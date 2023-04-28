10 важных секретов фаст-фуда, знание которых убережет от вреда здоровью

Как бы не говорили о вреде фаст-фуда, многие из нас продолжают время от времени баловать себя бургером или молочным коктейлем. Однако, обычный поход в ресторан быстрого питания может закончиться вредом для здоровья, даже если заказ состоит лишь из чашечки кофе. А все дело в том, что в работе подобных заведений есть несколько нюансов, которые просто необходимо знать, чтобы визит в фаст-фуд принес только приятные впечатления и оставил после себя хорошие воспоминания.
1. Крышка стаканчика покажет, какой напиток туда налили
Чтобы узнать, что налито в стакане, нужно присмотреться к крышке. /Фото: pikabu.ru, pg12.ru
Мало кто из нас обращал внимание на точки на крышках чашек, в которых подают горячие напитки. Такие можно наблюдать практически во всех более-менее крупных сетях быстрого питания и кафе. При этом они находятся там не просто так, а необходимы для комфорта как клиентов, так и персонала.
Если присмотреться, то можно заметить, что обычно в чашке одна из кнопок вдавлена, точно указывая, какой конкретно напиток находится в чашке. Таким образом, посетители в компании всегда будут знать, какой напиток заказал каждый из них. Кроме того, сотрудники сети не ошибутся, при выдаче определенного заказа.
2. Пенопластовые кружки для кофе лучше обходить стороной
Пенопластовые чашки откровенно вредные. /Фото: depositphotos.com
Многие из нас предпочитают по утрам заскочить за порцией кофе. Вот только часто в ресторанах быстрого питания предлагают горячие напитки напитки в пенопластовых чашках или стаканчиках. Этот материал, конечно, дешевле, однако и вреда нанести может не меньше.
Все дело в том, что такие чашки изготовляются из специального пенополистирола, а он при нагревании становится попросту опасным для организма человека. Кроме того, материал нельзя назвать экологичным: из-за того, что его трудно утилизировать, он представляет вред для природы. Чашки и стаканчики из пенополистирола легко распознать по специальной маркировке в виде цифры 6 в треугольники или буквы «PS».
3. Первым клиентом в ресторане быстрого питания лучше не становиться
Если вы первый клиент, не факт, что вам подадут кофе без химии. /Фото: interestno.ru
С утра многие, спеша на работу, могут забежать в кафе или ресторан быстрого питания, чтобы перекусить. Однако стать первым клиентом в таком заведении - это не лучшая идея. Как ни странно, вся проблема в кофемашинах: дело в том, что они чистятся ежедневно при помощи специальных составов, содержащих химикаты, которые могут оказаться в первой чашке кофе, сделанной для клиента. Закончиться это может не только плохим вкусом самого напитка, но даже отравлением.
4. Холодные напитки вызывают голод
Напитки со льдом в фаст-фуде не так просто подают. /Фото: pinterest.de, brightside.me
Если внимательно изучить меню большинства сетей заведений быстрого питания, то можно заметить, что холодный напиток среднего размера будет стоить дешевле, обычного чая или кофе. Однако такая ценовая политика не имеет отношение к производству этих продуктов. Все дело в особенностях человеческого организма: от холодной газировки усиливается голод, и вы начинаете больше есть.
Поэтому, если хотите контролировать калораж своих приемов пищи, стоит выбрать в качестве напитка горячий чай или кофе, а не холодную газировку.
Это интересно: аппетит усиливается не только от напитков со льдом, но и от соленых блюд.
5. Бесплатную воду для клиентов удастся получить не всегда
Далеко не каждый клиент может получить бесплатно стаканчик воды. /Фото: freepik.com
В то, что в сетях быстрого питания можно попросить стакан воды совершенно бесплатно, верят немногие. И не зря, ведь в реальности эта практика оказывается не больше, чем популярным мифом: дело в том, что такая просьба будет удовлетворена персоналом, если клиент сделал свой заказ недавно. Сотрудник в случае подобного заказа посетителя имеет право действовать на свое усмотрение и даже отказать ему
6. Самые свежие блюда можно получить в определенное время
Как ни странно, именно много посетителей обеспечивают им же свежие блюда. /Фото: retail-loyalty.org
Если хотите получить в сети быстрого питания наиболее свежие блюда по вашему заказу, лучше всего нанести визит во время максимальной загрузки, то есть когда посетителей больше всего. Статистика говорит, что таких периодов два в рабочий день - с 11:30 до 14:00 и с 17:00 до 19:00.
7. Овсянку из фаст-фуда нельзя назвать «здоровой пищей»
В фаст-фуде овсянка никак не будет диетической. /Фото: fullpicture.ru
Самые популярные сети быстрого питания, как, например, «Макдональдс» и «Бургер Кинг», Уже довольно давно добавили в свои меню такие блюда из разряда диетических, как салаты и овсяная каша. Вот только последнюю, какой ее готовят в этих заведениях, трудно назвать пищей для правильного питания.
Все дело в том, что овсянку в ресторанах быстрого питания готовят так, что в итоге диетическое блюдо содержит целых 33 грамма сахара. Поэтому начинать свой день с такого сладкого завтрака никак не может быть лучшим решением.
8. Молочный коктейль - один из самых калорийных продуктов
Количество сахара в молочном коктейле - запредельное. /Фото: freepik.com
Удивительно, но абсолютный рекорд по количеству сахара среди позиций меню заведений фаст-фуда поставил...обычный молочный коктейль. Как выяснилось, в нем содержится не менее 70 граммов сахара, а этот показатель в принципе превышает дневную норму потребления сладкого вещества для взрослого человека, не то что для ребенка, которые даже больше любят подобные напитки. К тому же, молочный коктейль имеет в своем составе растительные жиры: они плохо перевариваются, что не добавляет ни здоровья, ни легкости самочувствия.
9. Во время оплаты в терминале клиент тратит больше
Пользование терминалами увеличивает средний чек клиента. /Фото: kiosks.ru
Введение платежных терминалов как вариант самообслуживания, стало отличной альтернативой утомительным очередям. Однако при этом статистика показала, что средний чек посетителя ресторана быстрого питания вырос. Причинами таких перемен стали сразу два фактора: теперь клиенту нет необходимости в спешке выбирать блюда, а одновременно с этим они постоянно видят яркую рекламу, которая также влияет на количество позиций в итоговом чеке.
10. Бесплатные подарки для детей
Наклейку и магнит для ребенка можно получить абсолютно бесплатно. /Фото: youla.io
В первую очередь, в рестораны общественного питания, как например, McDonald's, ходят родители с детьми. Для самых маленьких есть небольшая, но приятная услуга: им могут вручить подарок в виде наклейки, магнитика, головоломки или бумажной игры. Для этого родителю достаточно обратиться к любому из сотрудников и попросить так называемый сувенир PDP.
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