Хитрости, которые сделают быт проще

С привычными бытовыми проблемами намного проще справиться, если знать, какие подручные средства использовать. Часто не приходится даже идти в магазин – все необходимое оказывается под рукой.







Мы сегодня расскажем, как погладить рубашку без утюга, убрать следы от дезодоранта без порошка, обновить кожаную обувь без крема.

Хитрость 1: Как освободить место в шкафу?

Хитрость 2: Как погладить вещи без утюга?

Хитрость 3: Как убрать следы от дезодоранта?

Хитрость 4: Как обновить кожаные изделия?

Хитрость 5: Как растянуть новые туфли?

Хитрость 6: Как закрепить пуговицу на одежде?

Об этих и других хитростях читайте в нашей статье.Вешайте плечики в разных направлениях.Давайте будем честными: у каждого из нас есть в шкафу вещи, которые мы купили импульсивно или для конкретного мероприятия, и в итоге надели всего один. В итоге они просто висят в шкафу и занимают место. Узнать, какую одежду вы носите постоянно, а про какую вспоминаете раз в год, очень просто – повесьте все вешалки в шкафу в одном направлении, а когда будете возвращать вещь на место, просто поменяйте направление. Так вы поймете, какие предметы можно будет смело убрать из гардероба, чтобы освободить в нем место для действительно нужных и актуальных для вас вещей.А одежду, которую вы редко надеваете, можно будет убрать в чемодан. Он обычно стоит без дела, поэтому советуем задействовать его по полной. Например, в холодное время года в него можно будет убрать легкие платья, топы, шорты, а в теплое – свитера. После того, как вы сложите все в чемодан, уберите его на шкаф, под кровать, на балкон или в другое место, чтобы он не мешался под ногами.Еще один момент, на который стоит обратить внимание, чтобы в шкафу всегда было много места – это хранение постельного белья. Очень удобно складывать его по методу 3в1. Например, в наволочку можно спрятать все составляющие одного комплекта. Во-первых, это существенно сэкономит место, а во-вторых, будет проще найти нужное постельное белье в «полном составе». А еще для хранения вещей можно использовать вакуумные пакеты. После того, как вы откачаете из них воздух, они в несколько раз уменьшатся в объеме.Используйте утюжок для волос.Если вы достали рубашку со шкафа и поняли, что она помялась в некоторых местах, не торопитесь искать утюг. Вместо него вполне можно использовать любимый всеми девушками прибор – утюжок для волос. Им очень удобно разглаживать воротник, манжеты и другие труднодоступные участки. Кстати, в некоторых случаях вещь можно погладить прямо на себе, например, если помялся подол юбки или платья – главное, действовать аккуратно, чтобы не обжечься.Еще один простой способ привести вещи в порядок, который особенно актуален на отдыхе или в командировке, когда под рукой нет утюга, – горячая вода и плечики. Повесьте помятую вещь на вешалку и отнесите в ванную. Включите горячую воду, чтобы комната хорошо наполнилась паром, закройте дверь и подождите минут 20. За это время одежда разгладится, будет выглядеть ухоженно и аккуратно.Посыпьте загрязненный участок солью.Следы от дезодоранта – проблема, знакомая многим. Особенно четко их видно на темной одежде. Если вы уже надели подготовленный наряд и только на выходе из дома заметили некрасивые пятна, есть два варианта – быстро подыскать другую одежду или постараться за несколько минут убрать загрязнения с ткани. Думаете, это невозможно? Еще как возможно, если под рукой есть капроновый чулок. Им нужно потереть след от антиперспиранта, и вы заметите, как он исчезнет на глазах. Однако следует учитывать, что этот лайфхак работает только со свежими пятнами.А вот если вы обнаружили застарелые, тогда обратитесь за помощью к другому эффективному средству – соли. Она отлично подойдет для очистки любой ткани, как белой, так и цветной. Намочите грязный участок, щедро присыпьте его солью и оставьте на ночь. Утром потрите хорошо пятна и отправьте одежду в стиральную машинку.Намажьте кожаную сумку кремом.Со временем даже самые качественные кожаные изделия теряют свой привлекательный внешний вид. Если не хочется расставаться с любимыми туфлями, сумкой или курткой, попробуйте обновить их с помощью обычного крема. Неважно, каким именно он будет – для лица, рук или тела, самое главное, чтобы был очень жирным. Итак, возьмите ватный диск, выдавите на него немного крема, а затем протрите кожаное изделие. За считанные минут вы сможете вернуть ему первозданный блеск.Положите в туфли пакеты с водой и отправьте в морозилку.Типичная ситуация – в магазине меряли туфли и все было отлично, а домой пришли, надели и оказалось, что они жмут. Знакомо? Тогда рассказываем, как решить проблему, если вернуть обувь в магазин – не вариант. Итак, возьмите плотный полиэтиленовый или зип-пакет, наберите в него воды и плотно завяжите – вам понадобится несколько таких пакетов. После этого вложите их в обувь и отправьте в морозилку на несколько часов. За это время вода превратится в лед и расширит обувь. Когда достанете туфли из холодильника, оставьте их стоять в тепле, чтобы они приобрели комфортную для вас температуру. Потом смело можете их надевать.На заметку: Если вам сложно надевать кожаные или лакированные туфли, воспользуйтесь секретным ингредиентом – кокосовым маслом. Смажьте им ступни и после этого смело «залетайте» в обувь – никаких проблем не будет.Используйте бесцветный лак для ногтей.Заметили, что на рубашке, брюках или платье вот-вот оторвется пуговица? Есть отличное решение проблемы, если иголки с ниткой не оказалось под рукой, а искать их нет времени. Вам понадобится всего лишь бесцветный лак для ногтей. Капните небольшое количество на то место, где нить еще держится – таким образом вы сможете ненадолго зафиксировать ее.Также бесцветный лак придет на помощь, когда нужно остановить стрелку на капроновых колготках или чулках. Нанесите его на поврежденный участок и можете забыть о проблеме до конца вечера. Еще один лайфхак с этим универсальным средством связан с ржавчиной на металлических изделиях. Смажьте им дно поврежденной вещи, например, пены для бритья или лака для волос, и тогда они не будут оставлять ржавые пятна на столе, раковине и других поверхностях.