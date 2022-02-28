Овощ в быту: 9 невероятных способов полезного применения картошки

Что мы, в сущности, знаем о картофеле и о его применении? Что в подавляющем большинстве стран мира он входит в список основных продуктов питания, что в нём содержится целый ряд ценных витаминов и питательных веществ.



Не так уж мало, но в действительности картофель способен на много большее. Этот, не побоимся этого слова, волшебный корнеплод обладает совершенно необычными свойствами, которыми мы вас и собираемся удивить.









Предлагаем попробовать следующие способы применения картошки в быту:



Полировка серебра

Полировка обуви

Удаление ржавчины

Снятие припухлостей

Средство от недомоганий

Уход за кожей

Создание цветных фотографий

Заменитель пластика

Природный аккумулятор