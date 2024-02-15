8 главных «вкусностей» из Армении, которые могут стать прекрасными подарками: не коньяком единым

Армения – страна самобытная и полная национальных «фишек». Достопримечательности, шедевры архитектуры, народные традиции и национальная кухня – здесь всё уникально и вызывает восхищение. Кстати, о местной кухне. Если вы собираетесь посетить эту страну, предлагаем узнать о 8 съедобных подарках, которые можно привезти домой из Армении или подарить в качестве «вкусных сувениров» друзьям и близким.
1. Варенье
Армяне славятся умением готовить вкуснейшее варенье. Чаще всего его тут делают из традиционных для этой местности плодов – айвы, сливы, абрикосов, кизила, белой черешни и шелковицы, но встречается и более экстравагантное варенье – из грецких орехов, розовых лепестков или молодых сосновых шишек. Для гурманов также продают варенье из тыквы и баклажанов.
Разнообразие видов варенья поражает.
2. Чурчхела
При том, что это лакомство считается исконно грузинским, чурчхелу можно встретить и в Крыму, и в Краснодарском крае. Однако если вы приедете в Армению, там вас непременно заверят, что именно в этой стране чурчхела – самая «правильная», самая вкусная и нежная. Здесь её называют «сладкий суджук». Готовят её армяне чаще всего на виноградном соке, добавляя орехи, однако встречается армянская чурчхела и на основе других фруктов – например, граната или сливы.
Чурчхела в Армении особенная: очень нежная и не приторная.
3. Сухофрукты
Поскольку климат этой страны оптимально подходит для выращивания яблок, груш, слив, абрикосов, инжира, именно в Армении можно найти качественные, вкусные и свежие сухофрукты. Изготовлением их в армянских деревнях занимаются из поколения в поколение. Также работают целые предприятия, на которых товар не менее хорош, ведь фрукты выращивают и сушат без химической обработки (естественным способом), каждую партию проверяют в лаборатории, плоды тщательно отбирают и промывают. Упаковываются сухофрукты в вакуум, благодаря чему могут храниться не один месяц.
Армянские сухофрукты на рынке в Ереване.
4. Бастурма
Бастурма (вяленая вырезка, изготовленная из разных видов мяса) – продукт, который также считается визитной карточкой Армении. Это одно из самых известных блюд местной кухни. Бастурму тут готовят по особому национальному рецепту, поэтому вкус её неповторим и с аналогами из других стран его не спутать.
Армянская бастурма будет отличным гастрономическим подарком.
5. Сыр
Армянский сыр – особенный. Чечил, брынза, чанах (рассольный сыр на белом вине или медовом сиропе), лори (твердый сыр на коровьем или буйловом молоке), мотал (на козьем молоке) – все эти виды тут имеют неповторимый вкус. Армяне готовят и очень необычные сыры, попробовать которые решится не каждый. Например, на рынке в Ереване можно купить сыр, состоящий из сплошной сине-зеленой плесени. Он имеет мраморный цвет, и вкус у него очень специфический. Выносят его на продажу не каждый день, а только когда «созреет».
Некоторые сорта делают только здесь и больше нигде.
6. Приправы и специи
Армянские специи очень разнообразны и не похожи ни на какие другие. Помимо, составов из перцев, шафрана, розмарина, мяты или тмина, можно встретить, например, авелук. Это дикий вид щавеля, который растет именно в Армении и очень популярен у местных хозяек. Его собирают дважды в год, сушат на воздухе, а затем добавляют в самые разные блюда – от салатов до супов и горячего. Ещё одна местная приправа – армянский цитрон. Это такая островато-горьковатая трава, обладающая, ярко выраженным вкусом. Её часто включают в состав известных смесей специй (например, «хмели-сунели»).
Армянские приправы славятся на весь мир.
7. Гранатовое вино
Если говорить о напитках, то из Армении, конечно же, стоит привезти гранатовое вино. Гранат, как известно, – один из символов этой страны. Его здесь используют где только можно – в живописи, в архитектуре, в народных промыслах, – а вино из него можно встретить на каждом шагу. Особенно эффектно, когда напиток продают в темной бутылке из толстого стекла, имеющей фору граната. Вкус у такого вина неповторимый. Сухие и полусладкие напитки обычно отличаются выраженной кислинкой.
Гранатовое вино непременно стоит привезти из Армении.
8. Коньяк
Последним в этом списке стоит упомянуть армянский коньяк. Мы поставили его в конец списка, потому что это уж слишком известный «напиток-сувенир» из Армении, чтобы расхваливать его вкусовые качества, однако не отметить его мы тоже не могли. И пусть вас не смущает банальность такой покупки в путешествии (мол, армянский коньяк можно приобрести и в России). Если вы попробуете коньяк, привезенный из Армении, и аналог, к примеру, из московского супермаркета, вы сразу почувствуете разницу. Тем более что непосредственно в Армении вам могут предложить продегустировать коньяк перед покупкой, чтобы оценить его вкус и качество и определиться с сортом.
Армянский коньяк лучше покупать непосредственно в Армении.
Однако, Армения – это не только коньяк, сухофрукты, гранаты и другие вкусные продукты. Эта страна полна интересных культурных и исторических деталей, о некоторых из которых знают далеко не все.
Текст: Анна Белова
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