Что за странные треугольники с цифрами выбивали на разных старинных зданиях

На фасадах зданий есть много всего интересного, что может рассказать современным людям об истории этих зданий. Одна из таких вещей — загадочные треугольники. Первое, о чём можно подумать, что это отметка какого-нибудь очередного затопления. Но всё совсем не так. Они соверешенно разные, имеют разнообразные формы от круглых до треугольных и на самом деле обозначают высоту над уровнем моря.
Старинная марка /Фото:dzen.ru
Нивелирная марка — специальный геодезический знак, который служит для определения абсолютных и относительных отметок уровня земли или какого-либо объекта. Основная задача нивелирной марки — обеспечить точность измерений, необходимых для проведения различных строительных, инженерных и научных работ. Нивелирные марки могут быть разного типа и назначения.
В мировой геодезии можно встретить множество основных концепций, касающихся определения координат на местности, высот и длины линейных объектов. Для этих целей традиционно использовались научные обсерватории, уровнемеры у берегов, почтовые станции и подобные сооружения.
Современное нивелирование /Фото:aquamarket.ru
В Москве была разработана своеобразная система высотных измерений, которая была связана с православным объектом — уровнем реки Москвы, находящимся неподалеку от Данилова монастыря. По ходатайству настоятеля монастыря и с благословением Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II в 1877 году была установлена нивелирная марка номер 2210. Она находилась на высоте 7,77 сажени от точки отсчета высот, которая располагалась на стене часовни святого благоверного князя Даниила Москвы. Однако к 1930 году как сама нивелирная марка, так и часовня были утеряны.
Нивелирная марка является важным элементом в строительной отрасли, служит основой для точного определения высоты конструкций. Она представляет собой репер, который устанавливают на стенах несущих конструкций зданий или сооружений. Эти маркеры позволяют строителям и инженерам делать необходимые замеры и обеспечивать горизонтальность и вертикальность объектов.
Треугольная марка /Фото:leonovvaleri.livejournal.com
Процесс нивелирования, получивший название от французского слова «niveau», включает в себя измерение абсолютных и относительных высот точек на земной поверхности. При этом абсолютная высота указывает на высоту над уровнем моря, а относительная — на высоту, например, одного элемента конструкции относительно другого.
Нивелирные марки устанавливаются на заранее подготовленные основания, которые обеспечивают их устойчивость и не подвержены деформациям. Это может быть бетонная плита, угол или специальная подставка. Каждая нивелирная марка может иметь уникальный код или числовой обозначение, что помогает в идентификации и учете данных.
Каждая уникальна /Фото:magmer.ru
Они используются в различных областях. Для определения уровня фундамента, установки опор и проектирования зданий и сооружений. В геодезии, при проведении топографических съемок и расчетов высотных отметок. Гидрографии для измерения уровней воды в реках, озерах и других водоемах.
Сам процесс нивелирования — это процесс измерения разницы высот между точками. Нивелир устанавливается на штатив и выравнивается по горизонту. С помощью нивелира производится измерение высоты от отметки на марке до непосредственного уровня установки инструмента. На основании полученных данных рассчитываются разницы высот между марками, что позволяет определять уровни объектов.
Строительство канализации в Москве /Фото:geoglob.ru
В середине девятнадцатого века в Москве возникла потребность в организации системы водоснабжения и канализации, которая играла ключевую роль для функционирования города. Для решения этой задачи необходима была детальная карта с рельефом, которая на тот момент отсутствовала. В связи с этим московская городская администрация обратилась в Константиновский межевой институт — самое компетентное и надежное геодезическое учреждение в городе, и заключила с ним трехлетний договор на выполнение измерительных работ и нивелировок местности.
В 1877 году в Москве были установлены первые нивелирные маркеры из чугуна. Эти маркеры имели треугольную форму, с основанием 24 сантиметра и высотой 13 сантиметров. Уникальной чертой их было то, что высота обозначалась не в виде точки, а в виде горизонтальной выемки. Также на марках Константиновского межевого института была указана высота в саженях относительно уровня реки Москвы, находящейся у Данилова монастыря. Это значительно облегчало их использование на практике.
Даниловский монастырь относительно Москвы реки /Фото:loft-cafe.ru
Московские власти проявили значительный интерес к формированию высотной геодезической основы города, выделяя средства на установку нивелирных марок. Примечательно, что в одном из официальных российских изданий был опубликован полный перечень высотных марок за 1878-1879 годы, разделенный на 18 частей по полицейским участкам столицы. На сегодняшний день можно увидеть сохранившуюся уровневую марку девятнадцатого века на фасаде здания в Лялином переулке.
В то время проводились работы по прокладке канализации, требующие создания новой высотной геодезической сети. Каждая марка указывала высоту относительно самой низкой точки города. Чугунные марки, изготовленные в 1877 году, дошли до наших дней, и одну из них можно обнаружить на фасаде усадьбы Попова и Елагина в Лялином переулке. Эти метки устанавливались прямо там, где это было необходимо, например, на оградах церквей. Предполагается, что знак с номером «1372» был размещен в 1877 году.
Марка в Лялином переулке /Фото:kadykchanskiy.livejournal.com
Перед началом строительства системы канализации в Москве в 1870-х годах, инженеры из Константиновского межевого института (ныне - Московский университет геодезии и картографии) под руководством Дмитрия Рашкова приступили к созданию нивелирной сети города. На специальных отметках были зафиксированы горизонтальные линии, указывающие высоту, а цифры ниже демонстрировали высоту от самой низкой точки Москвы. В те времена термин «нивелирный» писался с двумя буквами «л» и относился к процессам, связанным с нивелированием, то есть установлением уровней высот на местности.
Нулевой уровень горизонтали, который был установлен на отметке 51,5 сажени над уровнем моря, представляет собой эталон, от которого производятся все остальные измерения высоты. Этот уровень позволяет создать единую систему координат, которая упрощает работу как геодезистов, так и строителей.
Как высчитывали сажень /Фото:flectone.ru
К 1877 году было зафиксировано 2250 подобных отметок, но в настоящее время их число значительно уменьшилось. Работы по нивелированию Москвы продолжались еще в последующие годы, а основная часть из них была завершена в 1901 году. Метки этой серии отличались круглой формой, в отличие от треугольных, которые применялись ранее. На здании по адресу Пятницкая улица, 75, можно обнаружить старую маркировку с номером 32. Рядом расположена более новая отметка.
На Большой Серпуховской улице, вблизи секретной проходной, обнаруживается схожий знак, однако его текст и цифры скрыты под слоем краски. Это безымянное строение, не отмеченное на картах, является частью обширной строительной площадки ПАО «Трансижстрой», где возведение объектов ведется на протяжении длительного времени.
Уникальный нивелирный знак 1877 года может быть обнаружен на фасаде церкви Иоанна Воина на Большой Якиманке. Построенная в начале семнадцатого века, эта церковь продолжала служить верующим даже в советские времена.
Закрашенный знак /Фото:fairysoft.ru
На самих воротах также есть репер городской канализации, с выгравированными на нем буквами «ГК». К сожалению, множество таких нивелирных знаков были потеряны со временем, однако некоторые из них все же удалось восстановить. Например, в 2004 году был установлен знак в форме треугольника Рашкова на стене часовни святого князя Даниила Московского на Тульской улице.
Таким образом, церковь Иоанна Воина на Большой Якиманке бережно хранит один из немногих сохранившихся нивелирных знаков, являющихся свидетельством исторического развития Москвы.
А этот хорошо сохранился /Фото:wiki2.org
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