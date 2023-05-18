Загадочный объект, найденный в Мексике, помог учёным разгадать причины войн древних народов

Мини-копия культового места

Два пункта , о которых идет речь, были очень сильно удалены друг от друга. Карта.

Так выглядел Тикаль. /Фото:Макс Шен

Что нашли археологи

Керамика c натуралистическими рисунками майя (слева) использовалась на празднике в Теотиуакане. /Фото: Кортесия/NOTIMEX/NEWSCOM; Кеннет Гаррет

Почему отношения испортились?

Сферы влияния двух держав. /X. Liu /sciencemag.org

Памятник от Тикала, известный как Эль Маркадо/ Кеннет Гарретт, sciencemag.org