Почему Киану Ривза и его подругу Александру Грант сравнивают с персонажами «Ходячего замка»

Киану Ривз - талантливый и успешный голливудский актёр. У него масса киноработ, заслуживших благосклонность критиков и любовь зрителей. Многие из них, такие, как «На гребне волны» и «Матрица» стали культовыми. Несмотря на успехи в карьере, Киану не был счастлив в личной жизни. Кроме того, он один из самых таинственных и свято оберегающих свою личную жизнь, звёзд Голливуда. А ничто так не вызывает интерес публики, как личная жизнь артиста, тем более, если он так тщательно старается скрыть от посторонних глаз её подробности.
Киану Ривз многие годы вёл весьма приватную и скромную жизнь. Он вообще не похож на большинство голливудских звёзд, ведущих весьма привольный и даже распутный образ жизни. Его считают скромным и добрым. И это воистину так, несмотря на всемирную славу и любовь миллионов.
Киану Ривз и Александра Грант.
Ривз - завидный жених и невольный холостяк. Отношения с киноактрисой Дженнифер Сайм, завязались на съёмочной площадке. Роман столь бурно развивался, выглядели оба настолько счастливыми, что казалось, эти молодые люди просто созданы друг для друга.
Пара активно готовилась к появлению первенца, когда, за месяц до родов, случилась трагедия. Ребёнок появился на свет мёртвым. Отношения Киану и Дженнифер не смогли пережить это несчастье. Пара рассталась. А всего лишь два года спустя Дженнифер Сайм погибла в автокатастрофе. Сердце Киану было разбито. Он с головой ушёл в работу.
На всех фотографиях, сделанных папарацци, Ривз запечатлён одиноким и грустным. Поэтому, безусловно, когда он появился в свете под ручку с женщиной, все мгновенно приписали им роман.
Так кто же она? Женщина, возможно, похитившая сердце неприступного Киану? Александра Грант — талантливая художница из Лос-Анджелеса. Когда в 2009 году Ривз искал иллюстратора для его книги «Ode to Happiness», знакомые порекомендовали ему Александру. Книга представляла собой сборник стихов.
Пара стала всё чаще появляться на публике нежно держась за руки.
С тех пор Александра и Киану трудились вместе над несколькими художественными проектами. В 2016 году они вместе работали над другой книгой Ривза «Shadows». В 2017 году киноактёр и художница, совместно с известным дизайнером, Джессикой Фляйшманн, основали своё собственное издательство X Artists' Books.
Киану и Александра не скрывают нежных чувств друг к другу.
Совместная работа и ведение бизнеса настолько сблизили Киану и Александру, что они стали очень близкими друзьями. Иногда они появлялись вместе на публике, держась за руки. В последнее время стало заметно, что их отношения перешли на новый уровень. По слухам, из близкого окружения пары, Киану Ривз сделал своей возлюбленной предложение и она ответила согласием.
Совместное ведение бизнеса очень сблизило пару.
На просторах интернета очень часто можно найти много неприятных вещей. Известным людям же, подчас грозит просто травля. Удивительно, как личности голливудской звезды и художницы, своими возвышенными отношениями вдохновили пользователей сети. Пародия на пару, которую те создали, выглядит настолько мило и романтично, насколько это только возможно. Их сравнили с персонажами японского мультфильма 2004 года «Ходячий замок».
Актёр и художница смотрятся вместе так же мило, как и персонажи мультфильма «Ходячий замок».
Александра и Киану очень похожи на Софи и Хаула.
Поклонники актёра поддерживают пару и желают им счастья.
Главные герои из этого прекрасного фильма: волшебник Хаул и наивная девушка Софи, оказались весьма похожи на звёздную пару. Фанаты Ривза в комментариях к фотографиям желают ему счастья. Сам Киану в многочисленных интервью различным изданиям неоднократно говорил, что уже настолько долго был одинок, что «привык к своему одиночеству». В одном интервью он даже заявил: «Мне кажется, что моей половинки просто не существует».
Возможно, эта половинка всё же нашлась?
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