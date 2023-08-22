Как сэкономить на еде и не тратить в супермаркете последние деньги

Когда речь заходит о «бытовой» экономии, советы от бабушек работают лучше, чем от продвинутого коуча. А все потому, что они умеют копить, как никто другой.







Даже при небольших доходах наши бабушки умудрялись и одеться, и обуться, и купить нужные продукты, и даже отложить деньги на черный день. Делимся некоторыми лайфхаками, которые помогут не переплачивать и, в то же время, не чувствовать себя ущемленным.



Лайфхак 1: Делайте заготовки

Лайфхак 2: Занимайтесь консервацией

Лайфхак 3: Выращивайте зелень

Лайфхак 4: Составляйте список покупок

Лайфхак 5: Ходите в магазин сытыми

Лайфхак 6: Не доверяйте акциям

Лайфхак 7: Готовьте несколько блюд из одного продукта

Лайфхак 8: Делайте соусы самостоятельно

Правильно разделайте курицу.Пожалуй, этим приемом пользовались все хозяйки, жившие в советские времена. Согласитесь, намного выгоднее купить целую тушку курицы, разделать ее и заморозить то, что не пригодилось для приготовления ужина, чем брать отдельно ножки или бедра. Кроме того, подобное решение позволит избежать частых походов в магазин, ведь в морозилке уже будет мясо, из которого получится сделать первое или второе блюдо.То же самое касается сезонных овощей и фруктов. Подумайте, какие плоды вы используете в готовке чаще всего, и закупитесь ими наперед. Также можно заморозить некоторые продукты, чтобы зимой не пришлось платить за них втридорога.Законсервируйте огурцы и помидоры.Даже если в холодильнике было пусто, наши бабушки всегда знали, чем накормить гостей. Картофельное пюре вместе с конверсированными огурцами и помидорами воспринимались как настоящий банкет. А еще в погребе можно было найти варенье, компот, кабачковую икру, салат из перца, томатную пасту и многое другое. Консервация позволяла без труда пережить даже самые трудные времена, когда ни на что не хватало денег. Поэтому если у вас есть время и желание, искренне советуем закрыть в банках любимые продукты, пока лето еще не закончилось, и их можно приобрести на рынке по адекватной цене. Зимой они придутся как нельзя кстати.Зелень удобно выращивать в горшочках.Зимой баснословных денег стоят не только овощи и фрукты, но также зелень. Укроп, петрушка, кинза, базилик, зеленый лук – то, что летом можно было купить за копейки, в холодное время года обойдется в весьма приличную сумму. Но зачем переплачивать, если можно без труда вырастить некоторые травы на своем подоконнике? На маркетплейсах можно найти большое количество самых разных наборов по выращиванию микрозелени – попробуйте, возможно, это именно то, чем вы так давно хотели заниматься дома.Сверяйтесь в магазине со списком покупок.Когда речь идет об экономии, очень важно составлять список покупок перед походом в магазин. Это станет хорошей гарантией того, что в супермаркете у вас не разбегутся глаза, и вы не купите ничего лишнего. Можете даже примерно прикинуть, во сколько вам обойдется шопинг, и взять с собой чуть больше этой суммы денег. В процессе закупки старайтесь не отступать от списка и не поддаваться импульсивному желанию положить в корзину упаковку с варениками, шоколадку или йогурт по акции.Если вдруг вы увидите продукт, которого нет в списке, но он продается по акции, можете купить его в одном из трех случаев:• продукт используется регулярно, и на данный момент у вас нет запаса (гречка, растительное масло, макароны и пр.);• у продукта длительный срок хранения, и вы точно знаете, что в ближайшее время используете его. Так, например, в корзине может оказаться стерилизованное либо ультрапастеризованное молоко со сроком годности около полугода;• вы давно хотели продегустировать продукт, но цена «кусалась». Возможно, вы мечтали приготовить фунчозу или кофе на миндальном молоке.Сначала нужно есть, а потом идти в магазинПо сути, этот пункт неразрывно связан с предыдущим: нельзя ходить в магазин голодным – руки сразу тянутся к продуктам, которые на сытый желудок вряд ли бы вас заинтересовали. Вот так в корзине оказываются булочки, сосиски, глазированные сырки и прочие продукты, которыми вы обычно перекусываете. И не стоит удивляться, когда кассир озвучит сумму «четыре тысячи рублей», вместо ожидаемых трех. Во всем виноват ваш голодный внутренний голос.Акции могут создаваться искусственно.К сожалению, слова «акция», «скидки» или «распродажа» не всегда подразумевают под собой сниженную цену. Некоторые магазины специально поднимают стоимость, затем перечеркивают ее и пишут прежнюю. Предположим, что в обычный день колбаса стоит 600 рублей. Затем магазин размещает «акционный» ценник: мол, старая цена 800 рублей, а новая – 595. Кажется, что скидка составляет целых 205 рублей, а по факту – лишь 5. Как видите, никакой экономией здесь и не пахнет.Если вы знаете обычную цену товара, подобные «акции» не собьют вас с толку и не заставят купить продукт без выгоды для себя. Кстати, существуют специальные приложения на телефон, в которых есть каталоги всех популярных гипермаркетов. С их помощью можно узнать, сколько стоит определенный товар в обычные дни. Например, в разных магазинах цена на одну и ту же колбасу варьируется от 500 до 650 рублей, а по акции вам ее предлагают за 600. Ознакомившись с этой информацией, вы поймете, что это далеко не самая выгодная цена, которая может быть.Варианты блюд из одной куриной тушкиНе спорим, очень удобно купить килограмм куриных грудок, замариновать, запечь в духовке и подать на ужин вместе с рисом или картофельным пюре. Однако подобный подход нельзя назвать экономным, ведь так дорогостоящий продукт тратиться за вечер, а можно было бы решить вопрос питания на несколько дней. Например, несколько грудок можно было бы перекрутить в мясорубке, добавить тертый кабачок и приготовить котлеты, а остальные нарезать кубиками и потушить в соусе вместе с овощами и зеленью.Еще один вариант – купить большой кусок мяса на кости, вместе того, чтобы тратиться на заранее нарезанный полуфабрикат для гуляша. Так, из двух килограммов говядины можно сделать следующие блюда:• бульон из косточки;• плов из самых жирных кусков мяса;• отбивные или мясо по-французски из ровных ломтиков филе;• бефстроганов в томатном или сметанном соусе из кусочков с большим количеством соединительной ткани.Соус терияки можно сделать своими рукамиЕсли хотите приготовить блюдо с особым соусом, будьте готовы к тому, что большую часть денег придется потратить именно на заправку. Как показывает практика, большинство соусов не продают в маленьких упаковках, приходится покупать целую бутылку за несколько сотен рублей.Предлагаем внимательно ознакомиться с составом и прикинуть, способны ли вы приготовить соус самостоятельно. Например, большинство заправок в азиатском стиле делают на основе кунжутного масла, соевого соуса, лимонного сока, имбиря и какого-то подсластителя. Что касается маринадов для мяса, то здесь и вовсе можно не следовать определенному рецепту: экспериментируйте с продуктами, которые сейчас есть на кухне.