Что перевозил на своем борту Титаник

Наряду с официальной версией, что корабль просто встретил айсберг, за столетие истории Титаника появилось и множество других. Некоторые писали, что встреча с айсбергом была подстроена, другие же говорили, что корабль даже специально был атакован. Версии выглядят как теории заговора, но ряд свидетельств и находок с корабля, все же дают почву для размышления.

Опиум

Бриллиант Хоупа

Египетская мумия

Золотые слитки

Дорогая живопись