26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

Есть такое заблуждение, что жизнь раньше была безопаснее и спокойнее. Разумеется, это всего лишь заблуждение. Каждый исторический период может похвастаться целым набором странных общественных привычек, традиций и убеждений. Некоторые из них – действительно полезны по меркам того времени, но для нас все равно могут показаться абсолютной дикостью.



В нашей подборке 26 самых чумовых фотографий о странностях прошлого.











Патрисия О`Киф, юный бодибилдер весом 30 килограмм, возит на спине 90-килограммового мужчину. 1940 год.







В 1973 в Амстердаме автомобильное вождение было под запретом из-за топливного кризиса. Но решение было найдено.







В 1939 году, в США, мельницы стали поставлять муку в цветастых мешках. Это было сделано для того, чтобы после бедняки могли сшить себе одежду из мешковой ткани.







На фотографии – двухсоткилограммовый окунь и рыбак Эдвард Ллевеллен, который в одиночку смог поймать это чудовище. Кстати, его рекорд не побит и по сей день.







В 1938 году школьная учительница Хелен Хьюлик была приговорена к 5-дневному тюремному заключению за то, что явилось на судебное разбирательство в брюках. Подобный вид рассматривался как неуважение к суду.







Немецкие солдаты фотографируют собаку в 1940 году.







1969 год, Ниагарский водопад временно остановлен для «реставрационных работ».







В период с 1939 по 1945, британские саперы часто находили такие «мини-танки». Их использовали немецкие солдаты, чтобы подрывать снизу полноразмерные военные машины.







Президент США Линдон Джонсон любил производить впечатление на своих гостей и катать их на машине-амфибии по озеру.







Ничего необычного. Члены организации Ку Клукс Клан катаются на колесе обозрения. 1925 год.







Слон помогает загружать продовольствие в американский самолет в 1945 году.







Во время съёмок фильма «Доктор Ноу» Шон Коннери дал автограф на кокосе для маленькой фанатки с Ямайки. !962 год.







Так в 1890 году выглядела система из 5000 телефонных линий в Стокгольме.







Хочешь научиться плавать, но до воды далековато? Решение придумали ещё в 1920-м году.







Дурацкие фотографии с животными стали делать ещё в 1875 году.







Поле, пятница, 1910 год (шутка – просто 1910 год).







Период с 1941 по 1945 год.







В 1930-м пони были для девочек и слабаков. А все настоящие мужчины катались исключительно на кабанах.







Магазин Macy часто нанимал детективов, чтобы предотвратить кражи. В 1948 все «подставные» работники делали групповое фото, но личности своей не раскрыли.







Колесницы – это круто. Мотоциклы – это тоже круто. Полиция Южного Уэльса решила совместить всю эту крутость в одном транспортном средстве.







Самые красивые ножки в 1930 году выбирали именно так.







1950 год, российский танкист кормит белых медведей.







Энн Ходжес и её доктор, Муди Джейкобс, демонстрируют прессе синяк на теле Энн, оставленный осколком метеорита, упавшего в 1945 году.







Ужасы войны. Солдаты используют газовые маски, чтобы чистить лук.







А вот победительницы конкурса «Мисс Идеальная Осанка» на конвенции мануальных терапевтов в 1956 году.







Тестирование футбольного шлема в 1912 году



источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





