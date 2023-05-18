Загадочный объект, найденный в Мексике, помог учёным разгадать причины войн древних народов

В одном из крупнейших городищ майя, городе Тикале (север Гватемалы), немало холмов. Один из них ничем особенным не отличался от остальных. Однако когда исследователи сделали его аэрофотоснимок и увеличили масштаб, они увидели нечто невероятное. Под растительностью и вековыми слоями почвы четко вырисовывалась форма созданной человеком структуры. Это было ни что иное как пирамида.
Мини-копия культового места
Как полагают ученые, это древнее здание было частью района, в состав которого входил огромный закрытый двор, окруженный небольшими постройками. Исследователей удивило, что эти сооружения совсем не похожи на другие постройки, известные в Тикале. У этих – четкая форма, и по архитектуре они характерны вовсе не для Тикаля, а для Теотиуакана – древней сверхдержавы, расположенной недалеко от современного Мехико. Однако это место находится более чем в 800 милях западнее от Тикаля…
Два пункта , о которых идет речь, были очень сильно удалены друг от друга. Карта.
Когда специалисты подробнее изучили грандиозную находку, они с изумлением обнаружили, что открывшийся им комплекс – точная копия огромной площади в Теотиуакане, которая известна как Цитадель и на которой стоит шестиуровневая пирамида Пернатого Змея.
Археолог Университета Брауна Стивен Хьюстон, первым заметивший это сходство, признает, что совпадение деталей оказалось просто ошеломляющим.
В то же время ученые задаются вопросом: как оказалась эта мини-копия Теотиуакана в центре столицы майя?
Так выглядел Тикаль. /Фото:Макс Шен
Что нашли археологи
Исследователи отмечают, что обнаруженный в самом сердце Тикаля крупный комплекс – одно из наиболее тщательно раскопанных и изученных археологических памятников на Земле – демонстрирует, как успешно с помощью лазерного комплекса лидара революционирует археология в Центральной Америке.
Взяв в помощь сделанные лидаром изображения, директор археологического проекта Эдвин Роман-Рамирес начал проводить в этом месте серию раскопок. Прорыв коридор в руинах, его команда обнаружила строительные и погребальные предметы, керамику и оружие.
Керамика c натуралистическими рисунками майя (слева) использовалась на празднике в Теотиуакане. /Фото: Кортесия/NOTIMEX/NEWSCOM; Кеннет Гаррет
Все эти находки оказались типичны для Теотиуакана начала четвертого века. Археологи, например, нашли курильницу с благовониями, украшенную изображением теотиуаканского Бога Дождя, а также дротики, изготовленные из зеленого обсидиана, который встречается в центральной Мексике. Как так? Может быть, найденный комплекс был автономным поселением теотиуаканцев или чем-то вроде их посольства в центре Тикаля, связанного с далекой имперской столицей?
– Мы знали, что до 378 года теотиуаканцы имели некоторое присутствие и влияние в Тикале и близлежащих районах майя, – говорит Роман-Рамирес. – Но было неясно, были ли майя просто подражателями, которые в своем жизненном укладе брали пример с самого могущественного королевства региона, или два народа связывало нечто большее. Теперь у нас есть доказательства того, что отношения жителей Тикаля и Теотиуакана были гораздо более тесными, чем предполагалось до сих пор.
Почему отношения испортились?
Роман-Рамирес предупреждает, что полученные результаты еще стопроцентно не доказывают, что люди, построившие комплекс на земле майя, были из Теотиуакана. Изотопный анализ костей, найденных на месте раскопок, в погребальной камере, возможно, раскроет эту загадку. Однако такая вероятность велика.
Изучив найденные руинах артефакты из керамики, исследователи подсчитали, что строительство в этом месте началось по крайней мере за сотню лет до 378 года – поворотной даты в истории майя. Согласно записям древних майя, царь Теотиуакана послал полководца, известного как Рожденный Из Огня, свергнуть царя Тикаля – Лапу Ягуара, и назначил новым правителем своего маленького сына. Рожденный Огнем прибыл в Тикаль 16 января 378 года. Местные жители, говоря о дате смерти майя, метафорично говорят: «Это произошло в тот день, когда Лапа Ягуара «вошла в воду».
Кстати, после захвата Тикаль процветал еще несколько столетий, завоевывая и умиротворяя близлежащие города-государства и распространяя свою культуру и влияние по всей низменности. И до сих пор неизвестно, почему Тикаль после десяти лет мирного и даже дружественного сосуществования с Теотиуаканом, вдруг превратился из его союзника во врага.
Сферы влияния двух держав. /X. Liu /sciencemag.org
Ученые установили, что богатые дома в Тикале украшали роскошные фрески майя. Это дает основания предполагать, что древние жители, возможно, принадлежали к знатным семьям и входили в элиту. Незадолго до завоевания Тикаля в 378 году эти фрески были разбиты на куски и захоронены. А в расположенной рядом яме археологи нашли множество человеческих скелетов, которые были также разбиты.
Памятник от Тикала, известный как Эль Маркадо/ Кеннет Гарретт, sciencemag.org
– Это означает, что в тот исторический момент произошел резкий поворот от дипломатии к жестокости, – констатируют ученые.
Только представьте: жила себе кучка элиты майя, и вдруг всех их убивают, их дворцы оказываются разрушены, а все их вещи – вывезены. А затем их родина была захвачена королем-ребенком.
«В какой момент и что пошло не так?» – задает вопрос археолог из Университета Тулейна Франсиско Эстрада-Белли. И замечает: «Очевидно, что мы приближаемся к какому-то действительно важному повороту событий в истории майя и Теотиуакана. Возможно, мы буквально в нескольких шагах от того, чтобы разгадать величайшую загадку Центральной Америки.
Текст: Анна Белова, фото на обложке: Макс Шен/sciencemag.org
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