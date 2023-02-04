«Карачки» и «корточки»: где они на самом деле находятся у человека

Когда человек слышит выражения «сидеть на корточках» или «ползти на карачках», то он прекрасно понимает, о чем таком в данный момент идет речь. При этом далеко не каждый человек сможет просто и внятно объяснить, что же такое на самом деле те самые корточки и карачки.
Не часть тела, а поза. /Фото: Twitter.
На самом деле никто не может внятно объяснить, что такое корточки и карачки, потому что в русском языке эти слова не используются как самостоятельные. Применяются они только с каким-то глаголом, который и наделяет их смысловой нагрузкой. И то, и другое – это поза, а не часть тела. Слово «корточки» по всей видимости происходит от греческого слова «кортос» - искривленный. Толковый словарь В.И Даля говорит о том, что «сидеть на корточках» — это поджать под себя ноги и колени, сидеть с упором на ступни.
Слово пришло из Греции. /Фото: m.123ru.net.
Аналогичным образом дела обстоят с карачками. Самостоятельно это слово не употребляется. Скорее всего оно также пришло в русский язык из греческого, однако, некоторые исследователи указывают на словенское происхождение от слова «koracati», которое означает передвижение с медленными перебиранием ногами. В русском языке стоять на карачках означает находиться в позе, стоя на всех четырех конечностях с ногами, согнутыми в коленях. Как правило, словосочетания с карачками имеют негативную смысловую окраску.
А это уже совсем другое. /Фото: m.123ru.net.
Примечательно еще и то, что у этих слов нет единственного числа. Кроме того, вопреки популярному заблуждению они не являются синонимами, хотя и близки по значению. И то, и другое означает искривленную позу человеческого тела. Однако одно слово указывает на способ сидения, а второе на способ стояния.
Как правило негативная коннотация. /Фото: livejournal.com.
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