Как наши советские космонавты американских «водкой» угощали

Космическая программа СССР не предусматривала охоту на инопланетную дичь, поэтому решили выдавать еду с собой. Изначально планировалось создать питательные таблетки, которые полностью усваивались бы организмом и не отнимали бы много времени на обед. Но от этой идеи быстро отказались в пользу портативной и полностью готовой к употреблению пищи в тюбиках.











Первым человеком, который съел комплексный обед в космосе, стал Герман Титов. В 1961 году во время суточного орбитального полета он трапезничал трижды. Консервный завод подготовил для него три набора из овощного супа-пюре, печеночного паштета и черносмородинового сока. После приземления, однако, Титов жаловался на головокружения от голода.



Через два года была принята программа по разработке продуктов питания для космонавтов, которую возглавил Институт медико-биологических проблем РАН. Меню стало быстро расширяться. В рационе появились пирожки с килькой, украинский борщ, антрекоты, пожарские котлеты, куриное филе и много чего еще.







Во время экспериментального полета «Союз» — «Аполлон» 1975 года советские космонавты впервые столовались с американцами. И угостили их говяжьим языком, рижским хлебом и… водкой. По крайней мере об этом свидетельствовали этикетки на нескольких тюбиках.







Рассказывает участник того застолья Алексей Леонов:



«Идея разыграть американцев принадлежала мне, в Центре управления полетами о ней даже не знали. Я взял с собой на корабль этикетки с водочных бутылок, положил их в бортжурнал, а скотч у меня был. После того как вышли на орбиту, я наклеил этикетки на тюбики с борщом. А еще написал лозунг из Шекспира: “О дивный новый мир, что имеет таких людей”.



После стыковки сели за стол, мы с Кубасовым достали тюбики с “водкой”. По традиции, за встречу! Американцы отказываются — нельзя, нарушение. И на телекамеры показывают. Говорю: “Я сейчас выключу, чтобы никто не видел”.

И выключил. А с Земли кричат: “Включай!” В общем, все открыли тюбики, а там борщ!»К слову, на протяжении 20 лет на советские космические корабли поставляли спиртовую настойку и даже тубы с коньяком для торжественных случаев. Но в начале 80-х решили, что даже в малых дозах алкоголь может негативно повлиять на работоспособность космонавтов.Расцвет индустрии орбитального питания пришелся на начало 80-х: тогда ассортимент включал более 200 наименований продуктов. К тому времени космонавтов стали переводить с еды в тюбиках на сублимированную. Сейчас тюбики используются в основном для приправ . Современным космонавтам в плане питания можно позавидовать. Свинина в кисло-сладком соусе, перепела, судак по-польски, осетрина, медовые коврижки, фруктовые десерты… И все это месяцами не теряет своих вкусовых качеств. Скафандр оближешь!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)