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Как наши советские космонавты американских «водкой» угощали

Космическая программа СССР не предусматривала охоту на инопланетную дичь, поэтому решили выдавать еду с собой. Изначально планировалось создать питательные таблетки, которые полностью усваивались бы организмом и не отнимали бы много времени на обед. Но от этой идеи быстро отказались в пользу портативной и полностью готовой к употреблению пищи в тюбиках.

Как наши советские космонавты американских «водкой» угощали

Как наши советские космонавты американских «водкой» угощали

Первым человеком, который съел комплексный обед в космосе, стал Герман Титов. В 1961 году во время суточного орбитального полета он трапезничал трижды. Консервный завод подготовил для него три набора из овощного супа-пюре, печеночного паштета и черносмородинового сока. После приземления, однако, Титов жаловался на головокружения от голода.

Через два года была принята программа по разработке продуктов питания для космонавтов, которую возглавил Институт медико-биологических проблем РАН. Меню стало быстро расширяться. В рационе появились пирожки с килькой, украинский борщ, антрекоты, пожарские котлеты, куриное филе и много чего еще.

Как наши советские космонавты американских «водкой» угощали

Во время экспериментального полета «Союз» — «Аполлон» 1975 года советские космонавты впервые столовались с американцами. И угостили их говяжьим языком, рижским хлебом и… водкой. По крайней мере об этом свидетельствовали этикетки на нескольких тюбиках.

Как наши советские космонавты американских «водкой» угощали

Рассказывает участник того застолья Алексей Леонов:

«Идея разыграть американцев принадлежала мне, в Центре управления полетами о ней даже не знали. Я взял с собой на корабль этикетки с водочных бутылок, положил их в бортжурнал, а скотч у меня был. После того как вышли на орбиту, я наклеил этикетки на тюбики с борщом. А еще написал лозунг из Шекспира: “О дивный новый мир, что имеет таких людей”.

После стыковки сели за стол, мы с Кубасовым достали тюбики с “водкой”. По традиции, за встречу! Американцы отказываются — нельзя, нарушение. И на телекамеры показывают. Говорю: “Я сейчас выключу, чтобы никто не видел”.

И выключил. А с Земли кричат: “Включай!” В общем, все открыли тюбики, а там борщ!»

Как наши советские космонавты американских «водкой» угощали

К слову, на протяжении 20 лет на советские космические корабли поставляли спиртовую настойку и даже тубы с коньяком для торжественных случаев. Но в начале 80-х решили, что даже в малых дозах алкоголь может негативно повлиять на работоспособность космонавтов.

Как наши советские космонавты американских «водкой» угощали

Расцвет индустрии орбитального питания пришелся на начало 80-х: тогда ассортимент включал более 200 наименований продуктов. К тому времени космонавтов стали переводить с еды в тюбиках на сублимированную. Сейчас тюбики используются в основном для приправ.

Как наши советские космонавты американских «водкой» угощали

Современным космонавтам в плане питания можно позавидовать. Свинина в кисло-сладком соусе, перепела, судак по-польски, осетрина, медовые коврижки, фруктовые десерты… И все это месяцами не теряет своих вкусовых качеств. Скафандр оближешь!

Как наши советские космонавты американских «водкой» угощали

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