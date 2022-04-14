Риск для жизни ради кадра

Все пользователи инстаграма хотят получать много лайков под своими фотографиями. Однако, некоторые блогеры идут на крайние меры ради успеха. Стоит ли рисковать жизнью ради эффектных снимков и пары сотен лайков?











Рэйчел Брук Смит потрясла своих подписчиков, занявшись йогой на выступе нью-йоркского небоскреба.







Петербурженка Виктория Одинцова поразила подписчиков экстремальной фотосессией в Дубае. Она повисла в воздухе, держась только за руку фотографа.







Olegcricket известен своими смертельно опасными выходками.







Гарри Галлахер уделил большое внимание крыше One Canada Square — второго по величине небоскреба Лондона.







Джеймс Кингстон сделал этот снимок на вершине второго по величине здания Украины.







Пугающая фотография блогера Джека Морриса на краю здания в Бангкоке.







Ангела Николау на вершине шпиля в Тяньцзине, Китай.







Ангела на Пике Виктории, высочайшей точке Гонконга.







120-метровый московский мост привлекает адреналиновых наркоманов.







Педра-да-Гавеа в Рио-де-Жанейро, возвышающаяся на высоте 842 метров над уровнем моря, является одной из высочайших в мире скал над океаном







Кьерагболтен, огромный камень, зажатый между двумя скалами – популярное место для смелых инстаграм-блогеров.







Скала Свадебный Торт в Австралии – еще одно место, полюбившееся блогерам.

Несмотря на все запрещающие знаки, предупреждающие держаться подальше от этого места. Геологи считают, что скала может рухнуть в любую минуту.Скала «Картофельный чипс» так же рискует обвалиться в любую минуту, но «охотников за лайками» это не пугает Каменный выступ Язык Тролля в Норвегии, возвышающийся над озером Рингедалсватн на высоте 700 метров, является еще одним популярным местом для фотосессий. В 2015 году здесь умерла девушка, упав со скалы. Местный гид говорит, что следующая смерть – это вопрос времени.В Йосемитском национальном парке в США блогерам-экстремалам есть где разгуляться.Восхождение на Хуашань называют одним из самых опасных в мире. И, хотя официальной статистики нет , по слухам, здесь погибают около ста человек в год. Но это не останавливает некоторых блогеров.Валентин и Роман опубликовали невероятное фото, сделанное на гигантской скале Прекестулен в Норвегии.Блогеры Мурад и Наталья Османн делают фотографии под хештегом FollowMeTo по всему миру. Эта фотография сделана на краю небоскреба в Лас-Вегасе.А эта фотосессия на небоскребе в Дубае . Несмотря на то, что многие люди умирают, поскользнувшись на краю, блогеры продолжают делать фотографии на водопаде Виктория высотой в 120 метров . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)