Вещи, на которых точно не стоит экономить дачнику-любителю

Даже если вы владелец классических 5 соток, финансовые вложения неизбежны. Отсюда логичное желание сэкономить. Однако в данном материале речь пойдёт о вещах, на которых экономить всё-таки не сто́ит: выйдет дороже!







1. Садовый инвентарь и техника

2. Смеси газонных трав

3. Удобрения и химикаты

4. Декоративные растения

5. «Экипировка» для садово-огородных работ

Дешёвые пластиковые варианты. Выглядят прилично, но работать такими неудобно и неэффективно. Поломка возможна в первый же месяц.Вы бываете на даче набегами в выходные и не являетесь образцом для программы «Приусадебный гений»? У вас всего лишь газон на две-три сотки, десяток декоративных растений и два куста крыжовника, посаженных ещё бабушкой (дедушкины яблони не обсуждаются)? И всё-таки вопрос приобретения минимального набора инструментов для работы в саду и огороде неизбежен. Веерные грабли, чтобы собирать мусор и листву с вашего газона. Садовые ножницы для подрезки кустарников и кромки того же газона. Секатор для удаления лишних веток… И всё это деньги, причём немалые. Разумеется, когда в магазине лежит секатор за 5 у.е. и секатор за 15 у.е., а вид у них примерно одинаковый, дачник-любитель предпочтёт сэкономить. И здесь, увы, железно сработает банальность «скупой платит дважды».Лучше заплатить втрое больше, но такой инвентарь вполне прослужит не один десяток лет.Дешёвый инструмент из не слишком надёжного материала и с сомнительными креплениями может даже до конца сезона не дотянуть и сломаться в самый неподходящий момент. А вишня и крыжовник сами себя не подрежут… Придётся экстренно покупать новый инструмент – в итоге выйдет та же сумма, что и при покупке более дорогого, но и более надёжного секатора. Поверьте: всё, что режет и гребёт, должно быть надёжным и качественным.Ещё более совет актуален в отношении электротехники: хорошие газонокосилка, триммер, цепная пила и т. п. не могут быть дешёвыми. Только не подумайте, что автор материала призывает вас совершать необдуманно дорогие покупки: оптимальное решение – средний ценовой сегмент. Как правило, дорогая техника – это просто расширенный набор практически бесполезных наворотов.Слева НАША полевица, а справа — японская.Как водится, для зачина – из личного опыта. Задавшись целью «отжать» у старшего поколения несколько соток под газон, полтора десятка лет назад автор данного материала отправилась в магазин. Энтузиазм начинающего дачника привёл к покупке самых дорогих семян – полевицы японской. Фрагмент отжатого участка был благополучно засажен. Судьба данного фрагмента воистину прекрасна. Как и обещала фирма, продавшая дорогие семена, травка оказалась жизнестойкой: газон даёт отпор сорнякам даже без гербицидов, не потерял декоративности спустя 15 лет.А вот в следующий приступ энтузиазма ваша покорная слуга, выбирая газонную траву для расширения декоративного участка, повелась на «авторитетное» заявление продавца специализированного магазина: «Полевица японская? Зачем переплачивать! Возьмите нашу, обычную: она вдвое дешевле!.. И вообще… Они всё из одного мешка фасуют...» Кто эти самые «они» – продавец, правда, не уточнил, но рассуждал так убедительно, что более дешёвая газонная травка была приобретена. Результат вновь оказался как из народной мудрости: скупой платит дважды (см. на коллаже выше).Полевица «наша» растёт, мягко говоря, вяло, подавляется сорной травой и выглядит совсем не декоративно.Примерно такой же опыт получен и в результате покупки других газонных смесей. В более дешёвых преобладает травка райграс многолетний. Сам по себе он неплох: жизнестойкий, некапризный, однако за счёт высоты побегов склонен подавлять другие травы из смеси (а они как раз и создают декоративность). А вот более дорогой микс «Спорт» содержит семена трав примерно одинаковой высоты. В результате такой «спортивный» газончик выглядит декоративнее и вырождается медленнее. Кроме того, смеси бюджетные начали тревожить кошелёк уже на второй-третий год от роду: то гербицид (от сорняков) срочно требуется, то железный купорос (от грибов и мха). Итак, низкая цена на газонную смесь – это почти стопроцентный геморрой.Тот случай, когда дорогое удобрение не каприз, а гарант здоровья растения и приличного урожая!Необходимо анонсировать: в данном пункте будет произведена попытка выделить и товары, на которых всё-таки можно существенно сэкономить, и товары, на которых экономить не следует. Итак, не рекомендуем экономить на специальных удобрениях, связанных с поддержанием PH почвы, для капризных цветов или кустарников.Куст голубики голосует против уксуса в ведро с водой. Он за профессиональный подход!Сразу два актуальных примера для цветовода и огородника: рододендрон и голубика. Вы, конечно, можете набрать у интернетных знатоков массу «полезных» советов, как дёшево и сердито подкислять почву. Вам предложат конский навоз, торф и даже принесённый из леса хвойный опад… Некоторые продавцы кустов голубики вообще неистовствуют в презрении к профессиональным удобрениям: «Зачем переплачивать?! Возьмите стакан столового уксуса на ведро воды и поливайте голубику! Эффект такой же!»После долгих лет бесперспективной борьбы с помощью дешёвых средств и народных рецептов найден недешёвый, но эффективный препарат… Муравьи теперь в шоке!Ваша покорная слуга, как водится, экспериментировала в течение прошлого дачного сезона на нежно любимых голубичках и рододендроне – методично подкисляла уксусом. Эффекту никакого: ро́дик так и не зацвёл, голубики не дали ни одной ягодки. В нынешний сезон скрепя сердце раскошелилась на профессиональное удобрение для оных культур. Результат заметен уже через пару недель после первого внесения. А могла бы ещё пару лет хвойный опад таскать из лесу...Ничего себе самшит вырос! От него от дождя смогла я укрыться!Также не следует экономить на гербицидах (средствах от сорняков) и фунгицидах (препаратах от грибков и прочих заболеваний). Старшее поколение дачников, конечно, вскричит, например, о чудодейственном эффекте золы (она действительно немного подкисляет почву и чуточку борется с инфекционными заболеваниями растений) или аспирина («Спасаем огурчики!!!»), но практика показывает: ключевое слово – «чуточку». В лёгких случаях прокатит, но чаще всего вы потеряете драгоценное время и усугубите проблему вплоть до потери части урожая. Поэтому химия – это не враг, а необходимость, за которую не жаль заплатить. Кстати, именно щадящие варианты (не равно менее эффективные) могут сто́ить немного дороже ядрёных дешёвых препаратов.Тот случай, когда демократичного по цене оксидата торфа вполне достаточно: результат налицо.Есть, однако, случаи, когда экономия уместна. Ещё один пример из собственного опыта. Розы, одолеваемые муравьями и тлёй (муравьи её и принесли), достаточно просто обрызгать водой с несколькими чайными ложками средства для мытья посуды! Ни один химикат не даст лучшего эффекта. Также следует внимательно читать составы дорогих комплексных удобрений. Как правило, азот, калий, фосфор – это классический набор и в дорогущих подкормках, и в дешёвых удобрениях, которая продавала бабушка в дизеле. В общем, читаем процентный состав и не переплачиваем за фирму с мировым именем. В заключение сто́ит отметить, что разграничение «можно сэкономить» – «не сто́ит экономить» – это череда проб и ошибок в процессе приобретения личного опыта. Мы поделились своим...Клематис был куплен явно не в дискаунтере. Оно того стоит.И снова начнём с примера. Наверное, растение-рекордсмен по частоте обитания в супермаркетах и дискаунтерах – это туя (часто сорт «Смарагд»). В зависимости от ценовой политики магазина маленькие декоративные кустики пирамидальной формы можно приобрести либо по демократичной, либо по о-о-очень демократичной цене. Поэтому дачники (особенно «бегинеры»), зайдя в магазин вообще не за этим (молочка-пива, хлебушка-маслица купить), ставят в тележку парочку (а то и десяток) пирамидальных туевых (ударение на «у»!) растений, чтобы на выходных высадить ровным строем. Ведь по первой ссылке «туя смарагд» вам наверняка пообещают кусты высотой до 3 метров и 1 метра в диаметре, которые через несколько лет надёжно загородят от соседей и придадут богатый вид скромным пяти соткам. Теперь от ожидаемого к реальности.Как показывает практика (вновь собственный опыт + несколько аналогичных историй друзей-знакомых), приживаемость туй, купленных «между делом» в супермаркете, примерно 35-40%. Остальные растения отказываются расти: веточки приобретают бурый цвет и вскоре засыхают. И денег жаль, и ошибок повторять не хочется, поэтому автор данного материала, приобретя горький опыт, отправилась восполнять потерю с помощью аналогичных туй «Смарагд», но уже из питомника (цена немного выше). А заодно расспросила продавца-профессионала, почему большинство растений из супермаркета погибло. Никаких шокирующих фактов типа «Вас жестоко обманывают!!!» в ответ получено не было – всё довольно тривиально.Туи Смагард из питомника.Во-первых, для получения быстрого дохода нам продают порой совсем неокрепших малышей. Им бы ещё годик в питомнике пожить – но деньги хочется получить сейчас, да и малютки будут стоить дешевле, а значит больше шансов, что их раскупят. Во-вторых, у партий растений из супермаркетов не всегда хорошая корневая система, а в горшке не слишком качественный грунт. При покупке это увидеть невозможно, а по высадке в грунт туечке не хватает сил укорениться. Данный частный пример, пожалуй, актуален для многих других декоративных растений, которые нам сбывают не специализирующиеся на растениях магазины по «благотворительной» цене. Есть ещё и «в-третьих». Вы не задумывались, какие именно партии растений часто попадают в маркеты и продаются дёшево? Верно, поражённые вредителями или болезнями. Это может обнаружиться не сразу времени пройдёт достаточно для того, чтобы вы не смогли предъявить претензии продавцу.И, наконец, коронное «в-четвёртых» – и никакого обмана со стороны реализатора. Например, в конце сентября и в октябре рука потянется взять горшочек-другой с изумительной красоты вереском, который разве что в хлебном не будет продаваться по демпинговой цене. Не подумайте ничего плохого: растения не больные, не поражённые вредителями, с нормальной корневой системой… Только вот для укоренения нужно куда больше, чем максимум месяц, оставшийся осенью до заморозков, а то и мороза-снега. Здоровое растение почти обречено на гибель. Почему бы не продать его весной? Но ведь до весны необходимо будет его поливать, освещать, удобрять. А так сбыли с рук, деньги получили, а приживётся ли – «не наша проблема». В уважающем себя питомнике вам вряд ли станут продавать растения, сезон высадки которых в открытый грунт завершён.Перчатки с нитриловым покрытием из дискаунтера: выглядят симпатично, но только первые два часа. К концу для придут в негодность.Речь пойдёт о весьма незамысловатых предметах, без которых, конечно, можно обойтись, но которые делают работу на дачном участке комфортнее. Во-первых, это перчатки. Вот уж недолговечный «расходный материал»!.. Поэтому большинство дачников предпочитает покупать самые дешёвые перчатки в дискаунтерах. Принцип «убил за день – и выбросить не жалко» имеет право на жизнь, но подключим разумную математику (тоже из личного опыта).Да, варианты подороже. Но прослужат не один день, а несколько выходных.Самые дешёвые перчатки со слегка прорезиненными кончиками пальцев обойдутся примерно в 0,8-1 у.е. При интенсивном использовании (прополка, посадка растений, обрезка деревьев и кустарников и т.п.) к концу дня их можно выбрасывать, поскольку прорезиненные фрагменты растрескиваются и уже не защищают пальцы от грязи и механических повреждений. Купив однажды недешёвый аналог (примерно за 3,5-4 у.е.), автор данного совета с удивлением обнаружила, что перчатки к концу второго месяца использования (по выходным, разумеется) ещё вполне успешно выполняют защитную функцию. Получается, купить дорогой товар в итоге экономнее в два или даже в четыре раза! Также, если у вас даже незначительные проблемы с коленными суставами, не сто́ит экономить на специальной подушечке или скамеечке, которая сделает работу «в парте́ре» комфортнее и безопаснее.Специальная силиконовая обувь всё же лучше старых разношенных туфель...Ещё один полезный объект – специальная обувь, а не старые кроссовки/туфли/ботинки, которые из экономии перекочёвывают из городского шкафа на дачу. Кроме жарких дней, когда все мы бегаем по участку в сланцах, а то и босиком, практически универсальным вариантом с ранней весны до поздней осени можно считать силиконовые ботиночки по щиколотку (с текстильной подкладкой). Цена вопроса – около 6-8 у.е., хотя можно найти и вдвое дешевле, и строк дороже. Они свободно сидят на стопе и не создают парникового эффекта. В сухую погоду силиконовые бо́тики защитят стопы от пыли (кто косил газон в засуху – понял, о чём речь...), а в дождливый день в сочетании с тёплыми носками обеспечат ногам тепло и сухость.