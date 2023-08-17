Где находится самая северная в мире пустыня и кто в ней живёт: утонувший в песках посёлок Шойна

Всё начиналось так хорошо...

Шойна в прошлом веке. Архивное фото.

Шойна сейчас.

Дома порой засыпает по самые окна, и если вовремя не отрыть жилище, оно утонет в песке.

Следы процветающего промышленного прошлого.

Следы рыболовецкого прошлого.

Посёлок пришёл в упадок...

Но жизнь тут продолжается.

Современная Шойна

Шойна с высоты птичьего полёта.

Местные жители привыкли постоянно ходить по песку.

У детей свои забавы. Песочные.

Бегать по песку ребятам привычно.

Жить тут интересно, но поводов пить хватает.

Сюда регулярно приезжают туристы.