8 главных «вкусностей» из Армении, которые могут стать прекрасными подарками: не коньяком единым

1. Варенье

Разнообразие видов варенья поражает.

2. Чурчхела

Чурчхела в Армении особенная: очень нежная и не приторная.

3. Сухофрукты

Армянские сухофрукты на рынке в Ереване.

4. Бастурма

Армянская бастурма будет отличным гастрономическим подарком.

5. Сыр

Некоторые сорта делают только здесь и больше нигде.

6. Приправы и специи

Армянские приправы славятся на весь мир.

7. Гранатовое вино

Гранатовое вино непременно стоит привезти из Армении.

8. Коньяк

Армянский коньяк лучше покупать непосредственно в Армении.