во всей его красе.
Барочный стиль можно увидеть и в оформлении внутреннего пространства собора, и одной из древнейших библиотек Европы (Kloster Einsiedeln, Швейцария).
Стоит отметить, что наряду с великолепной церковью, часовней Благодати и главной святыней Черной Мадонной, все желающие могут посетить и уникальную библиотеку, включающую монастырский архив с документами монашеской жизни, относящимися к X веку, а также крупнейшую частную музыкальную библиотеку Швейцарии.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии