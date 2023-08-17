Где находится самая северная в мире пустыня и кто в ней живёт: утонувший в песках посёлок Шойна

Пустыня – это необязательно жара и юг. На севере России есть уникальное место, которое разрывает этот шаблон. Это самая северная в мире пустыня, которая расположена у Белого моря. А в ней – посёлок Шойна, дома которого утопают в песках насколько, что их в прямом смысле приходится откапывать. Да-да, в этой пустыне живут люди. Они работают, влюбляются и рожают детей. И то, что их одежда постоянно покрыта песком, что он то и дело попадает в глаза, в нос и хрустит дома под тапочками, жителей северной пустыни совсем не смущает.
Всё начиналось так хорошо...
Шойна появилась на карте СССР в 1933 году – поселок, построенный на покрытом тундрой мысу Канин Нос, назвали в честь одноименной реки, которая впадает в Белое море. Впоследствии тут появился большой колхоз, стало быстрыми темпами развиваться рыболовство, были построены причалы, открылся завод по производству рыбных консервов, а также кирпичный завод. Однако в результате интенсивного лова огромными тралами из местных вод ушла придонная растительность, которая удерживала песок. В итоге на берегу Белого моря появились песчаные дюны, которые намывались волнами, и песок стал все ближе подступать к поселку Шойна.
Шойна в прошлом веке. Архивное фото.
Шойна сейчас.
Опустынивание усугубили и местные лошади, которые, по воспоминаниям старожилов, паслись в этих краях в большом количестве и практически съели всю местную растительность.
Сейчас населенный пункт выглядит, как деревушка, заметенная снегом, только это вовсе не снег. Ну а дюны, живописно возвышаются между домов, красивы лишь для туриста – для местных же они сравни бомбе замедленного действия. Стоит подняться сильному шквалистому ветру, как дюны рассыпаются и погребают под собой стоящие рядом постройки.
Дома порой засыпает по самые окна, и если вовремя не отрыть жилище, оно утонет в песке.
В середине прошлого века поселок резко пришел в упадок. Белое было закрыто для рыболовства, кирпичный завод тоже остановил свою работу, потому что строительный материал стали возить из расположенного неподалеку Архангельска, а рыбный завод в один прекрасный день оказался затоплен водой из-за поднявшегося уровня моря.
Следы процветающего промышленного прошлого.
Следы рыболовецкого прошлого.
Рабочие уехали, поселок перестал иметь столь важное значение, песок начал все сильнее надвигаться на местные постройки. Так совпало, что особенно интенсивно песок на Шойну пошел в смутные времена – на рубеже 80-90-х, когда жители страны испытывали особенные трудности и в плане продуктов, и в плане денег.
Посёлок пришёл в упадок...
Но жизнь тут продолжается.
Современная Шойна
Сейчас в поселке продолжают жить люди, хотя жителей не так много – человек 250. Тут есть школа, детский садик, магазины и даже медпункт.
Местные жители привыкли, что им приходится то и дело бороться с такими «сугробами», ведь если постепенно подступающий песок регулярно не выметать со двора, то за год дом может засыпать по самые окна. Когда же поселок совсем заметает песком, администрация вызывает бульдозер, а иногда жители и сами договариваются в водителями техники, чтобы те за вознаграждение их отрыли.
Шойна с высоты птичьего полёта.
Все улицы и дворы в поселке – это сплошной песок. Жители уже отвыкли чувствовать под собой твердую почву, и если они выбираются в ближайшие населенные пункты, ходить по обычным асфальтированным и даже грунтовым дорогам им сложно. С одной стороны, песок амортизирует, и в этом плане ногам удобнее, но с другой, физически ступать по песку тяжелее (вспомните как непросто передвигать ноги, когда идёшь по песчаному пляжу).
Местные жители привыкли постоянно ходить по песку.
А вот детям в таком необычном пространстве раздолье: вышел из дома – вот тебе и бескрайняя песочница. Местные мамы говорят, что это удобно: не нужно беспокоиться, что ребенок куда-то убежит: песок так увлекает малышей, что они могут часами с ним возиться.
У детей свои забавы. Песочные.
Бегать по песку ребятам привычно.
У взрослых в поселке жизнь не особо разнообразна: работа – дом – работа. Некоторые выпускники после учебы уезжают «на материк», но часто бывает, что возвращаются. Увы, в Шойне достаточно много пьющих людей, и это пристрастие часто становится причиной смертей. Кто-то напьется и утонет кто-то уснет с непотушенной сигаретой и сгорит в собственном доме, кто-то спьяну сведет счеты с жизнью. Такие случаи тут нередки.
Жить тут интересно, но поводов пить хватает.
Но тем, для кого занесённые песком дома – романтика и экзотика, конечно же, не видят этой неприглядной стороны Шойны. Этот отрезанный от обычного мира поселок, в котором царит особая атмосфера, любят туристы-экстремалы, рекламщики, режиссеры документального кино.
Сюда регулярно приезжают туристы.
Текст: Анна Белова
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