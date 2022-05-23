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Простота и индивидуальность: дом с эффектным с решетчатым экраном


Louverwall - дом с решетчатым экраном.

Louverwall - дом с решетчатым экраном.

Этот оригинальный частный дом наглядно демонстрирует последние архитектурные предпочтения городских жителей в Южной Корее. В этой стране ценится индивидуальность и простота. Семейная пара с пятью кошками пожелала получить стандартное жилище с оригинальным фасадом. Ламели на решетчатом экране установлены под особым углом, защищая хозяев от чрезмерного солнца летом, и, наоборот, позволяя лучам проникать в помещение зимой.

Архитекторский проект южно-корейской фирмы AND.

Архитекторский проект южно-корейской фирмы AND.

Архитектурная фирма AND спроектировала и реализовала строительство нового современного дома под названием Louverwall в Южной Корее. Одну из сторон элегантно скрывает решетчатый экран. Алюминиевые жалюзи разработаны с использованием параметрически разработанной жалюзийной системой – PLDS (Parametric System Design LOUVER) основанной на алгоритме, вычисляющем оптимальное положение и расстояние каждой ламели.
Louverwall. Кафе на первом этаже.

Louverwall. Кафе на первом этаже.

 
Louverwall. Интерьер.

Louverwall. Интерьер.

Интересная текстура привлекает к себе внимание окружающих. На первом этаже дома находится мини-кафе, а жилые помещения (гостиная, кухня, столовая, спальня) расположены выше.
Louverwall. Внутреннее пространство.

Louverwall. Внутреннее пространство.

 
Louverwall - оригинальный частный дом с решетчатым экраном.

Louverwall - оригинальный частный дом с решетчатым экраном.

 

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Простота и индивидуальность: дом с эффектным с решетчатым экраном

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Простота и индивидуальность: дом с эффектным с решетчатым экраномПодписаться на мой Instagram
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