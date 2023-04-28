10 важных секретов фаст-фуда, знание которых убережет от вреда здоровью

1. Крышка стаканчика покажет, какой напиток туда налили

Чтобы узнать, что налито в стакане, нужно присмотреться к крышке. /Фото: pikabu.ru, pg12.ru

2. Пенопластовые кружки для кофе лучше обходить стороной







Пенопластовые чашки откровенно вредные. /Фото: depositphotos.com

3. Первым клиентом в ресторане быстрого питания лучше не становиться

Если вы первый клиент, не факт, что вам подадут кофе без химии. /Фото: interestno.ru

4. Холодные напитки вызывают голод

Напитки со льдом в фаст-фуде не так просто подают. /Фото: pinterest.de, brightside.me

5. Бесплатную воду для клиентов удастся получить не всегда

Далеко не каждый клиент может получить бесплатно стаканчик воды. /Фото: freepik.com

6. Самые свежие блюда можно получить в определенное время

Как ни странно, именно много посетителей обеспечивают им же свежие блюда. /Фото: retail-loyalty.org

7. Овсянку из фаст-фуда нельзя назвать «здоровой пищей»

В фаст-фуде овсянка никак не будет диетической. /Фото: fullpicture.ru

8. Молочный коктейль - один из самых калорийных продуктов

Количество сахара в молочном коктейле - запредельное. /Фото: freepik.com

9. Во время оплаты в терминале клиент тратит больше

Пользование терминалами увеличивает средний чек клиента. /Фото: kiosks.ru

10. Бесплатные подарки для детей

Наклейку и магнит для ребенка можно получить абсолютно бесплатно. /Фото: youla.io