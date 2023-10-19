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С нами не соскучишься!

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На всю голову: 15 самых странных причесок, которые срочно нужно остричь


15 самых странных причесок

15 самых странных причесок

Желание подчеркнуть свою индивидуальность и быть не таким как все присуще каждому из нас. Кто-то выбирает для этого нестандартную одежду, кто-то − необычное хобби, а кто-то идет в парикмахерскую и делает совершенно невообразимую прическу. Но иногда, в погоне за креативностью, можно немного переборщить и стать посмешищем. Мы собрали для вас 15 самых странных причесок, которые гуляют по просторам интернета в последнее время.

Любительница космических мотивов


Космические мотивы

Космические мотивы

 

Всевидящее око


Всевидящее око

Всевидящее око

 

Когда не словом, а делом готова доказать свою любовь к музыке


Высокая музыка

Высокая музыка

 

Чтобы всегда быть в хорошей компании


Арни уже не тот

Арни уже не тот

 

Вот она, настоящая любовь к лошадям


Женщина-лошадь

Женщина-лошадь

 

Рэперы знают толк в моде


Рэпер-ниндзя

Рэпер-ниндзя

 

Современная Стервелла де Виль


Стервелла де Виль

Стервелла де Виль

 

Марио уже не тот


СуперМарио

СуперМарио

 

А это, простите, что такое? Кольца Сатурна???


Кольца Сатурна

Кольца Сатурна

 

Вот он, патриотизм! А вам слабо?


Стрижка патриота

Стрижка патриота

 

Медуза-Горгона? Или любительница змей?


Медуза-Горгона

Медуза-Горгона

 

Хотабыч, ты вернулся???


Современный старик Хотабыч

Современный старик Хотабыч

 

Когда нет денег на новогоднюю елку


Прическа новогодняя

Прическа новогодняя

 

Супер-мега ирокез


Ирокез

Ирокез

 

Маскировка для орнитологов. Уровень «Бог»


Прическа настоящего орнитолога

Прическа настоящего орнитолога

 

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На всю голову: 15 самых странных причесок, которые срочно нужно остричь

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На всю голову: 15 самых странных причесок, которые срочно нужно остричьПодписаться на мой Instagram
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