Самый маленький папа в мире: У британского актёра родилась дочь в половину его собственного роста

Когда Джеймс Ластед, 30-летний британский актер, женился на Хлое, ему пришлось стоять на стремянке, чтобы смотреть своей возлюбленной в глаза на одном уровне. В апреле 2019 у пары родился ребенок, и таким образом Джеймс стал одним из самых маленьких отцов в мире.
Джеймс Ластед со своей женой Хлоей.
Джеймс Ластед (James Lusted) родился с врожденной карликовостью. Генетически обусловленный дворфизм встречается не так часто, как вызванный нарушениями определенных гормонов, и в таких случаях приходится говорить о возможных патологиях на уровне генома. Карликом человек считается, если его рост составляет меньше 147 см. Сейчас, когда Джеймсу уже 30 лет, его рост — 109 см.
Свадьба Джеймса и Хлои.
Жена Джеймса — 25-летняя Хлоя — вполне обычного роста. И когда она забеременела, пара, безусловно, переживала, каким родится их ребенок. Если карликовость передается по наследству — а в случае Джеймса так оно и есть — то вероятность того, что ребенок этой пары также будет иметь нарушения генома, велика. Безусловно, любящие родители будут любить своего ребенка, каким бы он ни был, но как и любым папе и маме, Хлое и Джеймсу хотелось услышать, что их дочка полностью здорова.
Церемония свадьбы Джеймса Ластеда и Хлои.
«Когда Оливия только родилась, меня так захватили чувства. Я даже не знаю, как описать это словами. Когда медсестра положила ее в мои руки, я понял, что я готов умереть за них обеих. Что я еще могу сказать».
Малышка Оливия Ластед.
Девочка родилась полностью здоровой — врачи сказали, что на момент рождения она весила 3,7 кг, и никаких видимых проблем со здоровьем у малышки нет. «Врачи сказали нам, что шансы, чтобы наша малышка имела также карликовость, очень малы. Для этого нужно, чтобы такой ген был не только у меня, но и у Хлои».
Папа с новорожденной дочкой.
«Мы обращались к генетикам и делали полный анализ нашего генома, всех хромосом. Но на самом деле нам все равно, будет ли у ребенка карликовость или нет, мы понимаем, чего можно ожидать, и мы просто очень рады стать родителями», — говорил журналистам Джеймс, когда его жена еще была беременна.
Счастливые родители.
Сейчас Джеймс рад проводить время со своей дочерью. Пока что он вполне может держать ее на руках, хотя уже даже сейчас малышка ростом почти в половину своего папы. "Нам очень повезло, что у нас отличная поддержка со стороны нашей семьи, так я не переживаю", - говорит Джеймс.
Джеймс и Хлоя в Калифорнии.
Джеймс в прошлом году закончил свою работу на съемках сериала на британском канале S4C, где он играл гоблина, и сейчас пробуется на роль в сериал «Волшебник страны Оз». Кроме того, он является советником Консервативной партии Великобритании. Хлоя работает преподавательницей и она намерена продолжать работать. «Мы счастливые радители, и мы рады, что наши работы позволяют варьировать графики и не утомляться».
Джеймс отметил, что пока что родительство проходит очень успешно — малышка спит ночью и не капризничает. «В будущем мы бы хотели больше детей, но сейчас пока наслаждаемся каждой минутой с Оливией».
Джеймс и Хлоя.
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