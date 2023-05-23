Почему Киану Ривза и его подругу Александру Грант сравнивают с персонажами «Ходячего замка»

Киану Ривз и Александра Грант.

Пара стала всё чаще появляться на публике нежно держась за руки.

Киану и Александра не скрывают нежных чувств друг к другу.

Совместное ведение бизнеса очень сблизило пару.

Актёр и художница смотрятся вместе так же мило, как и персонажи мультфильма «Ходячий замок».

Александра и Киану очень похожи на Софи и Хаула.

Поклонники актёра поддерживают пару и желают им счастья.