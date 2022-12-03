Писатель, эстет, денди да и просто экстраординарная личность – именно таким запомнился современникам

В этой статье мы не будем взвешивать все «за» и «против» такого явления в нашей жизни, как вегетарианство. В любом случае правда находится где-то посередине между этими «за» и «против». Мы просто предъявим вашему вниманию 25 интересных фактов, которые, скорее всего, вам не были известны.



Вегетарианство основывается на принципах древнеиндийской и древнегреческой философий. В Ведах – древнеиндийских рукописях – берет свое начало одно из основных понятий ведической философии: учение об ахимсе или ненасилии по отношению к животным и другим живым существам. Для греков же быть вегетарианцем означало следовать ритуальным предписаниям и лечебным назначениям.







Одним из первых и самых известных вегетарианцев был греческий философ и математик Пифагор (вспомните теорему Пифагора), который жил в шестом веке до нашей эры. Выражение «Пища Пифагора» широко использовалось для обозначения рациона на растительной основе, пока в 19 веке термин «вегетарианец» не был придуман.







Для того чтобы лучше понять, что собой представляет вегетарианство, надо знать, что существует несколько типов вегетарианцев. Самые строгие вегетарианцы – это веганы. Веганы не едят не только мясо, но и все продукты животного происхождения (молоко, сыр, яйца, мед и т.д.).







Термин веган происходит от слова вегетарианец. Впервые он был использован в 1944 году, когда Элси Шригли и Дональд Уотсон заявили, что понятие «быть вегетарианцем» включает употребление многих продуктов животного происхождения и таким образом не соответствует полностью растительной диете.







Люди становятся вегетарианцами по ряду причин. Так например, основанием для этого могут стать медицинские показания, политические, культурные и религиозные убеждения, проблемы экологии и даже экономические кризисы. Тем не менее, наиболее частая причина заключается в моральных мотивах, то есть вегетарианцы становятся на сторону всех живых существ, желая избавить их от страданий и смерти.







Научные исследования неоднократно показывали, что вегетарианская диета повышает обмен веществ в организме, помогая сжигать жир и калории намного быстрее, чем это происходит в организме того, кто ест мясо.







Известным представителем эпохи Ренессанса, который выступал в защиту вегетарианства, был Леонардо да Винчи. В действительности он был убежденным веганом и открыто перечил религиозным властям своего времени, утверждая, что Бог не давал людям право поедать животных.







Французский философ Вольтер также поддерживал вегетарианство (хотя мы и не знаем, был ли он сам вегетарианцем). Он заявлял, что европейцам-христианам надо еще поучиться у последователей индуизма правильному обращению с животными.







В ходе 20-летнего исследования в Китае сравнивали показатели смертности среди мясоедов и вегетарианцев. Согласно ему, граждане страны, которые ели мясо, имели более высокие показатели смертности от «западных болезней», а те, кто ел преимущественно растительную пищу, были более здоровыми.







Есть или не есть мясо – этот вопрос обсуждался на протяжении всей истории христианства. Многие богословы утверждают, что вегетарианская диета как нельзя лучше соответствует таким христианским принципам, как милосердие и сострадание. Иисус, как полагают, не ел мяса, а лишь рыбу и морепродукты.







Вегетарианцев, которые едят рыбу, называют пескетарианцами. Термин впервые возник в 1993 году, путем сочетания итальянского слова pesce (рыба) и слова вегетарианец.







Есть и плохая новость для вегетарианцев: витамин B12 является одним из немногих питательных веществ, который содержится только в мясе. Исследования показали, что дефицит витамина В12 может привести к ослаблению костей.







Президент Бенджамин Франклин был одним из самых известных американских вегетарианцев, благодаря ему Америка узнала такой продукт как тофу (соевый сыр). Правда, позже он снова стал мясоедом.







А вот еще кое-что о разновидностях вегетарианства. Так называемые, ово-вегетарианцы едят яйца, но не употребляют молочные продукты. Лакто-вегетарианцы все делают наоборот. Ово-лакто-вегетарианская диета включает в себя как яйца, так и молочные продукты.







Как показывают исследования, вопреки распространенному мнению, в организме у вегетарианцев не намного меньшего белка, чем у тех, кто ест мясо. Вегетарианские диеты обеспечивают достаточным количеством белка, если они включают в себя разнообразную растительную пишу.







Но все те же исследования определили, что мужчины-вегетарианцы проигрывают мясоедным «мачо», они воспринимаются не такими мужественными. С этим соглашаются даже женщины-вегетарианки.







Если вам нравятся гамбургеры, яичница с беконом, и вы ищете причину не принять вегетарианство, у нас есть хорошие новости для вас: Адольф Гитлер, говорят, был одним из самых приверженных вегетарианцев.







Действительно, Гитлер твердо верил, что вегетарианство может поспособствовать военным успехам Германии. Он утверждал, что солдаты Цезаря ели только овощи, а викинги не смогли бы пускаться в долгие плавания, если бы их привычной едой было мясо, которое они могли получить, занимаясь активно скотоводством, а не мореходством.







Исследователи обнаружили, что по уровню IQ у детей можно предсказать, станут ли они вегетарианцами, когда вырастут, и таким образом, избегут ли риска сердечнососудистых заболеваний. Чем выше IQ, тем больше вероятность, что ребенок станет вегетарианцем.







Вы когда-нибудь слышали о «фрукторианцах«? Нет? Честно говоря, мы тоже не слышали до этого времени. Фрукторианец — это тот, кто ест только фрукты, орехи, семечки и другие продукты растительного происхождения, которые можно собирать, не уничтожая дерево или растение.







Больше всего вегетарианцев в Индии.





Веганы спорят друг с другом, можно ли им употреблять мед или нельзя. Одни доказывают, что нельзя, т.к. это продукт животного происхождения, да и нехорошо отнимать мед у пчел. Другие же не видят ничего плохого в этом.







В 2012 году городской совет Лос-Анджелеса единогласно одобрил резолюцию, согласно которой все понедельники в Городе Ангелов объявлялись постными. Таким образом они оказали поддержку международной кампании, которая выступает за сокращение потребления мяса в целях укрепления здоровья и для улучшения экологии.







И последнее, но не менее важное — нет никаких сомнений, что вегетарианство, как никакая другая диета, способствует улучшению экологии. А наши мясные предпочтения таят угрозы для планеты. Вот один из наглядных примеров — с 1950 года на земле уничтожено около половины тропических лесов мира, их уничтожают в угоду мясных производителей.



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