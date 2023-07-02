С нами не соскучишься!

8 349 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Вот только с годами что то напутали.10 самых сексуаль...
  • Алексей
    Купить новый,с известными характеристиками.Стоимость"копеечная".Мультиметр и паяльник больше стоит.🤣🤣«Как два пальца»:...
  • Сергей Медведев
    В городском пруду,который находится в центре нашего города,тоже лучше не купаться.Причина одна и таже:качество воды н...8 водоемов, котор...

Чудеса пустыни: древние города с небоскребами из грязи


Древние города из глины в Йемене.

Древние города из глины в Йемене.

Современные обыватели настолько привыкли ко всем благам цивилизации, что многие из них просто не могут представить себе, что где-то в пустыне есть настоящие города, построенные практически из грязи. Именно в Йемене посреди безжизненного ландшафта над обрывами горных вершин или в затерянных равнинах находятся такие селения, сделанные не из камня или цемента, а из глиняного кирпича-сырца. Каждый год многоэтажные дома размывает во время краткосрочного сезона дождей, а жители упорно достраивают их заново. От увиденного просто захватывает дух.

Селение из глины в долине Wadi Dawan.

Селение из глины в долине Wadi Dawan.

За исключением прибрежных долин у Красного моря, рельеф страны Йемен характеризуется засушливыми горными районами. Особое место среди них занимают сезонные речные долины, называемые «Вади» (Wadi). Они заполняются водой только в дождливые летние месяцы, в то время как в другие времена года там стоит засуха. Наиболее известными из них являются Вади Хадрамаут (Wadi Hadramut) и Вади Даван (Wadi Dawan). На плато выстроены целые деревни и города с многоэтажными глиняными домами.

 
Haid Al-Jazil - 500-летний город, расположенный на плато в Йемене.

Haid Al-Jazil - 500-летний город, расположенный на плато в Йемене.

На плато, поднявшемся над уровнем долины на 200 метров, находится селение Haid Al-Jazil. Оно буквально напоминает декорации к фильму о приключениях Индианы Джонса. Кажется, что дома вот-вот сорвутся с обрыва, унося с собой жизни обреченных жителей. Но это только первое впечатление неосведомленных туристов. На самом же деле, Haid Al-Jazil стоит на этом месте уже более 500 лет. Жители следят за состоянием глиняных построек и при необходимости тут же ремонтируют.
Shibam - город небоскребов в Йемене.

Shibam - город небоскребов в Йемене.

Упоминая уникальные города Вади, нельзя не остановиться на Шибаме (Shibam), основанном в 16 веке. Очень неожиданно наблюдать подобную архитектуру посреди безжизненных песков, но высота каждого из домов составляет от 6 до 11 этажей! Не зря это место называют «Манхэттеном пустыни». Как и любой другой средневековый город, Шибам был обнесен крепостной стеной. Однако со временем жителей становилось больше, поэтому дома росли не вширь, а ввысь. Потрясающе, но в городе до сих пор можно насчитать около 500 многоэтажных жилых зданий. Глиняные кирпичи и деревянные полы – вот основные строительные материалы для уникальных жилищ. Стоит отметить, что эти постройки постоянно ремонтируются, т. к. во время сезона дождей многие фасады просто размываются.




Шибам - «Манхэттен пустыни».

Шибам - «Манхэттен пустыни».

 
Al-Khurayba - город с разноцветными домами.

Al-Khurayba - город с разноцветными домами.

 

 
Al-Khurayba - город, построенный из кирпича-сырца.

Al-Khurayba - город, построенный из кирпича-сырца.

По-настоящему радует глаз деревня Al-Khurayba. Издалека традиционные дома напоминают разноцветные квадратики лоскутного одеяла. Такому фасаду дома обязаны бизнесмену из Саудовской Аравии, детство которого прошло в Al-Khurayba. Кроме того, меценат также построил несколько новых школ и больниц в селении.

 
Al-Hajarayn - одно из древнейших поселений в Йемене.

Al-Hajarayn - одно из древнейших поселений в Йемене.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Чудеса пустыни: древние города с небоскребами из грязи

И не забудьте:
Чудеса пустыни: древние города с небоскребами из грязиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх