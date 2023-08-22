Как сэкономить на еде и не тратить в супермаркете последние деньги

Когда речь заходит о «бытовой» экономии, советы от бабушек работают лучше, чем от продвинутого коуча. А все потому, что они умеют копить, как никто другой.
Даже при небольших доходах наши бабушки умудрялись и одеться, и обуться, и купить нужные продукты, и даже отложить деньги на черный день. Делимся некоторыми лайфхаками, которые помогут не переплачивать и, в то же время, не чувствовать себя ущемленным.
Лайфхак 1: Делайте заготовки
Правильно разделайте курицу.
Пожалуй, этим приемом пользовались все хозяйки, жившие в советские времена. Согласитесь, намного выгоднее купить целую тушку курицы, разделать ее и заморозить то, что не пригодилось для приготовления ужина, чем брать отдельно ножки или бедра. Кроме того, подобное решение позволит избежать частых походов в магазин, ведь в морозилке уже будет мясо, из которого получится сделать первое или второе блюдо.
То же самое касается сезонных овощей и фруктов. Подумайте, какие плоды вы используете в готовке чаще всего, и закупитесь ими наперед. Также можно заморозить некоторые продукты, чтобы зимой не пришлось платить за них втридорога.
Лайфхак 2: Занимайтесь консервацией
Законсервируйте огурцы и помидоры.
Даже если в холодильнике было пусто, наши бабушки всегда знали, чем накормить гостей. Картофельное пюре вместе с конверсированными огурцами и помидорами воспринимались как настоящий банкет. А еще в погребе можно было найти варенье, компот, кабачковую икру, салат из перца, томатную пасту и многое другое. Консервация позволяла без труда пережить даже самые трудные времена, когда ни на что не хватало денег. Поэтому если у вас есть время и желание, искренне советуем закрыть в банках любимые продукты, пока лето еще не закончилось, и их можно приобрести на рынке по адекватной цене. Зимой они придутся как нельзя кстати.
Лайфхак 3: Выращивайте зелень
Зелень удобно выращивать в горшочках.
Зимой баснословных денег стоят не только овощи и фрукты, но также зелень. Укроп, петрушка, кинза, базилик, зеленый лук – то, что летом можно было купить за копейки, в холодное время года обойдется в весьма приличную сумму. Но зачем переплачивать, если можно без труда вырастить некоторые травы на своем подоконнике? На маркетплейсах можно найти большое количество самых разных наборов по выращиванию микрозелени – попробуйте, возможно, это именно то, чем вы так давно хотели заниматься дома.
Лайфхак 4: Составляйте список покупок
Сверяйтесь в магазине со списком покупок.
Когда речь идет об экономии, очень важно составлять список покупок перед походом в магазин. Это станет хорошей гарантией того, что в супермаркете у вас не разбегутся глаза, и вы не купите ничего лишнего. Можете даже примерно прикинуть, во сколько вам обойдется шопинг, и взять с собой чуть больше этой суммы денег. В процессе закупки старайтесь не отступать от списка и не поддаваться импульсивному желанию положить в корзину упаковку с варениками, шоколадку или йогурт по акции.
Если вдруг вы увидите продукт, которого нет в списке, но он продается по акции, можете купить его в одном из трех случаев:
• продукт используется регулярно, и на данный момент у вас нет запаса (гречка, растительное масло, макароны и пр.);
• у продукта длительный срок хранения, и вы точно знаете, что в ближайшее время используете его. Так, например, в корзине может оказаться стерилизованное либо ультрапастеризованное молоко со сроком годности около полугода;
• вы давно хотели продегустировать продукт, но цена «кусалась». Возможно, вы мечтали приготовить фунчозу или кофе на миндальном молоке.
Лайфхак 5: Ходите в магазин сытыми
Сначала нужно есть, а потом идти в магазин
По сути, этот пункт неразрывно связан с предыдущим: нельзя ходить в магазин голодным – руки сразу тянутся к продуктам, которые на сытый желудок вряд ли бы вас заинтересовали. Вот так в корзине оказываются булочки, сосиски, глазированные сырки и прочие продукты, которыми вы обычно перекусываете. И не стоит удивляться, когда кассир озвучит сумму «четыре тысячи рублей», вместо ожидаемых трех. Во всем виноват ваш голодный внутренний голос.
Лайфхак 6: Не доверяйте акциям
Акции могут создаваться искусственно.
К сожалению, слова «акция», «скидки» или «распродажа» не всегда подразумевают под собой сниженную цену. Некоторые магазины специально поднимают стоимость, затем перечеркивают ее и пишут прежнюю. Предположим, что в обычный день колбаса стоит 600 рублей. Затем магазин размещает «акционный» ценник: мол, старая цена 800 рублей, а новая – 595. Кажется, что скидка составляет целых 205 рублей, а по факту – лишь 5. Как видите, никакой экономией здесь и не пахнет.
Если вы знаете обычную цену товара, подобные «акции» не собьют вас с толку и не заставят купить продукт без выгоды для себя. Кстати, существуют специальные приложения на телефон, в которых есть каталоги всех популярных гипермаркетов. С их помощью можно узнать, сколько стоит определенный товар в обычные дни. Например, в разных магазинах цена на одну и ту же колбасу варьируется от 500 до 650 рублей, а по акции вам ее предлагают за 600. Ознакомившись с этой информацией, вы поймете, что это далеко не самая выгодная цена, которая может быть.
Лайфхак 7: Готовьте несколько блюд из одного продукта
Варианты блюд из одной куриной тушки
Не спорим, очень удобно купить килограмм куриных грудок, замариновать, запечь в духовке и подать на ужин вместе с рисом или картофельным пюре. Однако подобный подход нельзя назвать экономным, ведь так дорогостоящий продукт тратиться за вечер, а можно было бы решить вопрос питания на несколько дней. Например, несколько грудок можно было бы перекрутить в мясорубке, добавить тертый кабачок и приготовить котлеты, а остальные нарезать кубиками и потушить в соусе вместе с овощами и зеленью.
Еще один вариант – купить большой кусок мяса на кости, вместе того, чтобы тратиться на заранее нарезанный полуфабрикат для гуляша. Так, из двух килограммов говядины можно сделать следующие блюда:
• бульон из косточки;
• плов из самых жирных кусков мяса;
• отбивные или мясо по-французски из ровных ломтиков филе;
• бефстроганов в томатном или сметанном соусе из кусочков с большим количеством соединительной ткани.
Лайфхак 8: Делайте соусы самостоятельно
Соус терияки можно сделать своими руками
Если хотите приготовить блюдо с особым соусом, будьте готовы к тому, что большую часть денег придется потратить именно на заправку. Как показывает практика, большинство соусов не продают в маленьких упаковках, приходится покупать целую бутылку за несколько сотен рублей.
Предлагаем внимательно ознакомиться с составом и прикинуть, способны ли вы приготовить соус самостоятельно. Например, большинство заправок в азиатском стиле делают на основе кунжутного масла, соевого соуса, лимонного сока, имбиря и какого-то подсластителя. Что касается маринадов для мяса, то здесь и вовсе можно не следовать определенному рецепту: экспериментируйте с продуктами, которые сейчас есть на кухне.
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