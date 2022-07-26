Женщины на грани истерики: история вибратора

От медицинского приспособления к «персональному массажеру спины» — вибратор пережил богатую и насыщенную историю. Это сейчас он для нас выполняет одну цель — доставлять удовольствие, а в XIX веке вибраторы использовали только врачи как чуть ли не единственное средство для лечения женской истерии — такой диагноз ставили всем сексуально неудовлетворенным женщинам, которые от аноргазмии начинали вести себя неадекватно.
В XX веке ситуация поменялась — эти приборы стали использоваться для личного применения, но никогда (слышите, никогда!) не рекламировались как приспособления для секса. Вместо этого производители туманно описывали «целительные свойства персональных массажеров» вроде «циркулирующей стимуляции и здоровой сияющей кожи».
Лишь десятилетия спустя, когда женская сексуальность все же была признана существующей, а сам секс стал не только актом размножения, вибраторы перестали быть «чесалками для спины», а стали тем, чем были на самом деле всегда — девайсами для получения удовольствия.
Массажный вибратор Арнольда, 1909.
Что общего у допотопных секс-игрушек и Марка Твена? Правильно. Массажер Арнольда. По слухам, Самюэль Клеменс использовал раннюю модель устройства для собственных нужд.
Вибратор Vibra King, 1922.
С виду напоминает современный фен. Только не дует. Так же, как и все предыдущие, позиционировался как «средство для красоты лица» и рекомендовался как подарок на свадьбу.
Wahl Hand-e, 1940.
Упаковка утверждает, что сие устройство предназначено для массажа «лица, скальпа и тела». Какой конкретно части тела — целомудренно не уточняется. В отличие от своих предшественников, этот продукт был значительно тише и не издавал звуков работающей по утрам дрели.
Устройство для парикмахеров Oster Stim-u-lax for Barbers, 1948.
Ну, возможно, его действительно изначально задумывали для парикмахеров, чтобы те массировали головы клиентов, но и обычные граждане совсем скоро догадались, что «стим-у-лакс» можно применять и в спальне — особенно любителям интенсивных предварительных игр.
Вибратор «Эндис», 1942.
Супермеханический «Эндис» улучшал циркуляцию крови — так утверждала упаковка. Почему? Потому что все персональные массажеры, продававшиеся на рынке, должны были снимать напряжение в мышцах — иначе их бы просто не купили. Но у этого приспособления было множество очень интересных насадок на все случаи жизни.
Ручной аппарат Niagara, 1968.
Первый в мире массажер, оборудованный регулятором скорости, мог приближать или оттягивать оргазм. Ну, или боль в спине, если вы использовали его по «прямому» назначению. Кроме того, это было первое устройство, которое можно было использовать как снаружи, так и внутри. Правда, таскать его с места на место было не очень-то удобно.
Массажер Norelco, 1969.
Рекламируемое как массажер для спины, это было первое устройство такого рода, предтеча, так сказать, и ныне выпускаемого Hitachi Magic Wand, который, может, кто и использует для снятия напряжения в мышцах, но чаще его все же можно увидеть в порно.
Персональный вибратор, 1970.
Первый в мире девайс, ставший похожим на секс-игрушки, которые продаются по сей день. Таким вот образом производители отметили, что на дворе уже случилась сексуальная революция и можно смело называть вещи своими именами… Ну, или массировать им ноги, как нарисовано на упаковке.
Электромассажер ВП-1, 1983.
На территории СССР, как известно, секса не было очень долго. Поэтому «массажеры» у нас выпускали, но для каких целей они были предназначены, люди догадывались исключительно опытным путем.
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