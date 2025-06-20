Что перевозил на своем борту Титаник

Наряду с официальной версией, что корабль просто встретил айсберг, за столетие истории Титаника появилось и множество других. Некоторые писали, что встреча с айсбергом была подстроена, другие же говорили, что корабль даже специально был атакован. Версии выглядят как теории заговора, но ряд свидетельств и находок с корабля, все же дают почву для размышления.
Опиум
За время плавания четверо пассажиров Титаника попали в бортовой госпиталь для лечения от сильнейшей опиумной зависимости. В 1912 году опиум уже запретили к продаже во многих цивилизованных странах и перевозка зелья значительно подорожала. В трюмах Титаника обнаружены останки нескольких тонн прессованного в пластины опиума. Провозили его, естественно, нелегально.
Бриллиант Хоупа
Одна из теорий гласит, что супружеская пара перевозила на Титанике редкий голубой бриллиант Хоупа. Этот камень издавна славился тяготеющим над ним проклятием: украденный в Индии, он перешел Людовику XV, затем Марии-Антуанетте, закончившей дни на эшафоте. Считается, будто именно бриллиант Хоупа привез в Европу чуму, и он же погубил своих новых владельцев — а заодно и весь корабль.
Египетская мумия
Несколько спасшихся матросов рассказывали прессе и полиции довольно странную историю о египетской мумии, якобы поднятой на борт перед самым отплытием. Таинственный ящик перевозил в Америку лорд Кэнтервиль, настоявший на том, чтобы ценный груз хранился прямо на капитанском мостике.
Золотые слитки
Первый класс занимали весьма состоятельные люди. Первая же экспедиция к затонувшему кораблю позволила оценить его сокровища в 250 миллионов долларов. Антиквариат, живопись и драгоценные камни попали в объективы камер, а некоторые из особо ценных предметов даже были подняты на поверхность.
Дорогая живопись
Достоверно известно, что на Титанике перевозили картину Жака-Франсуа Блонделя La Circassienne Au Bain и страховая компания даже выплатила владельцу (Морицу Стеффансону) ее стоимость — около 100 000 $. По сегодняшним меркам эта сумма уже превысила бы два с половиной миллиона долларов. Интересно, что Мориц Стеффансон заявил было о целой коллекции невероятно дорогих полотен, однако затем предпочел забрать свои слова обратно. Предполагается, что Стеффансон и в самом деле перевозил в трюмах Титаника раритетные картины, украденные из крупнейших музеев Европы.
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