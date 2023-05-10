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В самом тихом месте на Земле люди сходят с ума

В Миннесотской лаборатории Орфилда есть безэховая камера, фоновый шум которой имеет отрицательное значенияе: -9,4 дБА. Она считается самым тихим местом на нашей планете. Нахождение в ней может свести вас с ума — в буквальном смысле.

В самом тихом месте на Земле люди сходят с ума
Безэховая камера в Миннесотской лаборатории Орфилда


По словам конструктора комнаты Стивена Орфилда, никто не может выдержать в абсолютной тишине долее 45 минут. Рано или поздно в камере, где вы отчётливо слышите биение собственного сердца и шум, производимый лёгкими, вам становится, мягко говоря, неуютно. Появляются галлюцинации, сначала слуховые, затем и зрительные. Охватывает жуткая тревога. Возникает ощущение нехватки воздуха. Кроме того, вы не можете нормально двигаться, так как обычно мозг «считывает» информацию о положении тела в пространстве, ориентируясь по звукам и эху. Любой, кто оказывается в комнате, вынужден сидеть на полу, что усиливает ощущения «неправильности» происходящего и беспомощности человека, неожиданно лишившегося слуха.

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В самом тихом месте на Земле люди сходят с ума

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В самом тихом месте на Земле люди сходят с умаПодписаться на мой Instagram

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