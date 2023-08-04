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Классика в современном исполнении: проект небоскреба с горгульями на фасаде


Проект жилого небоскреба с горгульями на фасаде.

Проект жилого небоскреба с горгульями на фасаде.

Ежегодно в Нью-Йорке появляются новые небоскребы, но большинстве своем они становятся безликими стеклянными коробками без какой-либо «изюминки». Исправить это решил городской архитектор и предложил проект многоэтажного дома, фасад которого будет украшен скульптурами горгулий.

Концепт башни с горгульями архитектора Marc Foster Gage.

Концепт башни с горгульями архитектора Marc Foster Gage.

Нью-Йоркский архитектор Марк Фостер Гейг (Marc Foster Gage) представил оригинальный концепт жилого небоскреба, который может в скором будущем появиться на Манхэттене. В отличие от модных ныне обычных «сверхтонких» стеклянных небоскребов, архитектор предлагает выделить свой проект фигурами на фасаде. Это будет своеобразная интерпретация готических крылатых горгулий, популярных в Средние века.
Концепт башни со скульптурным фасадом.

Концепт башни со скульптурным фасадом.

Небоскреб обещает стать элитным жильем для миллионеров. Его высота составит 102 этажа. Помимо роскошных апартаментов в небоскребе с горгульями разместят вестибюль с торговыми площадями на 64-м этаже, ресторан, двухъярусный банкетный зал и несколько смотровых площадок.
Ультратонкая жилая башня с горгульями. Концепт.

Ультратонкая жилая башня с горгульями. Концепт.

Основными строительными материалами станут бетон, железо, латунь и бронза для горгулий. При создании скульптурных элементов фасада планируется использовать технологию 3D-печати.


Проект башни от архитектора Marc Foster Gage.

Проект башни от архитектора Marc Foster Gage.

 
Концепт башни со скульптурным фасадом.

Концепт башни со скульптурным фасадом.

 

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Классика в современном исполнении: проект небоскреба с горгульями на фасаде

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Классика в современном исполнении: проект небоскреба с горгульями на фасадеПодписаться на мой Instagram
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