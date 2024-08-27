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Ярко-желтый купольный домик: нестандартное, но простое жилище в Африке


Яркий купольный домик в Кении.

Яркий купольный домик в Кении.

В одном из небольших поселений Кении появился ярко-желтый купольный домик, привлекающий внимание местных жителей своей необычностью и сочностью. Таким образом волонтеры решили обратить взоры небезразличных людей к проблеме жилья и образования африканских детей.

Дом волонтеров в Кении.

Дом волонтеров в Кении.

Торстен Кремсер (Torsten Kremser) из фонда социальной помощи A Better Me Foundation спроектировал и реализовал строительство временного жилища для волонтеров, работающих в Кении. Ярко-желтый купольный домик рассчитан на восьмерых людей.

Как рассказывает Торстен, изначально он планировал построить подобную яркую школу, но быстро понял, что средств на ее создание недостаточно. Тогда он изменил подход и возвел купольный дом, который своей яркостью и нестандартностью должен привлечь инвесторов для строительства более масштабного образовательного центра.
Купольный дом, полностью выполненный из местных материалов.

Купольный дом, полностью выполненный из местных материалов.

Купольный дом создан практически полностью (за исключением сантехники) из материалов местного производства. Большие круглые люки и окна обеспечивают естественное освещение и вентиляцию.
Жилище, напоминающее домик из сказки.

Жилище, напоминающее домик из сказки.

Самодельные солнечные водонагреватели – это не что иное, как несколько труб на крыше. Но за счет жаркого климата, они производят около 100 литров горячей воды, которой можно пользоваться до 10 часов вечера. 3-ваттные светодиодные лампы, используемые в помещении, очень мощные и позволяют экономить электроэнергию.
Дом волонтеров в Кении.

Дом волонтеров в Кении.

 

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